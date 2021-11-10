https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html

В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам

В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам - РИА Новости, 10.11.2021

В Польше заявили о задержании россиянина за помощь нелегальным мигрантам

Среди задержанных за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу есть россиянин, сообщила польская Пограничная стража. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:50

2021-11-10T10:50

2021-11-10T11:48

в мире

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Среди задержанных за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу есть россиянин, сообщила польская Пограничная стража."За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — говорится в сообщении.Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, добавили в ведомстве.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, пытались незаконно проникнуть более 30 тысяч человек.На этой неделе ситуация на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки. Они пытаются объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалтийские страны возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии