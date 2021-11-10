В Киеве предложили немецким депутатам забрать мигрантов с границы домой

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал идею депутата бундестага Нильса Шмида насчет судьбы нелегальных мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе.Так, немецкий парламентарий и эксперт Социал-демократической партии Германии по внешней политике предложил Украине принять этих беженцев у себя.Как заявил на брифинге Данилов, СНБО рассмотрел заявление Шмида.По его словам, "с какого испуга" Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая сторона."Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать", — заключил Данилов.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал идею депутата бундестага Нильса Шмида насчет судьбы нелегальных мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе.
Так, немецкий парламентарий и эксперт Социал-демократической партии Германии по внешней политике предложил Украине принять этих беженцев у себя.
Как заявил на брифинге Данилов, СНБО рассмотрел заявление Шмида.
"У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов. — Прим. ред.), если мало места у них в бундестаге, то пусть берут себе домой", — сказал секретарь совбеза.
По его словам, "с какого испуга" Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая сторона.
"Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать", — заключил Данилов.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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