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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210429/vodyanova-1730364707.html
Пользователей ужаснул "голый" наряд Водяновой на благотворительном вечере
Пользователей ужаснул "голый" наряд Водяновой на благотворительном вечере
Российская супермодель Наталья Водянова удивила пользователей "голым" нарядом после того, как разместила в Instagram фотографии с недавнего благотворительного... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:40
2021-04-29T03:40
фонд "обнаженные сердца"
мода
шоубиз
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
наталья водянова
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова удивила пользователей "голым" нарядом после того, как разместила в Instagram фотографии с недавнего благотворительного ужина в поддержку Фонда "Обнаженные сердца". Хотя в комментариях пользователи похвалили супермодель за то, что она активно занимается благотворительностью, многие отметили, что с нарядом Наталья явно не угадала. Водянова, которая считается одной из самых стильных российских звезд, появилась на вечере в странном платье бордового цвета. Верх наряда сделали из прозрачной сетки и пришили к ней кожаные чашечки, из-за чего образ смотрелся чересчур откровенно. "Какая прекрасная Наталья и какое ужасное платье", "Я думала, что на таких мероприятиях должен быть немного другой дресс-код", "Обнаженное сердце в прямом смысле слова получилось", — высказали мнение подписчики.
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фонд "обнаженные сердца", мода, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наталья водянова

Пользователей ужаснул "голый" наряд Водяновой на благотворительном вечере

03:40 29.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНаталья Водянова на Каннском кинофестивале
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова удивила пользователей "голым" нарядом после того, как разместила в Instagram фотографии с недавнего благотворительного ужина в поддержку Фонда "Обнаженные сердца".
"Промозглая московская весна не помешала нам сделать огромное дело - поддержать Фонд "Обнаженные сердца", который уже 17 лет помогает людям с особенностями развития", — написала Водянова.
Хотя в комментариях пользователи похвалили супермодель за то, что она активно занимается благотворительностью, многие отметили, что с нарядом Наталья явно не угадала.
Водянова, которая считается одной из самых стильных российских звезд, появилась на вечере в странном платье бордового цвета. Верх наряда сделали из прозрачной сетки и пришили к ней кожаные чашечки, из-за чего образ смотрелся чересчур откровенно.
"Какая прекрасная Наталья и какое ужасное платье", "Я думала, что на таких мероприятиях должен быть немного другой дресс-код", "Обнаженное сердце в прямом смысле слова получилось", — высказали мнение подписчики.
Российская супермодель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 13:44Туризм
Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России
 
ШоубизФонд "Обнаженные сердца"модаСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНаталья Водянова
 
 
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