https://ria.ru/20211110/kitay-1758374338.html

В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики

В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики - РИА Новости, 10.11.2021

В МИД Китая рассказали о вмешательстве в судебный суверенитет республики

Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:30

2021-11-10T12:30

2021-11-10T12:30

в мире

шанхай

сша

ухань

amnesty international

китай

мид кнр

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753060937_352:0:2112:990_1920x0_80_0_0_563c3318d84aaf6f19d672420320d905.jpg

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай решительно выступает против любого вмешательства в его внутренние дела и судебный суверенитет, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обеспокоенность международного сообщества о судьбе осужденной на четыре года журналистки.Ранее госдеп США выразил озабоченность в связи с сообщениями об ухудшении здоровья журналистки Чжан Чжань, которая освещала вспышку коронавируса в городе Ухань в самом начале пандемии. США призвали китайские власти немедленно ее освободить. Брат девушки ранее написал в Twitter, что Чжан Чжань после голодовки, которую она объявила в знак протеста против ареста, с трудом ходит и может не пережить предстоящую зиму. Amnesty International также призвала власти Китая освободить девушку, которая из-за ухудшившегося состояния здоровья может не дожить до освобождения."Китай является правовым государством, где законы должны соблюдаться, их нарушения – расследоваться. Любой человек, нарушивший закон, должен нести ответственность", - заявил дипломат.Он указал, что судебные органы Китая рассматривают дела в соответствии с законом и не допускают вмешательства, клеветы и искажения фактов."Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела и судебный суверенитет страны под каким бы то ни было предлогом", - подчеркнул он.Журналистка Чжан Чжань в феврале находилась в городе Ухань, где освещала ситуацию в городе в связи с распространением коронавируса. Она, в частности, публиковала материалы о ситуации в больницах и жестких мерах властей по борьбе с распространением заболевания. В мая 2020 года она пропала, позднее стало известно, что ее задержали. Позже суд в Шанхае приговорил журналистку к четырем годам тюрьмы по обвинению в распространении информации, провоцирующей конфликты и сложности.Размещенная на сайте Amnesty International петиция в адрес председателя КНР Си Цзиньпина с требованием немедленного освобождения Чжан Чжань собрала уже 16,5 тысячи подписей из требуемых 20 тысяч.

https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html

шанхай

сша

ухань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, шанхай, сша, ухань, amnesty international, китай, мид кнр, си цзиньпин