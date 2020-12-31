https://ria.ru/20201231/uzerli-1591576765.html
Звезду "Великолепного века" раскритиковали за откровенную фотосессию
Звезду "Великолепного века" раскритиковали за откровенную фотосессию
Актрису Мерьем Узерли, получившую всемирную известность после роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", поклонники раскритиковали за... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:54
2020-12-31T00:54
2020-12-31T00:54
мерьем узерли
беременность
шоубиз
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Актрису Мерьем Узерли, получившую всемирную известность после роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", поклонники раскритиковали за "чересчур откровенную" серию снимков, которые она выложила в instagram.Актриса, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, разместила в соцсети фото, на которых позирует в бордовой накидке и демонстрирует округлившийся живот. Некоторые пользователи написали, что Узерли "приняла некрасивые позы", а также о том, что незамужней актрисе вообще "не мешало бы быть скромнее". Тем не менее, большинство поклонников поздравило Мерьем Узерли с беременностью. Они пожелали будущему малышу здоровья, а актрисе написали, что она "очень красивая", как и ее сериальная героиня. О беременности звезды "Великолепного века" стало известно осенью. Она также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем.
https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html
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мерьем узерли, беременность, знаменитости, звезды
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Актрису Мерьем Узерли, получившую всемирную известность после роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", поклонники раскритиковали за "чересчур откровенную" серию снимков, которые она выложила в instagram.
Актриса, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, разместила в соцсети фото, на которых позирует в бордовой накидке и демонстрирует округлившийся живот.
Некоторые пользователи написали, что Узерли "приняла некрасивые позы", а также о том, что незамужней актрисе вообще "не мешало бы быть скромнее".
Тем не менее, большинство поклонников поздравило Мерьем Узерли с беременностью. Они пожелали будущему малышу здоровья, а актрисе написали, что она "очень красивая", как и ее сериальная героиня.
О беременности звезды "Великолепного века" стало известно осенью. Она также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем.