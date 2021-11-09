https://ria.ru/20211109/vodyanova-1758261522.html

Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки

Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки - РИА Новости, 09.11.2021

Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки

Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:39

2021-11-09T18:39

2021-11-09T18:39

шоубиз

знаменитости

наталья водянова

шоу-бизнес

антуан арно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155487/05/1554870577_0:0:2513:1414_1920x0_80_0_0_98398741bc012ca1c9600277c3adae97.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день рождения бабушки. Ей исполнится 92 года.Компанию Наталье составили дочь Нева и сын Виктор от первого брака, которые живут с ней. Старший сын Лукас сейчас учится в Америке, но он поддержал мать в семейной поездке.У звезды также есть двое младших детей от французского бизнесмена Антуана Арно.В августе модель сообщала, что Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла операцию.

https://ria.ru/20210929/vodyanova-1752318382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, наталья водянова, шоу-бизнес, антуан арно