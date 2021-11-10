В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам из Белоруссии
Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.
Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.
По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.
По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.
Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.
Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.
Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.
Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.
Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.
Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.
Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.
Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.
Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.
Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.
В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.
В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.
Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.
По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.
Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.
Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.
Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.
Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.
Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.
В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.