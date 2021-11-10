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Белорусские пограничники сообщили об избитых польскими силовиками беженцах
Белорусские пограничники сообщили об избитых польскими силовиками беженцах - РИА Новости, 10.11.2021
Белорусские пограничники сообщили об избитых польскими силовиками беженцах
В Минске сообщили, что нашли избитых польскими силовиками мигрантов. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:22
2021-11-10T09:12
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. В Минске сообщили, что нашли избитых польскими силовиками мигрантов."Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия", — говорится в публикации белорусского погранкомитета в Telegram.Со слов пострадавших, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, уточняется в посте. Судя по многочисленным травмам, поляки жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение."Беженцам оказана необходимая помощь", — добавили в комитете.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html
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Избитые мигранты в лагере беженцев: видео погранкомитета Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев. Как отметили в ведомстве, мигрантов задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления официального статуса беженцев. Затем четверых задержанных «с применением силы вытеснили за колючее заграждение на границе с Беларусью». Пострадавшим оказана необходимая помощь, отмечается в заявлении.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:22 10.11.2021 (обновлено: 09:12 10.11.2021)
 
Белорусские пограничники сообщили об избитых польскими силовиками беженцах

Белорусские пограничники нашли на границе четырех беженцев, избитых польскими силовиками

Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. В Минске сообщили, что нашли избитых польскими силовиками мигрантов.
"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия", — говорится в публикации белорусского погранкомитета в Telegram.
Со слов пострадавших, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, уточняется в посте. Судя по многочисленным травмам, поляки жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение.
"Беженцам оказана необходимая помощь", — добавили в комитете.

Ситуация на польско-белорусской границе

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
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В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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