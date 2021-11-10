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Шоубиз
https://ria.ru/20211110/uzerli-1758352995.html
Коллеги осудили поведение Мерьем Узерли на съемках "Великолепного века"
Коллеги осудили поведение Мерьем Узерли на съемках "Великолепного века" - РИА Новости, 10.11.2021
Коллеги осудили поведение Мерьем Узерли на съемках "Великолепного века"
Мерьем Узерли оказалась в центре разгорающегося скандала. Коллеги по "Великолепному веку" осудили ее поведение на съемках. Об этом сообщает "СтарХит". РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:10
2021-11-10T11:10
шоубиз
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мерьем Узерли оказалась в центре разгорающегося скандала. Коллеги по "Великолепному веку" осудили ее поведение на съемках. Об этом сообщает "СтарХит".Недавно о звезде культового сериала нелестно высказался продюсер Тимур Савджи. Он упрекнул актрису в непрофессионализме. Причина — в 2013 Узерли уехала из Турции в Германию во время съемок третьего сезона. Свой поступок она объяснила эмоциональным выгоранием. Создателям проекта пришлось срочно искать другую артистку. "Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: "Нет, все кончено, можешь не возвращаться", — вспоминает Савджи. Неприятная ситуация отразилась и на рейтинге шоу — он заметно снизился. Узерли заменила Вахиде Гёрдюм, и зрители ее долго не принимали, все привыкли к образу Хюрем, который на протяжении первых сезонов воплощала Мерьем.Высказывание Савджи запустило цепную реакцию — турецкие журналисты решили выяснить, что о случившемся думают актеры, снимавшиеся в "Великолепном веке". Джансу Дере играла Фирузе Хатун, одну из фавориток султана Сулеймана и соперницу героини Узерли. И она оказалась на стороне продюсера. "Что бы не сказал Тимур Савджи — я поддержу все его слова", — цитируют Джансу на сайте RusTurkey.com. Сельма Эргенч, исполнившая роль Хатидже Султан, сестры Сулеймана, была менее категоричной и решила деликатно уйти от ответа. "Они оба очень хорошие люди, я их обоих очень люблю. Поэтому не буду говорить о данной ситуации", — сказала артистка. "Великолепный век" выходил с 2011 по 2014 год на турецком телеканале Star TV. В основе проекта — история султана Сулеймана I, который правил Османской империей в первой половине XVI века.Ранее СМИ писали, что одной из причин ухода Мерьем могла быть беременность актрисы. В феврале 2014 году она родила дочь. 8 января 2021 года Узерли стала мамой во второй раз. У нее появилась еще одна дочка. Уже на следующий день после родов Мерьем поделилась с подписчиками снимками, на которых изображена с малышкой.
https://ria.ru/20201231/uzerli-1591576765.html
https://ria.ru/20210212/uzerli-1597204930.html
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звезды, знаменитости, мерьем узерли
11:10 10.11.2021
 
Коллеги осудили поведение Мерьем Узерли на съемках "Великолепного века"

Продюсер "Великолепного века" и актриса Джансу Дере осудили поведение Мерьем Узерли

© Show TV (2011)Кадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
© Show TV (2011)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мерьем Узерли оказалась в центре разгорающегося скандала. Коллеги по "Великолепному веку" осудили ее поведение на съемках. Об этом сообщает "СтарХит".
Недавно о звезде культового сериала нелестно высказался продюсер Тимур Савджи. Он упрекнул актрису в непрофессионализме. Причина — в 2013 Узерли уехала из Турции в Германию во время съемок третьего сезона. Свой поступок она объяснила эмоциональным выгоранием. Создателям проекта пришлось срочно искать другую артистку.
"Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: "Нет, все кончено, можешь не возвращаться", — вспоминает Савджи.
Неприятная ситуация отразилась и на рейтинге шоу — он заметно снизился. Узерли заменила Вахиде Гёрдюм, и зрители ее долго не принимали, все привыкли к образу Хюрем, который на протяжении первых сезонов воплощала Мерьем.
Высказывание Савджи запустило цепную реакцию — турецкие журналисты решили выяснить, что о случившемся думают актеры, снимавшиеся в "Великолепном веке".
Джансу Дере играла Фирузе Хатун, одну из фавориток султана Сулеймана и соперницу героини Узерли. И она оказалась на стороне продюсера.
"Что бы не сказал Тимур Савджи — я поддержу все его слова", — цитируют Джансу на сайте RusTurkey.com.
Кадр из сериала Великолепный век
31 декабря 2020, 00:54Шоубиз
Звезду "Великолепного века" раскритиковали за откровенную фотосессию
Сельма Эргенч, исполнившая роль Хатидже Султан, сестры Сулеймана, была менее категоричной и решила деликатно уйти от ответа.
"Они оба очень хорошие люди, я их обоих очень люблю. Поэтому не буду говорить о данной ситуации", — сказала артистка.
"Великолепный век" выходил с 2011 по 2014 год на турецком телеканале Star TV. В основе проекта — история султана Сулеймана I, который правил Османской империей в первой половине XVI века.
Ранее СМИ писали, что одной из причин ухода Мерьем могла быть беременность актрисы. В феврале 2014 году она родила дочь. 8 января 2021 года Узерли стала мамой во второй раз. У нее появилась еще одна дочка. Уже на следующий день после родов Мерьем поделилась с подписчиками снимками, на которых изображена с малышкой.
Актриса, продюсер Мерьем Узерли - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:22Шоубиз
Звезда "Великолепного века" ради дочери стала Супер Марио
 
ШоубиззвездыЗнаменитостиМерьем Узерли
 
 
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