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Шоубиз
https://ria.ru/20210809/vodyanova-1745036042.html
Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу
Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу - РИА Новости, 09.08.2021
Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу
91-летняя бабушка модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:42
2021-08-09T13:42
шоубиз
наталья водянова
звезды
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 91-летняя бабушка модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Об этом звезда сообщила в своем Instagram."Она вынесла все стойко и состояние сейчас более-менее стабильное, но впереди важная дорога к восстановлению", – отметила Водянова. Звезда попросила подписчиков помолиться о здоровье ее бабушки в день памяти Великомученика и Целителя Пантелеймона. Этот праздник русская православная церковь традиционно отмечает 9 августа.Модель отметила, что ее бабушка попала в больницу почти в один день с выходом журнала, где она снялась для обложки свежего выпуска, а также посвятила своей бабушке внутри целую историю. По словам звезды, бабушка – ее главный вдохновитель по жизни и икона стиля. Водянова считается одной из самых стильных российских звезд. Она не боится экспериментов и регулярно делится с поклонниками нарядами, которые вызывают неоднозначную реакцию.
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наталья водянова, звезды
13:42 09.08.2021
 

Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу

© @natasupernova/InstagramФото из Instagram Натальи Водяновой
Фото из Instagram Натальи Водяновой
© @natasupernova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 91-летняя бабушка модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
"Она вынесла все стойко и состояние сейчас более-менее стабильное, но впереди важная дорога к восстановлению", – отметила Водянова.
Звезда попросила подписчиков помолиться о здоровье ее бабушки в день памяти Великомученика и Целителя Пантелеймона. Этот праздник русская православная церковь традиционно отмечает 9 августа.
Модель отметила, что ее бабушка попала в больницу почти в один день с выходом журнала, где она снялась для обложки свежего выпуска, а также посвятила своей бабушке внутри целую историю. По словам звезды, бабушка – ее главный вдохновитель по жизни и икона стиля.
Водянова считается одной из самых стильных российских звезд. Она не боится экспериментов и регулярно делится с поклонниками нарядами, которые вызывают неоднозначную реакцию.
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