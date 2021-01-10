https://ria.ru/20210110/uzerli-1592421396.html
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала дочь
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала дочь
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли родила второго ребенка и показала свою дочь в соцсетях. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T00:29
2021-01-10T00:29
2021-01-10T00:29
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли родила второго ребенка и показала свою дочь в соцсетях. "Моя дорогая Лили Кои..., мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье, — написала актриса. — Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам… будь всегда защищена".Пользователи соцсетей, в том числе и российские поклонники, поздравили ее с этим событием."Поздравляю от всей России", "Русским она особо полюбилась. Родная уже", — писали в комментариях.О беременности звезды "Великолепного века" стало известно осенью. Она также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем.
https://ria.ru/20210108/stoun-1592317273.html
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