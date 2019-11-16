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РИА Новости

Театр Антона Чехова представляет самую необычную версию пьесы Островского

09:04 16.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЗрители
Зрители
© РИА Новости / Александр Кряжев
Зрители. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Театр Антона Чехова и режиссер Леонид Трушкин представляют 16 ноября спектакль "На посадку" - самое необычное прочтение пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Театр Антона Чехова – первый в России частный театр, созданный и возглавляемый известным режиссером Леонидом Трушкиным, в феврале 2020 года отметит свое 30-летие.
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Этот театр не похож на обычную антрепризу, занимающуюся в основном коммерческими проектами, а Трушкин известен как режиссер, которого интересует классика и современная литература высокого класса и который славится своим глубоким изучением человека и проникновением в природу его поступков.
"На посадку" - так назвал Трушкин свою версию пьесы Островского – это классика глазами современного человека, фарс в восьми сновидениях.
"Кто-то упивается "соловьиными трелями" по ТВ, кто-то с головой ушел в соцсети… А герой спектакля "На посадку" заснул в аэропорту перед тем, как навсегда покинуть Родину. И снятся ему сны. Восемь странных снов молодого человека. Такого прочтения пьесы Островского еще точно не было никогда.
"Этот спектакль о том, что для человека очень важно остаться самим собой, не слиться с толпой (ни с правой, ни с левой), сохранить себя как индивидуальность, - сказал РИА Новости Трушкин. - Самые благие намерения могут привести в ад, если думать, что для достижения цели все средства хороши. Наш спектакль об этом. Он и смешной, и серьезный одновременно. Он о нашем времени и о нас".
В спектакле – 11 персонажей, 20 артистов, стоимость декораций и костюмов 6 миллионов, а общий бюджет постановки – более 10 миллионов.
В спектакле заняты: Иван Добронравов, Геннадий Хазанов, Дарья Повереннова, Галина Данилова и другие.
Показ состоится 16 ноября на сцене Конгресс-центра им. Плеханова.
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КультураЛеонид Трушкин (режиссер)Театр Антона ЧеховаРоссияАнтон Чехов
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