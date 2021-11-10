16:33 10.11.2021 (обновлено: 17:41 10.11.2021)
Суд арестовал мужчину, насмерть переехавшего росгвардейца в Петербурге
Суд арестовал до 8 января мужчину, переехавшего при задержании сотрудника Росгвардии
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 эпизодов мошенничества, который при задержании переехал сотрудника Росгвардии и тот скончался на месте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Покрепо удовлетворил. Срок меры - 08.01.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Отмечается, что Покрепо и соучастники занимались телефонным мошенничеством. На текущий момент, сумма ущерба составляет 2 840 000 рублей.
"Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", рассказал подозреваемый", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что по словам Покрепо, при осуществлении мошеннических действий он был курьером.
По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался. В отношении Покрепо возбуждено уголовное дело по ст.317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.
Ранее сообщалось, что по данным СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.