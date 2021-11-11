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В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"* - РИА Новости, 11.11.2021
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*
Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:14
2021-11-11T10:19
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
республика башкортостан
россия
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилию Чанышеву по обвинению в создании экстремистского сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ об избрании Чанышевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Кировский районный суд Уфы."Бывший координатор "штаба Навального"*… обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 января", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.Зимой этого года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, республика башкортостан, россия
10:14 11.11.2021 (обновлено: 10:19 11.11.2021)
 
В Уфе арестовали экс-координатора "штаба Навального"*

Уфимский суд арестовал экс-координатора "штаба Навального"* Чанышеву до 9 февраля

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал до 9 января бывшего координатора уфимского "штаба Навального"* (общественное движение "Штабы Навального"* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилию Чанышеву по обвинению в создании экстремистского сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ об избрании Чанышевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Кировский районный суд Уфы.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 14:49
СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества
"Бывший координатор "штаба Навального"*… обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 января", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Зимой этого года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 11:28
СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова
 
ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйРеспублика БашкортостанРоссия
 
 
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