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Биография Леонида Трушкина

Биография Леонида Трушкина - РИА Новости, 10.11.2021

Биография Леонида Трушкина

Российский театральный режиссер и актер Леонид Григорьевич Трушкин родился 10 ноября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:26

2021-11-10T00:26

2021-11-10T00:26

справки

санкт-петербург

леонид трушкин (режиссер)

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Российский театральный режиссер и актер Леонид Григорьевич Трушкин родился 10 ноября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).В 1973 окончил Высшее театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина. В 1986 году поступил на заочное режиссерское отделение ГИТИСа, курс Анатолия Эфроса.Леонид Трушкин играл в Ленинградском (Санкт-Петербургском) академическом театре комедии имени Н.П. Акимова, в Московском областном театре драмы. В последнем из них исполнял роль Телфинджера в "Инциденте" Николаса Байера, Жени Огарышева в "Репетиторе" Георгия Полонского.Трушкин исполнял роль Диомеда в легендарном спектакле московского Театра имени Евгения Вахтангова "Антоний и Клеопатра" (1971) Уильяма Шекспира.В 1978-1989 годах Леонид Трушкин был актером Московского академического театра имени В. Маяковского. Играл Треплева в "Чайке" Антона Чехова, Голубкова в "Беге" Михаила Булгакова. Принимал участие в концертах Константина Райкина как автор и исполнитель собственных песен.С 1989 года Леонид Трушкин является художественным руководителем Московского театра Антона Чехова, первого в России негосударственного частного театра.8 февраля 1990 года состоялась премьера спектакля "Вишневый сад" Чехова, поставленного Леонидом Трушкиным. Главные роли в нем исполнили Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева и Николай Волков.За годы существования Театра Антона Чехова в его постановках играли известные актеры: Николай Волков, Вера Глаголева, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Михаил Державин, Лев Дуров, Валерий Золотухин, Евгений Евстигнеев, Владимир Меньшов, Любовь Полищук, а также Вера Алентова, Мария Аронова, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Борис Щербаков и др.В театре Трушкин поставил спектакли "Там же, тогда же..." (1991) и "Чествование" (1993, премия "Золотой Остап") Бернарда Слэйда, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (1992,), "Гамлет" Уильяма Шекспира (1994), "Подземка" Николаса Байера (1995), "Игрушечный побег" по мотивам "Путешествия "Голубой стрелы" Джанни Родари (1996), "Недосягаемая" Сомерсета Моэма (1997), "Поза эмигранта" Ганны Слуцки (1997), "Ужин с дураком" Франсиса Вебера (1998).В 2000-х годах Трушкин осуществил постановки спектаклей: "Цена" Артура Миллера (2000), "Шалопаи, или Кин IV" Григория Горина (2001), "Смешанные чувства" Ричарда Баэра (2003), "Все как у людей…" Марка Камолетти (2004), "Морковка для Императора" Иржи Губача (2005), "Крутые виражи" Эрика Ассу (2011), "По особым случаям" Бернарда Слэйда (2015), "Забор" (2014) и "Спасатель" (2017) Нормана Фостера.В ноябре 2019 года Леонид Трушкин представил спектакль "На посадку" – необычное прочтение пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". С августа 2006 года по июнь 2007 года Леонид Трушкин занимал пост главного режиссера Московского театра на Малой Бронной.В 2018 году в московском театре "Ленком" он поставил спектакль "Американские горки" Эрика Ассу.В кино Леонид Трушкин сыграл главную роль Клаудио в фильме "Много шума из ничего", снятом Самсоном Самсоновым по одноименной комедии Уильяма Шекспира. В 2000 году он исполнил роль тележурналиста Вадима в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов".В 2001 году Леонид Трушкин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, санкт-петербург, леонид трушкин (режиссер)