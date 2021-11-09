https://ria.ru/20211109/rosgvardeets-1758182920.html

СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге

СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге - РИА Новости, 09.11.2021

СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:18

2021-11-09T11:18

2021-11-09T13:15

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия."Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211109/sobr-1758180128.html

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия