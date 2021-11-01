08:00 01.11.2021 (обновлено: 10:18 01.11.2021)
Лапенко по Шекспиру, Франдетти по Феллини. Театральные премьеры ноября
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NETПостановка Sun & Sea
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NET
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Театры открыты и ждут зрителей в масках и с qr-кодами. В ноябре выйдут постановки по Шекспиру в Театре Ермоловой и "Войне и миру" в Вахтанговском. Про "Буковски" расскажут в "Гоголь-центре", а про Петра I — в Малом театре. О главных премьерах ноября — в материале РИА Новости.
Моцарт в ГАБТ
Большой выпускает "Дон Жуана" на Новой сцене. Это будет уже восьмой раз, когда театр обращается к опере на музыку Моцарта и либретто Лоренцо да Понте.
Самую недавнюю версию представили в 2010-м (дирижер-постановщик Теодор Курентзис, режиссер-постановщик и сценограф Дмитрий Черняков).
За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев, а режиссер в этот раз — Семен Спивак (худрук санкт-петербургского Молодежного театра на Фонтанке). Это его дебют в ГАБТ и в качестве оперного постановщика.
В отличие от сценографа Семена Пастуха и художника по костюмам Галины Соловьевой — они уже работали в Большом над "Гусарской балладой" 1980-го, "Болтом" 2005-го, "Идиотом" 2017 года.
Дирижер Туган Сохиев
В театре рассказывают, что в их версии спектакля герои легендарной истории — это "сообщество, в котором царит культ гедонизма и безудержной жажды наслаждений". Действие по стилистике напомнит итальянское кино эпохи неореализма — с иронией, наивностью и трагической глубиной.
Премьерные спектакли пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 ноября.
Буковски в "Гоголь-центре"
© Художник Глеб СолнцевСцена из постановки "Буковски"
© Художник Глеб Солнцев
Сцена из постановки "Буковски"
Актер сериалов "Кухня" и "Анна-детективъ" и постановщик спектакля "Петровы в гриппе" Антон Федоров представит в "Гоголь-центре" коллаж из рассказов и писем Чарльза Буковски.
Место действия — окраина Лос-Анджелеса 70-х, искаженная восприятием самого автора, представителя жанра "грязный реализм". Федоров не намерен создавать бытоподобную атмосферу того времени или переносить американские сюжеты в российскую реальность.
Спектакль выстроен на стереотипах об американцах: пьют виски из горла или пиво из банок, неразборчиво говорят и ругаются, читают комиксы, ездят на длинных ржавых фордах и живут в фургонах.
© Художник Глеб СолнцевСцена из постановки "Буковски"
© Художник Глеб Солнцев
Сцена из постановки "Буковски"
"Каждое утро Буковски воскресает, выдумывает свой день и, прилично надравшись, погибает в ночи. Сам автор писал: "Выпивка — это временное самоубийство", — говорит Федоров.
В ролях — Дмитрий Куличков, Семен Штейнберг, Артем Шевченко, Мария Селезнева.
© Художник Глеб СолнцевСцена из постановки "Буковски"
© Художник Глеб Солнцев
Сцена из постановки "Буковски"
Премьерные показы намечены на 5, 6 и 7 ноября.
Монументальная классика в Вахтанговском
Вахтанговский театр к своему 100-летию представит пятичасовую версию "Войны и мира" в постановке Римаса Туминаса. В спектакле заняты все ведущие актеры разных поколений.
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театраСцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
Сцена из спектакля "Война и мир"
Роль графа Ростова репетируют Андрей Ильин и Сергей Маковецкий, князя Николая Болконского — Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Людмила Максакова и Елена Ивочкина станут Марьей Игнатьевой Перонской, а Анна Дубровская и Юлия Рутберг — Анной Шерер.
В спектакле прозвучит "Херувимская песнь" П. И. Чайковского. Также в музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" композитор Гиедрюс Пускунигис включил фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к спектаклю Туминаса "Вишневый сад" (1990).
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театраСцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
Сцена из спектакля "Война и мир"
Премьера 8 ноября.
Петр I в Малом театре
Малый театр тоже обратился к юбилею, но не своему, а 300-летию со дня провозглашения России империей. И выпускает спектакль "Петр I".
В постановке использованы фрагменты романа Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей" и пьесы Горенштейна "Детоубийца".
Известно, что Алексей Петрович не поддерживал отца. Но спектакль — не об однозначном противостоянии поколений. Тут у всех своя правда, характер, судьба.
Сцена и зрительный зал Малого театра
Властный Петр стремится к благополучию государства. Ранимый Алексей ищет счастье в свободной жизни, ждет рождения наследника. Зритель сам должен решить, чья история ему ближе.
"Роман Дмитрия Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей", над сценическим воплощением которого мы все так увлеченно работали, до сих пор не утратил актуальности и силы", — считает режиссер спектакля Владимир Драгунов.
В спектакле заняты: Андрей Чубченко (Петр Великий), Валерий Афанасьев (Петр Толстой), Станислав Сошников (царевич Алексей), Ольга Плешкова (Ефросинья, любовница Алексея).
Премьерные спектакли пройдут 2, 19 ноября.
Итальянский неореализм в Мариинке
© Фото : Пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
Сцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
О жизни знаменитого ювелира и скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини расскажут в Мариинском театре в одноименной опере.
Постановка Алексея Франдетти — в эстетике итальянского кино эпохи неореализма. Режиссер проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея и съемками фильма Феллини "8½". В партии Бенвенуто готовятся выступить теноры Александр Михайлов и Иван Гынгазов, Сергей Семишкур и Михаил Векуа.
© Фото : Пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
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Сцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
© Фото : Пресс-служба Мариинского театраАлексей Франдетти
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Алексей Франдетти
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
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Сцена из спектакля "Бенвенуто Челлини"
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
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Алексей Франдетти
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Премьерные постановки намечены на 10, 11, 14 ноября.
Американская драма в театре Пушкина
Алексей Золотовицкий ставит "Стражей Тадж-Махала" в театре имени Пушкина.
© Фото : Нина МинчонокСцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
© Фото : Нина Минчонок
Сцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
Спектакль по пьесе современного американского драматурга Раджива Джозефа расскажет про друзей Хумаюна и Бабура. Они — охранники дворца — подшучивают друг над другом, ссорятся, вспоминают детство, мечтают о будущем.
Самое интересное начнется, когда герои получат от императора приказ, выполнение которого проверит на прочность их представления о дружбе, власти и настоящей красоте.
© Фото : Нина МинчонокСцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
© Фото : Нина Минчонок
Сцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
"Стражей" мне посоветовал драматург Евгений Казачков, когда я сказал, что моя любимая пьеса — "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Действительно, главные герои как будто оказались не в том месте и не в то время, невольно стали свидетелями создания одного из главных чудес света и участниками страшных последствий этого", — говорит Золотовицкий.
В итоге персонажи "не могут помешать свершаться событиям и противостоять системе, в которую вписаны".
© Фото : Нина МинчонокСцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
© Фото : Нина Минчонок
Сцена из спектакля "Стражи Тадж-Махала"
Премьера намечена на 12, 13 ноября.
Европейские звезды в Москве
В рамках XXII Международного театрального фестиваля "Новый Европейский Театр" (NET), который пройдет в Москве с 9 ноября по 19 декабря, покажут спектакли главных трендсеттеров современного театра.
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NETПостановка Sun & Sea
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NET
Постановка Sun & Sea
Одним из них станет проект "Sun & Sea" (получил "Золотого льва" 58-й Венецианской биеннале). Его создавали три литовские художницы: Ругиле Барзджюкайте, Вайва Грайните и Лина Лапелите. Они размышляют о проблемах, связанных с будущим планеты.
Зрители будут находиться над специально созданным искусственным песчаным пляжем, заполненным загорающими, мозаикой из полотенец, яркими купальниками и игрушками.
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NETПостановка Sun & Sea
© AP Photo / Пресс-служба фестиваля NET
Постановка Sun & Sea
Перформеры, лежа на песке, исполняют песни, посвященные проблемам изменения климата, общества потребления и вечной нехватки времени.
"Sun & Sea" покажут с 19 по 21 ноября на Другой сцене театра "Современник".
Лапенко, Меньшиков, Петров в Ермоловой
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Петров в постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Петров в постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
В Театре Ермоловой "звездная" премьера — "Двенадцатая ночь, или Все что угодно".
"Таких пьес, где каждая роль — настоящий подарок, вообще немного, — говорит режиссер Олег Долин. — Все герои интересные, все разные, никто ни у кого ничего не отнимает, а каждое новое появление только прибавляет ярких красок".
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
Сюжет тот же, что и у Шекспира: у берегов Иллирии во время бури разбился и затонул корабль. Родные брат и сестра не могут найти друг друга. Виола переоделась в мужской наряд и пошла в услужение к герцогу Орсино, влюбленному в графиню Оливию. С этого и начинаются недоразумения и комичные ситуации.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
Классическая история обрастает новыми деталями и смотрится очень актуально. Ведь создатели размышляют о том, что такое влюбленность, — а она случается с героями и в Англии эпохи Елизаветы, и в современном мире.
Рассказывает о ней на сцене Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Стася Милославская.
Премьера намечена на 20, 21, 30 ноября.
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
© Фото : Пресс-служба Театра Ермоловой
Кадр к постановке "Двенадцатая ночь, или Все что угодно"
Французы в БДТ
В санкт-петербургском БДТ — премьера спектакля "Джордж Каплан" по пьесе современного французского драматурга Фредерика Соннтага. Его впервые в России ставит выпускник мастерской Могучего Арсений Бехтерев.
© Фото : Пресс-служба БДТСцена из спектакля "Джордж Каплан"
© Фото : Пресс-служба БДТ
Сцена из спектакля "Джордж Каплан"
Герои — подпольная группа молодых активистов, команда сценаристов, члены тайного правительства. Для каждого большое значение имеет Джордж Каплан. Но кто он?
Создатели спектакля предлагают зрителям решить головоломку об информационной войне и личности, способной изменить мир.
Режиссер, основываясь на тексте пьесы, рассуждает о рождении и распространении мифов и о борьбе с обществом потребления.
В ролях Алексей Винников, Яна Савицкая, Рустам Насыров.
Премьера намечена на 30 ноября.