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https://ria.ru/20211109/rosgvardeets-1758182920.html
СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге
СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге - РИА Новости, 09.11.2021
СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:18
2021-11-09T13:15
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия."Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211109/sobr-1758180128.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:18 09.11.2021 (обновлено: 13:15 09.11.2021)
 
СК возбудил дело после гибели росгвардейца в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после гибели росгвардейца во время спецоперации в Петербурге

© Фото : СУСК России по Санкт-ПетербургуЗадержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии
Задержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР Гранит ГУ Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : СУСК России по Санкт-Петербургу
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бойца СОБР во время проведения спецоперации насмерть сбили на автомобиле в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказали в ведомстве.
Сотрудники СОБРа - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
11:11
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде
По данным следствия, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.
"Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 12:06
Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского и росгвардейца
 
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