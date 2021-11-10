https://ria.ru/20211110/nato-1758336735.html
На Украине расхотели связываться с НАТО
Украинский политик назвал НАТО угрозой для человечества - РИА Новости, 10.11.2021
На Украине расхотели связываться с НАТО
Украинский журналист и лидер политической партии "Держава" Дмитрий Василец считает, что большинство его соотечественников не хотели бы присоединения страны к... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:20
2021-11-10T09:20
2021-11-10T09:20
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский журналист и лидер политической партии "Держава" Дмитрий Василец считает, что большинство его соотечественников не хотели бы присоединения страны к Североатлантическому альянсу."Регулярные бравурные заявления о "желании Украины вступить в НАТО" никогда не подкреплялись проведением Всеукраинского референдума. <…> Реальные социологические исследования говорят о том, что результат такого референдума будет отрицательный", — написал он в статье для "Вести.ua".По мнению политика, представители альянса также не считают необходимым проводить голосование, так как "прекрасно осознают" отношение украинцев к вступлению в какие-либо международные блоки.Василец отметил, что считает альянс вредоносной структурой, существующей ради обогащения и обеспечения безопасности США при помощи распространения агрессии во всем мире.В материале отмечается, что альянс, по большей части, является русофобской структурой. Политик отметил, что это по-прежнему несовместимо со страной, в которой половина жителей "говорит и думает по-русски".Помимо прочего, Василец также напомнил, что пункт о сохранении постоянного нейтралитета и отказе от вступления в какие бы то ни было блоки был прописан в Акте провозглашения независимости страны, который, по совам политика, лег в основу современной украинской государственности.
https://ria.ru/20211108/liniya-1758101431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, нато, ситуация на украине
Украинский политик назвал НАТО угрозой для человечества
Украинский политик Василец назвал НАТО постоянной угрозой для человечества
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский журналист и лидер политической партии "Держава" Дмитрий Василец считает, что большинство его соотечественников не хотели бы присоединения страны к Североатлантическому альянсу.
"Регулярные бравурные заявления о "желании Украины
вступить в НАТО
" никогда не подкреплялись проведением Всеукраинского референдума. <…> Реальные социологические исследования говорят о том, что результат такого референдума будет отрицательный", — написал он в статье для "Вести.ua"
.
По мнению политика, представители альянса также не считают необходимым проводить голосование, так как "прекрасно осознают" отношение украинцев к вступлению в какие-либо международные блоки.
Василец отметил, что считает альянс вредоносной структурой, существующей ради обогащения и обеспечения безопасности США
при помощи распространения агрессии во всем мире.
"По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО — это постоянная угроза для человечества", — заключил он.
В материале отмечается, что альянс, по большей части, является русофобской структурой. Политик отметил, что это по-прежнему несовместимо со страной, в которой половина жителей "говорит и думает по-русски".
Помимо прочего, Василец также напомнил, что пункт о сохранении постоянного нейтралитета и отказе от вступления в какие бы то ни было блоки был прописан в Акте провозглашения независимости страны, который, по совам политика, лег в основу современной украинской государственности.