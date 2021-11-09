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В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов
В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов
Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:41
2021-11-09T17:41
общество
хабаровск
петрозаводск
москва
без срока давности
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, назвали во вторник на итоговом мероприятии, прошедшем во вторник в Московском архитектурном институте, передает корреспондент РИА Новости.На конкурс, приуроченный к 80-летия начала Великой Отечественной войны, поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, которые выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели - и представили на выставке, которой открылось мероприятие.В номинации "Лучшее архитектурное решение" победил проект мемориала "Тени войны", посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино Псковской области.За лучшее архитектурно-пространственное решение дипломом победителя отмечен проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142" для размещения в Брянске. В номинации "За выразительность образного" лучшим стал проект "Живая память" для размещения в Гатчине Ленинградской области.За креативность проектного решения награжден проект "Плещут холодные войны" для реализации в Крыму. За лучшее образное воплощение проекта диплом отмечен проект мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Псковской области.Победителем в номинации за лучшее рекреационное решение стал проект мемориального комплекса жертвам концлагерей в Петрозаводске, а в номинации "За лучшее историческое воплощение" - проект комплекса памяти жертв оккупации мирного населения в Старом Крыму в 1944 году.В рамках спецпроекта в номинации "За яркость воплощения образа в форме архитектурной инсталляции" отмечено создание арт-объектов, размещавшихся на научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который состоялась в начале сентября в Хабаровске. РИА Новости было одним из организаторов форума.
https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html
https://ria.ru/20211104/rassledovanie-1757679222.html
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общество, хабаровск, петрозаводск, москва, без срока давности, россия
17:41 09.11.2021
 
В Москве назвали лучшие проекты мемориалов памяти жертв нацистов

В Москве назвали победителей конкурса проектов мемориалов памяти жертв нацистов

© РИА Новости / Наум Грановский / Перейти в фотобанкЗенитчики на страже Московского Кремля
Зенитчики на страже Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Наум Грановский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победителей Всероссийского студенческого конкурса "Без срока давности. Минута молчания", участники которого предлагали свои проекты мемориалы жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны, назвали во вторник на итоговом мероприятии, прошедшем во вторник в Московском архитектурном институте, передает корреспондент РИА Новости.
На конкурс, приуроченный к 80-летия начала Великой Отечественной войны, поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, которые выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели - и представили на выставке, которой открылось мероприятие.
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В номинации "Лучшее архитектурное решение" победил проект мемориала "Тени войны", посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино Псковской области.
За лучшее архитектурно-пространственное решение дипломом победителя отмечен проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142" для размещения в Брянске. В номинации "За выразительность образного" лучшим стал проект "Живая память" для размещения в Гатчине Ленинградской области.
За креативность проектного решения награжден проект "Плещут холодные войны" для реализации в Крыму. За лучшее образное воплощение проекта диплом отмечен проект мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Псковской области.
Победителем в номинации за лучшее рекреационное решение стал проект мемориального комплекса жертвам концлагерей в Петрозаводске, а в номинации "За лучшее историческое воплощение" - проект комплекса памяти жертв оккупации мирного населения в Старом Крыму в 1944 году.
В рамках спецпроекта в номинации "За яркость воплощения образа в форме архитектурной инсталляции" отмечено создание арт-объектов, размещавшихся на научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который состоялась в начале сентября в Хабаровске. РИА Новости было одним из организаторов форума.
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4 ноября, 09:55
В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны
 
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