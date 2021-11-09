https://ria.ru/20211109/vodyanova-1758261522.html
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки - РИА Новости, 09.11.2021
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки
Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:39
2021-11-09T18:39
2021-11-09T18:39
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наталья водянова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день рождения бабушки. Ей исполнится 92 года.Компанию Наталье составили дочь Нева и сын Виктор от первого брака, которые живут с ней. Старший сын Лукас сейчас учится в Америке, но он поддержал мать в семейной поездке.У звезды также есть двое младших детей от французского бизнесмена Антуана Арно.В августе модель сообщала, что Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла операцию.
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знаменитости, наталья водянова, шоу-бизнес, антуан арно
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на 92-й день рождения бабушки