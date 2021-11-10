https://ria.ru/20211110/covid-19-1758417400.html

Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19

Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы минимизировать риски... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:35

2021-11-10T15:35

2021-11-10T15:36

общество

санкт-петербург

владивосток

геннадий онищенко

российская академия наук

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.По словам Онищенко, в момент приема пищи человек снимает маску и может заразиться."Пока он будет поедать этот шницель или крыло этой курицы, он точно заразится, тут уж никуда не денешься. И может, даже на коротких линиях снизить цену на билет, но не кормить. Вот в Петербург улетают - тоже дают еду. Зачем? Просто сообщите, что мы отменяем, 45 минут лета - даже пережевать-то не успеешь, придется глотать просто кусками, а затем уже переваривать. Конечно, во Владивосток девять часов лета - человеку надо поесть", - сказал Онищенко в ходе брифинга.Он также поддержал введение QR-кодов для перелетов, которые будут применяться в некоторых регионах РФ.

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755186710.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, владивосток, геннадий онищенко, российская академия наук, россия, новости - туризм