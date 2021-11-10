В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики
МИД КНР: Китай выступает против вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет
© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обеспокоенность международного сообщества о судьбе осужденной на четыре года журналистки.
Ранее госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями об ухудшении здоровья журналистки Чжан Чжань, которая освещала вспышку коронавируса в городе Ухань в самом начале пандемии. США призвали китайские власти немедленно ее освободить. Брат девушки ранее написал в Twitter, что Чжан Чжань после голодовки, которую она объявила в знак протеста против ареста, с трудом ходит и может не пережить предстоящую зиму. Amnesty International также призвала власти Китая освободить девушку, которая из-за ухудшившегося состояния здоровья может не дожить до освобождения.
"Китай является правовым государством, где законы должны соблюдаться, их нарушения – расследоваться. Любой человек, нарушивший закон, должен нести ответственность", - заявил дипломат.
Он указал, что судебные органы Китая рассматривают дела в соответствии с законом и не допускают вмешательства, клеветы и искажения фактов.
"Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела и судебный суверенитет страны под каким бы то ни было предлогом", - подчеркнул он.
Журналистка Чжан Чжань в феврале находилась в городе Ухань, где освещала ситуацию в городе в связи с распространением коронавируса. Она, в частности, публиковала материалы о ситуации в больницах и жестких мерах властей по борьбе с распространением заболевания. В мая 2020 года она пропала, позднее стало известно, что ее задержали. Позже суд в Шанхае приговорил журналистку к четырем годам тюрьмы по обвинению в распространении информации, провоцирующей конфликты и сложности.
Размещенная на сайте Amnesty International петиция в адрес председателя КНР Си Цзиньпина с требованием немедленного освобождения Чжан Чжань собрала уже 16,5 тысячи подписей из требуемых 20 тысяч.