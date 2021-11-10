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В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам
В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам - РИА Новости, 10.11.2021
В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам
Среди задержанных за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу есть россиянин, сообщила польская Пограничная стража. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:50
2021-11-10T11:48
в мире
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Среди задержанных за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу есть россиянин, сообщила польская Пограничная стража."За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — говорится в сообщении.Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, добавили в ведомстве.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, пытались незаконно проникнуть более 30 тысяч человек.На этой неделе ситуация на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки. Они пытаются объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалтийские страны возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
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4.7
96
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в мире, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:50 10.11.2021 (обновлено: 11:48 10.11.2021)
 
В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам

В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам из Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Среди задержанных за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу есть россиянин, сообщила польская Пограничная стража.
"За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — говорится в сообщении.
Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, добавили в ведомстве.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, пытались незаконно проникнуть более 30 тысяч человек.
На этой неделе ситуация на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки. Они пытаются объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалтийские страны возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
В миреПольшаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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