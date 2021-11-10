https://ria.ru/20211110/migranty-1758337964.html

В Польше заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу

В Польше заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу - РИА Новости, 10.11.2021

В Польше заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу

Все нелегальные мигранты, перешедшие в Польшу за последние несколько часов, находятся под стражей, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:31

2021-11-10T09:31

2021-11-10T11:36

в мире

польша

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Все нелегальные мигранты, перешедшие в Польшу за последние несколько часов, находятся под стражей, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак."Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. <…> Все те, кто прорвался, были задержаны", — сказал он в эфире Польского радио.О дальнейшей судьбе людей ничего не известно.Утром в Минске сообщили, что нашли избитых польскими силовиками четырех курдских беженцев.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе LIVE: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе 2021-11-10T09:31 true PT1S

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в мире, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии