https://ria.ru/20211110/sukhorukov-1758066502.html

Биография Виктора Сухорукова

Биография Виктора Сухорукова - РИА Новости, 10.11.2021

Биография Виктора Сухорукова

Актер театра и кино, народный артист России Виктор Иванович Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:47

2021-11-10T00:47

2021-11-10T00:47

справки

виктор сухоруков

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Актер театра и кино, народный артист России Виктор Иванович Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников ткацкой фабрики.В 1978 году он окончил ГИТИС, мастерскую Всеволода Остальского.В 1978-1982 годах Сухоруков играл в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургский) государственном академическом театре комедии имени Н.П. Акимова. Был занят в спектаклях "Добро. Ладно. Хорошо" по Василию Белову, "Характеры" по Василию Шукшину, "Теркин на том свете" Александра Твардовского, "Сказка Арденского леса" Юлия Кима по Уильяму Шекспиру и др.В 1986-1993 годах актер работал в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр "Балтийский дом"). Играл в спектаклях "Тамада" Александра Галина, "Женитьба Белугина" по Александру Островскому и Николаю Соловьеву, "Дракон" по Евгению Шварцу и др.В 1993-1995 годах в Театре драмы и комедии на Литейном играл несколько ролей в спектакле "Кремлевские куранты, или Приезжайте к нам лет эдак через...".В 1995-2001 вновь работал в Санкт-Петербургском театре комедии. Исполнял роли Свистикова в спектакле "Клавир для начинающих карьеру" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, Виктора Розова в "Моем вишневом садике" Алексея Слаповского, Ивана Давыдыча в постановке "Даешь Америку!!!" по Александру Копкову, Ридольфо во "Влюбленных" Карло Гольдони, Лекаря в "Деревенской жене" Уильяма Уичерли.В Театре имени Евгения Вахтангова Виктор Сухоруков исполнил роль Шута в спектакле "Лир" (2003) Уильяма Шекспира. В 2014 году он был приглашен на роль Авнера Розенталя в спектакль по роману Григория Кановича "Улыбнись нам, Господи". За эту роль Виктор Сухоруков был награжден Премией Олега Янковского "Творческое открытие 2013-2014 года". В настоящее время актер также участвует в спектакле "Война и мир" по Льву Толстому, где исполняет роль Князя Николая Андреевича Болконского. Он также принял участие в аудиоспектакле-променаде "Вахтангов. Путь к Турандот", где исполнил роль Ефима Райкина Бен-Ари.В 2011-2021 годах Виктор Сухоруков играл в Театре имени Моссовета. Он был занят в спектаклях "Р. Р. Р." по Федору Достоевскому (Порфирий Петрович), "Царство отца и сына" по Алексею Толстому (царевич Федор, царь Федор Иоаннович), а также "Римская комедия" Леонида Зорина (Дион) и "Встречайте, мы уходим" Марии Ризнич. Виктор Сухоруков исполнил заглавную роль в постановке "Тартюф" Жана-Батиста Мольера в московском Театре На малой Бронной. Сухоруков участвовал в театральных антрепризах, в том числе в спектакле Олега Меньшикова "Игроки" в Москве.Актер играл в спектаклях "Маленький принц" и "Человек из ресторана" Театрального агентства "БОГИС", а также в спектакле "Сны Родиона Романовича" Театрального товарищества 814 и др.В настоящее время Сухоруков занят в постановке "Старший сын" Александра Вампилова Театральной компании "Свободная сцена", где играет роль Сарафанова.В кино Виктор Сухоруков дебютировал в 1973 году в эпизодической роли в фильме Родиона Нахапетова "С тобой и без тебя…". Первую главную роль Сухоруков сыграл в 1989 году в комедии-фарсе "Бакенбарды" режиссера Юрия Мамина.Всенародную известность и популярность принесла Виктору Сухорукову роль киллера – старшего брата Данилы Багрова – в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".После мастерски исполненной роли наемного убийцы, режиссеры видели актера исключительно в отрицательных амплуа. Новый этап в творчестве Сухорукова начался, когда он сыграл графа Палена в фильме Ильи Хотиненко "Золотой век" (2003) и Павла I у Виталия Мельникова в картине "Бедный, бедный Павел" (2003).За роль Павла I Сухоруков был удостоен премии "Ника". Его роль отца Филарета в фильме "Остров" (2006) Павла Лунгина была отмечена премиями "Белый Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, "Золотой орел" и "Ника".Сухоруков снимался в главных ролях в картинах "Агитбригада "Бей врага!" (2007), "Кошечка" (2009), "Сынок" (2009), "Овечка Долли была злая и рано умерла" (2014), телесериале "Фурцева" (2011), фантасмагории "Орлеан" (2015). Сыграл в фильмах Станислава Говорухина "Не хлебом единым" (2005), "Пассажирка" (2008), "В стиле jazz" (2010), "Уик-энд" (2013).Среди его киноработ последних лет – Генрих Гиммлер в историческом фильме Андрея Кончаловского "Рай" (2016), Малюта Скуратов в исторических сериалах "Годунов" (2018) и "Грозный" (2020), Юрий Дербенов в трагикомедии Александра Новикова "Звезды" (2019), Максим/Всеволод Тышлер в триллере Владимира Койфмана "Илиана. Верь мне" (2019), Окопыч в фильме-катастрофе Алексея Нужного "Огонь" (2020).Всего актер сыграл свыше 120 киноролей.Сухоруков озвучил анимационные фильмы "Приключения в изумрудном городе" (1999), "Гора самоцветов" (2004), "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (Царь, 2008), "Иван Царевич и Серый Волк" (Царский советник, 2011), "Суворовъ" (император Павел I/старый солдат, 2019) и др.Творчество актера отмечено различными наградами. В 2008 году Виктору Сухорукову присвоено почетное звание народного артиста РФ. В 2011 году он был награжден орденом Дружбы, в 2019 году - орденом Почета. Среди кинематографических наград артиста – премии "Созвездие" (1992, 1994), "Ника" (2003, 2006), "Белый Слон" (2006), "Золотой орел" (2006, 2011) и другие.В 2020 году Сухоруков был удостоен российской национальной актерской премии "Фигаро". В 2016 году подмосковном Орехово-Зуеве был установлен бронзовый памятник Виктору Сухорукову. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, виктор сухоруков