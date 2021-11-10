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Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге
Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге - РИА Новости, 10.11.2021
Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге
Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:33
2021-11-10T17:41
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов мошенничества, который при задержании переехал сотрудника Росгвардии и тот скончался на месте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Покрепо удовлетворил. Срок меры - 08.01.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Отмечается, что Покрепо и соучастники занимались телефонным мошенничеством. На текущий момент, сумма ущерба составляет 2 840 000 рублей."Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", рассказал подозреваемый", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что по словам Покрепо, при осуществлении мошеннических действий он был курьером.По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался. В отношении Покрепо возбуждено уголовное дело по ст.317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.Ранее сообщалось, что по данным СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.
https://ria.ru/20211109/sobr-1758180128.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
16:33 10.11.2021 (обновлено: 17:41 10.11.2021)
 
Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге

Суд арестовал до 8 января мужчину, переехавшего при задержании сотрудника Росгвардии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов мошенничества, который при задержании переехал сотрудника Росгвардии и тот скончался на месте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Покрепо удовлетворил. Срок меры - 08.01.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Отмечается, что Покрепо и соучастники занимались телефонным мошенничеством. На текущий момент, сумма ущерба составляет 2 840 000 рублей.
Сотрудники СОБРа - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 11:11
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде
"Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", рассказал подозреваемый", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что по словам Покрепо, при осуществлении мошеннических действий он был курьером.
По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался. В отношении Покрепо возбуждено уголовное дело по ст.317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.
Ранее сообщалось, что по данным СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 11:39
Росгвардия поможет семье погибшего в Петербурге сотрудника
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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