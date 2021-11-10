Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/trushkin-1758065054.html
Биография Леонида Трушкина
Биография Леонида Трушкина - РИА Новости, 10.11.2021
Биография Леонида Трушкина
Российский театральный режиссер и актер Леонид Григорьевич Трушкин родился 10 ноября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:26
2021-11-10T00:26
справки
санкт-петербург
леонид трушкин (режиссер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48533/61/485336143_0:1166:1454:1984_1920x0_80_0_0_e8ac55ac2cde007698b05bdc36554e7d.jpg
Российский театральный режиссер и актер Леонид Григорьевич Трушкин родился 10 ноября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).В 1973 окончил Высшее театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина. В 1986 году поступил на заочное режиссерское отделение ГИТИСа, курс Анатолия Эфроса.Леонид Трушкин играл в Ленинградском (Санкт-Петербургском) академическом театре комедии имени Н.П. Акимова, в Московском областном театре драмы. В последнем из них исполнял роль Телфинджера в "Инциденте" Николаса Байера, Жени Огарышева в "Репетиторе" Георгия Полонского.Трушкин исполнял роль Диомеда в легендарном спектакле московского Театра имени Евгения Вахтангова "Антоний и Клеопатра" (1971) Уильяма Шекспира.В 1978-1989 годах Леонид Трушкин был актером Московского академического театра имени В. Маяковского. Играл Треплева в "Чайке" Антона Чехова, Голубкова в "Беге" Михаила Булгакова. Принимал участие в концертах Константина Райкина как автор и исполнитель собственных песен.С 1989 года Леонид Трушкин является художественным руководителем Московского театра Антона Чехова, первого в России негосударственного частного театра.8 февраля 1990 года состоялась премьера спектакля "Вишневый сад" Чехова, поставленного Леонидом Трушкиным. Главные роли в нем исполнили Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева и Николай Волков.За годы существования Театра Антона Чехова в его постановках играли известные актеры: Николай Волков, Вера Глаголева, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Михаил Державин, Лев Дуров, Валерий Золотухин, Евгений Евстигнеев, Владимир Меньшов, Любовь Полищук, а также Вера Алентова, Мария Аронова, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Борис Щербаков и др.В театре Трушкин поставил спектакли "Там же, тогда же..." (1991) и "Чествование" (1993, премия "Золотой Остап") Бернарда Слэйда, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (1992,), "Гамлет" Уильяма Шекспира (1994), "Подземка" Николаса Байера (1995), "Игрушечный побег" по мотивам "Путешествия "Голубой стрелы" Джанни Родари (1996), "Недосягаемая" Сомерсета Моэма (1997), "Поза эмигранта" Ганны Слуцки (1997), "Ужин с дураком" Франсиса Вебера (1998).В 2000-х годах Трушкин осуществил постановки спектаклей: "Цена" Артура Миллера (2000), "Шалопаи, или Кин IV" Григория Горина (2001), "Смешанные чувства" Ричарда Баэра (2003), "Все как у людей…" Марка Камолетти (2004), "Морковка для Императора" Иржи Губача (2005), "Крутые виражи" Эрика Ассу (2011), "По особым случаям" Бернарда Слэйда (2015), "Забор" (2014) и "Спасатель" (2017) Нормана Фостера.В ноябре 2019 года Леонид Трушкин представил спектакль "На посадку" – необычное прочтение пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". С августа 2006 года по июнь 2007 года Леонид Трушкин занимал пост главного режиссера Московского театра на Малой Бронной.В 2018 году в московском театре "Ленком" он поставил спектакль "Американские горки" Эрика Ассу.В кино Леонид Трушкин сыграл главную роль Клаудио в фильме "Много шума из ничего", снятом Самсоном Самсоновым по одноименной комедии Уильяма Шекспира. В 2000 году он исполнил роль тележурналиста Вадима в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов".В 2001 году Леонид Трушкин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48533/61/485336143_82:1079:1310:2000_1920x0_80_0_0_1e0726e87c228411e3ba73f692a13268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, санкт-петербург, леонид трушкин (режиссер)
00:26 10.11.2021
 

Биография Леонида Трушкина

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛеонид Трушкин
Леонид Трушкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российский театральный режиссер и актер Леонид Григорьевич Трушкин родился 10 ноября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
В 1973 окончил Высшее театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина. В 1986 году поступил на заочное режиссерское отделение ГИТИСа, курс Анатолия Эфроса.
Леонид Трушкин играл в Ленинградском (Санкт-Петербургском) академическом театре комедии имени Н.П. Акимова, в Московском областном театре драмы. В последнем из них исполнял роль Телфинджера в "Инциденте" Николаса Байера, Жени Огарышева в "Репетиторе" Георгия Полонского.
Трушкин исполнял роль Диомеда в легендарном спектакле московского Театра имени Евгения Вахтангова "Антоний и Клеопатра" (1971) Уильяма Шекспира.
В 1978-1989 годах Леонид Трушкин был актером Московского академического театра имени В. Маяковского. Играл Треплева в "Чайке" Антона Чехова, Голубкова в "Беге" Михаила Булгакова.
Принимал участие в концертах Константина Райкина как автор и исполнитель собственных песен.
С 1989 года Леонид Трушкин является художественным руководителем Московского театра Антона Чехова, первого в России негосударственного частного театра.
8 февраля 1990 года состоялась премьера спектакля "Вишневый сад" Чехова, поставленного Леонидом Трушкиным. Главные роли в нем исполнили Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева и Николай Волков.
За годы существования Театра Антона Чехова в его постановках играли известные актеры: Николай Волков, Вера Глаголева, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Михаил Державин, Лев Дуров, Валерий Золотухин, Евгений Евстигнеев, Владимир Меньшов, Любовь Полищук, а также Вера Алентова, Мария Аронова, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Борис Щербаков и др.
В театре Трушкин поставил спектакли "Там же, тогда же..." (1991) и "Чествование" (1993, премия "Золотой Остап") Бернарда Слэйда, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (1992,), "Гамлет" Уильяма Шекспира (1994), "Подземка" Николаса Байера (1995), "Игрушечный побег" по мотивам "Путешествия "Голубой стрелы" Джанни Родари (1996), "Недосягаемая" Сомерсета Моэма (1997), "Поза эмигранта" Ганны Слуцки (1997), "Ужин с дураком" Франсиса Вебера (1998).
В 2000-х годах Трушкин осуществил постановки спектаклей: "Цена" Артура Миллера (2000), "Шалопаи, или Кин IV" Григория Горина (2001), "Смешанные чувства" Ричарда Баэра (2003), "Все как у людей…" Марка Камолетти (2004), "Морковка для Императора" Иржи Губача (2005), "Крутые виражи" Эрика Ассу (2011), "По особым случаям" Бернарда Слэйда (2015), "Забор" (2014) и "Спасатель" (2017) Нормана Фостера.
В ноябре 2019 года Леонид Трушкин представил спектакль "На посадку" – необычное прочтение пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты".
С августа 2006 года по июнь 2007 года Леонид Трушкин занимал пост главного режиссера Московского театра на Малой Бронной.
В 2018 году в московском театре "Ленком" он поставил спектакль "Американские горки" Эрика Ассу.
В кино Леонид Трушкин сыграл главную роль Клаудио в фильме "Много шума из ничего", снятом Самсоном Самсоновым по одноименной комедии Уильяма Шекспира. В 2000 году он исполнил роль тележурналиста Вадима в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов".
В 2001 году Леонид Трушкин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиСанкт-ПетербургЛеонид Трушкин (режиссер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ
12:06В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
Лента новостейМолния
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИВ Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручникамиЭксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы