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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/sukhorukov-1740146292.html
Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета
Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета - РИА Новости, 06.07.2021
Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета
Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:59
2021-07-06T20:10
евгений марчелли
гитис
культура
россия
виктор сухоруков
театр имени моссовета
москва
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли."Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый. &lt;...&gt; Он сказал, что устал и хочет отдохнуть", — отметил худрук.Собеседник агентства добавил, что в связи с уходом актера будут изменения в репертуаре театра. "Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", — заключил Марчелли, подчеркнув, что этот вопрос пока остается открытым.Виктор Сухоруков — актер театра и кино. Окончил ГИТИС, с 2011 года служил в Театре имени Моссовета. Снимался также во многих кино и телефильмах, среди которых "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и многие другие.
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евгений марчелли, гитис, россия, виктор сухоруков, театр имени моссовета, москва
Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета
17:59 06.07.2021 (обновлено: 20:10 06.07.2021)
 
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Народный артист России Виктор Сухоруков, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль второго плана - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли.
"Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый. <...> Он сказал, что устал и хочет отдохнуть", — отметил худрук.
Собеседник агентства добавил, что в связи с уходом актера будут изменения в репертуаре театра.
"Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", — заключил Марчелли, подчеркнув, что этот вопрос пока остается открытым.
Виктор Сухоруков — актер театра и кино. Окончил ГИТИС, с 2011 года служил в Театре имени Моссовета. Снимался также во многих кино и телефильмах, среди которых "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и многие другие.
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