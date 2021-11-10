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Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа
Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа - РИА Новости, 10.11.2021
Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа
Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:18
2021-11-10T11:18
общество
амурская область
сергей шойгу
центральный военный округ
дальний восток
байкало-амурская магистраль
восточная сибирь
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщил журналистам начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин."Специалисты железнодорожных соединений ЦВО в районе населенных пунктов Дрогошевск, Дугда и Тунгала в Амурской области выполнили почти 90% объема работ первого этапа строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали", - приводятся в сообщении ЦВО слова Брагина.Он отметил, что работы по расчистке полос отвода – земельных участков, предназначенных для размещения железнодорожного полотна, - выполнены практически на 100%, а также закончено восстановление автодублера."Также более чем на 50% завершено оборудование подъездных путей для специальной техники, задействованной в постройке. Работы первого этапа завершим к концу ноября", - добавил Брагин.Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ ведут работы на участке БАМа длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов - девять разъездов, столько же двухпутных вставок и один второй главный путь. Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить в 2023 году.БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.
https://ria.ru/20210921/rzhd-1751076412.html
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амурская область
дальний восток
восточная сибирь
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общество, амурская область, сергей шойгу, центральный военный округ, дальний восток, байкало-амурская магистраль, восточная сибирь, россия
11:18 10.11.2021
 
Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа

Военные железнодорожники ЦВО выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтроительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области
Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщил журналистам начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.
"Специалисты железнодорожных соединений ЦВО в районе населенных пунктов Дрогошевск, Дугда и Тунгала в Амурской области выполнили почти 90% объема работ первого этапа строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали", - приводятся в сообщении ЦВО слова Брагина.
Железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:58
РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба, пишут СМИ
Он отметил, что работы по расчистке полос отвода – земельных участков, предназначенных для размещения железнодорожного полотна, - выполнены практически на 100%, а также закончено восстановление автодублера.
"Также более чем на 50% завершено оборудование подъездных путей для специальной техники, задействованной в постройке. Работы первого этапа завершим к концу ноября", - добавил Брагин.
Строительство тоннеля на БАМ - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 12:15
Военным железнодорожникам при реконструкции БАМа надо сдать 19 объектов
Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ ведут работы на участке БАМа длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов - девять разъездов, столько же двухпутных вставок и один второй главный путь. Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить в 2023 году.
БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.
Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:50
В Минобороны назвали дату завершения реконструкции БАМа
 
ОбществоАмурская областьСергей ШойгуЦентральный военный округДальний ВостокБайкало-Амурская магистральВосточная СибирьРоссия
 
 
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