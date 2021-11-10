Мезенцев пообещал сплоченность Союзного государства в ответ на санкции
Мезенцев: ответом на санкции Евросоюза будет большая сплоченность Союзного государства
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ответом на возможные новые санкции ЕС против Минска, введенные из-за миграционного кризиса, будет еще большая сплоченность России и Белоруссии, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Лучшим ответом на любые санкции против наших братских стран, составляющих Союзное государство, будет еще большая сплоченность Беларуси и России, углубление взаимодействия по вопросам широкой повестки двусторонних отношений, успешная работа по реализации 28 союзных программ на новом этапе экономической интеграции", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос, будет ли Союзное государство отвечать на возможные санкции ЕС против Минска из-за миграционного кризиса.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этом фоне в понедельник призвала страны ЕС согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии. Руководитель Евросовета Шарль Мишель заявил в Варшаве, что ситуация с миграционными потоками на границе с Белоруссией серьезная, требует срочных мер. Он отметил, что ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский "режим".
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.