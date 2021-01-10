https://ria.ru/20210110/uzerli-1592421396.html

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала дочь

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала дочь

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли родила второго ребенка и показала свою дочь в соцсетях. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T00:29

2021-01-10T00:29

2021-01-10T00:29

здоровье

германия

турция

шоубиз

мерьем узерли

культура

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569067616_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_940d1aafd5d3e28ebca745ec3e3a2cf9.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли родила второго ребенка и показала свою дочь в соцсетях. "Моя дорогая Лили Кои..., мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье, — написала актриса. — Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам… будь всегда защищена".Пользователи соцсетей, в том числе и российские поклонники, поздравили ее с этим событием."Поздравляю от всей России", "Русским она особо полюбилась. Родная уже", — писали в комментариях.О беременности звезды "Великолепного века" стало известно осенью. Она также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

https://ria.ru/20210108/stoun-1592317273.html

германия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, германия, турция, мерьем узерли, культура, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность