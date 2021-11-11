https://ria.ru/20211111/arest-1758510053.html
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"* - РИА Новости, 11.11.2021
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*
Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:14
2021-11-11T10:14
2021-11-11T10:19
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилию Чанышеву по обвинению в создании экстремистского сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ об избрании Чанышевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Кировский районный суд Уфы."Бывший координатор "штаба Навального"*… обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 января", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.Зимой этого года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, республика башкортостан, россия
10:14 11.11.2021 (обновлено: 10:19 11.11.2021)
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*
Уфимский суд арестовал экс-координатора "штаба Навального"* Чанышеву до 9 февраля
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилию Чанышеву по обвинению в создании экстремистского сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК
РФ об избрании Чанышевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Кировский районный суд Уфы
.
"Бывший координатор "штаба Навального"*… обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 января", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Зимой этого года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.
* Запрещенная в России экстремистская организация