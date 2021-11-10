https://ria.ru/20211110/bam-1758356215.html

Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа

Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа - РИА Новости, 10.11.2021

Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа

Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:18

2021-11-10T11:18

2021-11-10T11:18

общество

амурская область

сергей шойгу

центральный военный округ

дальний восток

байкало-амурская магистраль

восточная сибирь

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщил журналистам начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин."Специалисты железнодорожных соединений ЦВО в районе населенных пунктов Дрогошевск, Дугда и Тунгала в Амурской области выполнили почти 90% объема работ первого этапа строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали", - приводятся в сообщении ЦВО слова Брагина.Он отметил, что работы по расчистке полос отвода – земельных участков, предназначенных для размещения железнодорожного полотна, - выполнены практически на 100%, а также закончено восстановление автодублера."Также более чем на 50% завершено оборудование подъездных путей для специальной техники, задействованной в постройке. Работы первого этапа завершим к концу ноября", - добавил Брагин.Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ ведут работы на участке БАМа длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов - девять разъездов, столько же двухпутных вставок и один второй главный путь. Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить в 2023 году.БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.

https://ria.ru/20210921/rzhd-1751076412.html

https://realty.ria.ru/20210803/bam-1744134316.html

https://ria.ru/20210823/bam-1746846632.html

амурская область

дальний восток

восточная сибирь

россия

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общество, амурская область, сергей шойгу, центральный военный округ, дальний восток, байкало-амурская магистраль, восточная сибирь, россия