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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/rotaru-1758393831.html
В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине
В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине - РИА Новости, 10.11.2021
В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал наивным решение советской эстрадной певицы Софии Ротару не посещать... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:56
2021-11-10T13:57
культура
украина
софия ротару
республика крым
ялта
совет федерации рф
сергей цеков
музыка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал наивным решение советской эстрадной певицы Софии Ротару не посещать полуостров до его возвращения Украине.Ранее сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Она рассказала, что последний раз посещала полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым, уточнила ее сестра.По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины."Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно, потому как Крым стал российским навсегда", - подчеркнул сенатор.Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".
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украина, софия ротару, республика крым, ялта, совет федерации рф, сергей цеков, музыка
13:56 10.11.2021 (обновлено: 13:57 10.11.2021)
 
В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине

Сенатор Цеков назвал решение Ротару не приезжать в Крым до его возвращения Украине наивным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал наивным решение советской эстрадной певицы Софии Ротару не посещать полуостров до его возвращения Украине.
Ранее сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Она рассказала, что последний раз посещала полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым, уточнила ее сестра.
"Все это свидетельствует об абсолютной наивности творческой и политической элиты Украины. Они не осознают новых международных реалий. Крым по праву и справедливости вернулся в Россию из Украины, где находился по ошибке и исторической несправедливости", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины.
"Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно, потому как Крым стал российским навсегда", - подчеркнул сенатор.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
11:25Шоубиз
В Крыму дали совет Ротару после слов сестры о статусе полуострова
 
КультураУкраинаСофия РотаруРеспублика КрымЯлтаСовет Федерации РФСергей ЦековМузыка
 
 
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