https://ria.ru/20210809/vodyanova-1745036042.html

Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу

Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу - РИА Новости, 09.08.2021

Бабушка Натальи Водяновой попала в больницу

91-летняя бабушка модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:42

2021-08-09T13:42

2021-08-09T13:42

шоубиз

наталья водянова

звезды

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 91-летняя бабушка модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Об этом звезда сообщила в своем Instagram."Она вынесла все стойко и состояние сейчас более-менее стабильное, но впереди важная дорога к восстановлению", – отметила Водянова. Звезда попросила подписчиков помолиться о здоровье ее бабушки в день памяти Великомученика и Целителя Пантелеймона. Этот праздник русская православная церковь традиционно отмечает 9 августа.Модель отметила, что ее бабушка попала в больницу почти в один день с выходом журнала, где она снялась для обложки свежего выпуска, а также посвятила своей бабушке внутри целую историю. По словам звезды, бабушка – ее главный вдохновитель по жизни и икона стиля. Водянова считается одной из самых стильных российских звезд. Она не боится экспериментов и регулярно делится с поклонниками нарядами, которые вызывают неоднозначную реакцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/vodyanova-1729120379.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья водянова, звезды