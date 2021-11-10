Военные выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа
Военные железнодорожники ЦВО выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции БАМа
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтроительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) выполнили почти 90% работ первого этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщил журналистам начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.
"Специалисты железнодорожных соединений ЦВО в районе населенных пунктов Дрогошевск, Дугда и Тунгала в Амурской области выполнили почти 90% объема работ первого этапа строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали", - приводятся в сообщении ЦВО слова Брагина.
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Он отметил, что работы по расчистке полос отвода – земельных участков, предназначенных для размещения железнодорожного полотна, - выполнены практически на 100%, а также закончено восстановление автодублера.
"Также более чем на 50% завершено оборудование подъездных путей для специальной техники, задействованной в постройке. Работы первого этапа завершим к концу ноября", - добавил Брагин.
Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ ведут работы на участке БАМа длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов - девять разъездов, столько же двухпутных вставок и один второй главный путь. Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить в 2023 году.
БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.
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