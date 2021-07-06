https://ria.ru/20210706/sukhorukov-1740146292.html

Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета

Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета - РИА Новости, 06.07.2021

Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:59

2021-07-06T17:59

2021-07-06T20:10

евгений марчелли

гитис

культура

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виктор сухоруков

театр имени моссовета

москва

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли."Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый. <...> Он сказал, что устал и хочет отдохнуть", — отметил худрук.Собеседник агентства добавил, что в связи с уходом актера будут изменения в репертуаре театра. "Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", — заключил Марчелли, подчеркнув, что этот вопрос пока остается открытым.Виктор Сухоруков — актер театра и кино. Окончил ГИТИС, с 2011 года служил в Театре имени Моссовета. Снимался также во многих кино и телефильмах, среди которых "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и многие другие.

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

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евгений марчелли, гитис, россия, виктор сухоруков, театр имени моссовета, москва