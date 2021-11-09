В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов
В Москве назвали победителей конкурса проектов мемориалов памяти жертв нацистов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, назвали во вторник на итоговом мероприятии, прошедшем во вторник в Московском архитектурном институте, передает корреспондент РИА Новости.
На конкурс, приуроченный к 80-летия начала Великой Отечественной войны, поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, которые выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели - и представили на выставке, которой открылось мероприятие.
В номинации "Лучшее архитектурное решение" победил проект мемориала "Тени войны", посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино Псковской области.
За лучшее архитектурно-пространственное решение дипломом победителя отмечен проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142" для размещения в Брянске. В номинации "За выразительность образного" лучшим стал проект "Живая память" для размещения в Гатчине Ленинградской области.
За креативность проектного решения награжден проект "Плещут холодные войны" для реализации в Крыму. За лучшее образное воплощение проекта диплом отмечен проект мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Псковской области.
Победителем в номинации за лучшее рекреационное решение стал проект мемориального комплекса жертвам концлагерей в Петрозаводске, а в номинации "За лучшее историческое воплощение" - проект комплекса памяти жертв оккупации мирного населения в Старом Крыму в 1944 году.
В рамках спецпроекта в номинации "За яркость воплощения образа в форме архитектурной инсталляции" отмечено создание арт-объектов, размещавшихся на научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который состоялась в начале сентября в Хабаровске. РИА Новости было одним из организаторов форума.