https://ria.ru/20211110/nato-1758336735.html

На Украине расхотели связываться с НАТО

Украинский политик назвал НАТО угрозой для человечества - РИА Новости, 10.11.2021

На Украине расхотели связываться с НАТО

Украинский журналист и лидер политической партии "Держава" Дмитрий Василец считает, что большинство его соотечественников не хотели бы присоединения страны к... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:20

2021-11-10T09:20

2021-11-10T09:20

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский журналист и лидер политической партии "Держава" Дмитрий Василец считает, что большинство его соотечественников не хотели бы присоединения страны к Североатлантическому альянсу."Регулярные бравурные заявления о "желании Украины вступить в НАТО" никогда не подкреплялись проведением Всеукраинского референдума. <…> Реальные социологические исследования говорят о том, что результат такого референдума будет отрицательный", — написал он в статье для "Вести.ua".По мнению политика, представители альянса также не считают необходимым проводить голосование, так как "прекрасно осознают" отношение украинцев к вступлению в какие-либо международные блоки.Василец отметил, что считает альянс вредоносной структурой, существующей ради обогащения и обеспечения безопасности США при помощи распространения агрессии во всем мире.В материале отмечается, что альянс, по большей части, является русофобской структурой. Политик отметил, что это по-прежнему несовместимо со страной, в которой половина жителей "говорит и думает по-русски".Помимо прочего, Василец также напомнил, что пункт о сохранении постоянного нейтралитета и отказе от вступления в какие бы то ни было блоки был прописан в Акте провозглашения независимости страны, который, по совам политика, лег в основу современной украинской государственности.

https://ria.ru/20211108/liniya-1758101431.html

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в мире, украина, сша, нато, ситуация на украине