https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

В Киеве предложили немецким депутатам забрать мигрантов с границы домой

В Киеве предложили немецким депутатам забрать мигрантов с границы домой - РИА Новости, 10.11.2021

В Киеве предложили немецким депутатам забрать мигрантов с границы домой

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал идею депутата бундестага Нильса Шмида насчет судьбы нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:44

2021-11-10T18:44

2021-11-10T19:38

в мире

данилов

литва

белоруссия

бундестаг германии

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164851_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_efea59d381797d79e69201f25a644f23.jpg

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал идею депутата бундестага Нильса Шмида насчет судьбы нелегальных мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе.Так, немецкий парламентарий и эксперт Социал-демократической партии Германии по внешней политике предложил Украине принять этих беженцев у себя.Как заявил на брифинге Данилов, СНБО рассмотрел заявление Шмида.По его словам, "с какого испуга" Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая сторона."Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать", — заключил Данилов.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758451339.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758418760.html

данилов

литва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, данилов, литва, белоруссия, бундестаг германии, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, алексей данилов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии