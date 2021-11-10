https://ria.ru/20211110/rotaru-1758393831.html

В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине

В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине - РИА Новости, 10.11.2021

В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым до возвращения Украине

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал наивным решение советской эстрадной певицы Софии Ротару не посещать... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:56

2021-11-10T13:56

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культура

украина

софия ротару

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал наивным решение советской эстрадной певицы Софии Ротару не посещать полуостров до его возвращения Украине.Ранее сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Она рассказала, что последний раз посещала полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым, уточнила ее сестра.По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины."Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно, потому как Крым стал российским навсегда", - подчеркнул сенатор.Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".

https://ria.ru/20211110/rotaru-1758357899.html

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республика крым

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украина, софия ротару, республика крым, ялта, совет федерации рф, сергей цеков, музыка