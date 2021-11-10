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Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19
Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы минимизировать риски... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:35
2021-11-10T15:36
общество
санкт-петербург
владивосток
геннадий онищенко
российская академия наук
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.По словам Онищенко, в момент приема пищи человек снимает маску и может заразиться."Пока он будет поедать этот шницель или крыло этой курицы, он точно заразится, тут уж никуда не денешься. И может, даже на коротких линиях снизить цену на билет, но не кормить. Вот в Петербург улетают - тоже дают еду. Зачем? Просто сообщите, что мы отменяем, 45 минут лета - даже пережевать-то не успеешь, придется глотать просто кусками, а затем уже переваривать. Конечно, во Владивосток девять часов лета - человеку надо поесть", - сказал Онищенко в ходе брифинга.Он также поддержал введение QR-кодов для перелетов, которые будут применяться в некоторых регионах РФ.
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общество, санкт-петербург, владивосток, геннадий онищенко, российская академия наук, россия, новости - туризм
15:35 10.11.2021 (обновлено: 15:36 10.11.2021)
 
Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах из-за COVID-19

Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы снизить риск заражения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил убрать питание на коротких авиарейсах, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.
По словам Онищенко, в момент приема пищи человек снимает маску и может заразиться.
"Пока он будет поедать этот шницель или крыло этой курицы, он точно заразится, тут уж никуда не денешься. И может, даже на коротких линиях снизить цену на билет, но не кормить. Вот в Петербург улетают - тоже дают еду. Зачем? Просто сообщите, что мы отменяем, 45 минут лета - даже пережевать-то не успеешь, придется глотать просто кусками, а затем уже переваривать. Конечно, во Владивосток девять часов лета - человеку надо поесть", - сказал Онищенко в ходе брифинга.
Он также поддержал введение QR-кодов для перелетов, которые будут применяться в некоторых регионах РФ.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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ОбществоСанкт-ПетербургВладивостокГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссияНовости - Туризм
 
 
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