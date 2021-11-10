https://ria.ru/20211110/arest-1758428816.html

Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге

Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге - РИА Новости, 10.11.2021

Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:33

2021-11-10T16:33

2021-11-10T17:41

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов мошенничества, который при задержании переехал сотрудника Росгвардии и тот скончался на месте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Покрепо удовлетворил. Срок меры - 08.01.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Отмечается, что Покрепо и соучастники занимались телефонным мошенничеством. На текущий момент, сумма ущерба составляет 2 840 000 рублей."Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", рассказал подозреваемый", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что по словам Покрепо, при осуществлении мошеннических действий он был курьером.По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался. В отношении Покрепо возбуждено уголовное дело по ст.317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.Ранее сообщалось, что по данным СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.

https://ria.ru/20211109/sobr-1758180128.html

https://ria.ru/20211109/rosgvardiya-1758189485.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)