https://ria.ru/20201231/uzerli-1591576765.html

Звезду "Великолепного века" раскритиковали за откровенную фотосессию

Звезду "Великолепного века" раскритиковали за откровенную фотосессию

Актрису Мерьем Узерли, получившую всемирную известность после роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", поклонники раскритиковали за... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:54

2020-12-31T00:54

2020-12-31T00:54

мерьем узерли

беременность

шоубиз

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Актрису Мерьем Узерли, получившую всемирную известность после роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", поклонники раскритиковали за "чересчур откровенную" серию снимков, которые она выложила в instagram.Актриса, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, разместила в соцсети фото, на которых позирует в бордовой накидке и демонстрирует округлившийся живот. Некоторые пользователи написали, что Узерли "приняла некрасивые позы", а также о том, что незамужней актрисе вообще "не мешало бы быть скромнее". Тем не менее, большинство поклонников поздравило Мерьем Узерли с беременностью. Они пожелали будущему малышу здоровья, а актрисе написали, что она "очень красивая", как и ее сериальная героиня. О беременности звезды "Великолепного века" стало известно осенью. Она также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мерьем узерли, беременность, знаменитости, звезды