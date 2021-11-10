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https://ria.ru/20211110/kitay-1758374338.html
В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики
В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики
Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:30
2021-11-10T12:30
в мире
шанхай
сша
ухань
amnesty international
китай
мид кнр
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обеспокоенность международного сообщества о судьбе осужденной на четыре года журналистки.Ранее госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями об ухудшении здоровья журналистки Чжан Чжань, которая освещала вспышку коронавируса в городе Ухань в самом начале пандемии. США призвали китайские власти немедленно ее освободить. Брат девушки ранее написал в Twitter, что Чжан Чжань после голодовки, которую она объявила в знак протеста против ареста, с трудом ходит и может не пережить предстоящую зиму. Amnesty International также призвала власти Китая освободить девушку, которая из-за ухудшившегося состояния здоровья может не дожить до освобождения."Китай является правовым государством, где законы должны соблюдаться, их нарушения – расследоваться. Любой человек, нарушивший закон, должен нести ответственность", - заявил дипломат.Он указал, что судебные органы Китая рассматривают дела в соответствии с законом и не допускают вмешательства, клеветы и искажения фактов."Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела и судебный суверенитет страны под каким бы то ни было предлогом", - подчеркнул он.Журналистка Чжан Чжань в феврале находилась в городе Ухань, где освещала ситуацию в городе в связи с распространением коронавируса. Она, в частности, публиковала материалы о ситуации в больницах и жестких мерах властей по борьбе с распространением заболевания. В мая 2020 года она пропала, позднее стало известно, что ее задержали. Позже суд в Шанхае приговорил журналистку к четырем годам тюрьмы по обвинению в распространении информации, провоцирующей конфликты и сложности.Размещенная на сайте Amnesty International петиция в адрес председателя КНР Си Цзиньпина с требованием немедленного освобождения Чжан Чжань собрала уже 16,5 тысячи подписей из требуемых 20 тысяч.
https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html
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в мире, шанхай, сша, ухань, amnesty international, китай, мид кнр, си цзиньпин
12:30 10.11.2021
 
В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики

МИД КНР: Китай выступает против вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет

© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Vincent Yu
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обеспокоенность международного сообщества о судьбе осужденной на четыре года журналистки.
Ранее госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями об ухудшении здоровья журналистки Чжан Чжань, которая освещала вспышку коронавируса в городе Ухань в самом начале пандемии. США призвали китайские власти немедленно ее освободить. Брат девушки ранее написал в Twitter, что Чжан Чжань после голодовки, которую она объявила в знак протеста против ареста, с трудом ходит и может не пережить предстоящую зиму. Amnesty International также призвала власти Китая освободить девушку, которая из-за ухудшившегося состояния здоровья может не дожить до освобождения.
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"Китай является правовым государством, где законы должны соблюдаться, их нарушения – расследоваться. Любой человек, нарушивший закон, должен нести ответственность", - заявил дипломат.
Он указал, что судебные органы Китая рассматривают дела в соответствии с законом и не допускают вмешательства, клеветы и искажения фактов.
"Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела и судебный суверенитет страны под каким бы то ни было предлогом", - подчеркнул он.
Журналистка Чжан Чжань в феврале находилась в городе Ухань, где освещала ситуацию в городе в связи с распространением коронавируса. Она, в частности, публиковала материалы о ситуации в больницах и жестких мерах властей по борьбе с распространением заболевания. В мая 2020 года она пропала, позднее стало известно, что ее задержали. Позже суд в Шанхае приговорил журналистку к четырем годам тюрьмы по обвинению в распространении информации, провоцирующей конфликты и сложности.
Размещенная на сайте Amnesty International петиция в адрес председателя КНР Си Цзиньпина с требованием немедленного освобождения Чжан Чжань собрала уже 16,5 тысячи подписей из требуемых 20 тысяч.
 
В миреШанхайСШАУханьAmnesty InternationalКитайМИД КНРСи Цзиньпин
 
 
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