https://ria.ru/20211109/proekty-1758281263.html

В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов

В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов

Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:41

общество

хабаровск

петрозаводск

москва

без срока давности

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755341348_0:1107:2049:2259_1920x0_80_0_0_0e006b55a075a755656b0e6b0f87dd3e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, назвали во вторник на итоговом мероприятии, прошедшем во вторник в Московском архитектурном институте, передает корреспондент РИА Новости.На конкурс, приуроченный к 80-летия начала Великой Отечественной войны, поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, которые выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели - и представили на выставке, которой открылось мероприятие.В номинации "Лучшее архитектурное решение" победил проект мемориала "Тени войны", посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино Псковской области.За лучшее архитектурно-пространственное решение дипломом победителя отмечен проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142" для размещения в Брянске. В номинации "За выразительность образного" лучшим стал проект "Живая память" для размещения в Гатчине Ленинградской области.За креативность проектного решения награжден проект "Плещут холодные войны" для реализации в Крыму. За лучшее образное воплощение проекта диплом отмечен проект мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Псковской области.Победителем в номинации за лучшее рекреационное решение стал проект мемориального комплекса жертвам концлагерей в Петрозаводске, а в номинации "За лучшее историческое воплощение" - проект комплекса памяти жертв оккупации мирного населения в Старом Крыму в 1944 году.В рамках спецпроекта в номинации "За яркость воплощения образа в форме архитектурной инсталляции" отмечено создание арт-объектов, размещавшихся на научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который состоялась в начале сентября в Хабаровске. РИА Новости было одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

https://ria.ru/20211104/rassledovanie-1757679222.html

хабаровск

петрозаводск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровск, петрозаводск, москва, без срока давности, россия