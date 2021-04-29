https://ria.ru/20210429/vodyanova-1730364707.html

Пользователей ужаснул "голый" наряд Водяновой на благотворительном вечере

Пользователей ужаснул "голый" наряд Водяновой на благотворительном вечере

Российская супермодель Наталья Водянова удивила пользователей "голым" нарядом после того, как разместила в Instagram фотографии с недавнего благотворительного... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:40

2021-04-29T03:40

2021-04-29T03:40

фонд "обнаженные сердца"

мода

шоубиз

стиль жизни

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

наталья водянова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155395/93/1553959320_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_4ac17aef9f87526d39e9938782004f96.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова удивила пользователей "голым" нарядом после того, как разместила в Instagram фотографии с недавнего благотворительного ужина в поддержку Фонда "Обнаженные сердца". Хотя в комментариях пользователи похвалили супермодель за то, что она активно занимается благотворительностью, многие отметили, что с нарядом Наталья явно не угадала. Водянова, которая считается одной из самых стильных российских звезд, появилась на вечере в странном платье бордового цвета. Верх наряда сделали из прозрачной сетки и пришили к ней кожаные чашечки, из-за чего образ смотрелся чересчур откровенно. "Какая прекрасная Наталья и какое ужасное платье", "Я думала, что на таких мероприятиях должен быть немного другой дресс-код", "Обнаженное сердце в прямом смысле слова получилось", — высказали мнение подписчики.

https://ria.ru/20210420/vodyanova-1729083579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "обнаженные сердца", мода, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наталья водянова