Театр Антона Чехова представляет самую необычную версию пьесы Островского

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Театр Антона Чехова и режиссер Леонид Трушкин представляют 16 ноября спектакль "На посадку" - самое необычное прочтение пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Театр Антона Чехова – первый в России частный театр, созданный и возглавляемый известным режиссером Леонидом Трушкиным, в феврале 2020 года отметит свое 30-летие.

Этот театр не похож на обычную антрепризу, занимающуюся в основном коммерческими проектами, а Трушкин известен как режиссер, которого интересует классика и современная литература высокого класса и который славится своим глубоким изучением человека и проникновением в природу его поступков.

"На посадку" - так назвал Трушкин свою версию пьесы Островского – это классика глазами современного человека, фарс в восьми сновидениях.

"Кто-то упивается "соловьиными трелями" по ТВ, кто-то с головой ушел в соцсети… А герой спектакля "На посадку" заснул в аэропорту перед тем, как навсегда покинуть Родину. И снятся ему сны. Восемь странных снов молодого человека. Такого прочтения пьесы Островского еще точно не было никогда.

"Этот спектакль о том, что для человека очень важно остаться самим собой, не слиться с толпой (ни с правой, ни с левой), сохранить себя как индивидуальность, - сказал РИА Новости Трушкин. - Самые благие намерения могут привести в ад, если думать, что для достижения цели все средства хороши. Наш спектакль об этом. Он и смешной, и серьезный одновременно. Он о нашем времени и о нас".

В спектакле – 11 персонажей, 20 артистов, стоимость декораций и костюмов 6 миллионов, а общий бюджет постановки – более 10 миллионов.

В спектакле заняты: Иван Добронравов, Геннадий Хазанов, Дарья Повереннова, Галина Данилова и другие.