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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211109/vodyanova-1758261522.html
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки - РИА Новости, 09.11.2021
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки
Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:39
2021-11-09T18:39
шоубиз
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наталья водянова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день рождения бабушки. Ей исполнится 92 года.Компанию Наталье составили дочь Нева и сын Виктор от первого брака, которые живут с ней. Старший сын Лукас сейчас учится в Америке, но он поддержал мать в семейной поездке.У звезды также есть двое младших детей от французского бизнесмена Антуана Арно.В августе модель сообщала, что Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла операцию.
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знаменитости, наталья водянова, шоу-бизнес, антуан арно
18:39 09.11.2021
 
Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на день рождения бабушки

Водянова с детьми отправилась в Нижний Новгород на 92-й день рождения бабушки

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма "Прекрасная эпоха" (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наталья Водянова разместила в Instagram фото, где показала "воссоединение" семьи со старшим сыном Лукасом для совместной поездки в Нижний Новгород на день рождения бабушки. Ей исполнится 92 года.

"Воссоединились на пути в Нижний Новгород для празднования 92-го дня рождения бабунечки", – написала звезда.

© natasupernova/InstagramИнстаграм-сториз Натальи Водяновой от 9 ноября 2021
Инстаграм-сториз Натальи Водяновой от 9 ноября 2021
© natasupernova/Instagram
Компанию Наталье составили дочь Нева и сын Виктор от первого брака, которые живут с ней. Старший сын Лукас сейчас учится в Америке, но он поддержал мать в семейной поездке.
У звезды также есть двое младших детей от французского бизнесмена Антуана Арно.
В августе модель сообщала, что Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла операцию.
Модель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:37Шоубиз
Поклонники заподозрили Водянову в отсутствии нижнего белья на Неделе моды
 
ШоубизЗнаменитостиНаталья ВодяноваШоу-бизнесАнтуан Арно
 
 
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