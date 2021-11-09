https://ria.ru/20211109/pravila-1758314757.html

В чем суть новых правил русского языка

Филолог объяснил, что изменится в правилах русского языка - РИА Новости, 09.11.2021

В чем суть новых правил русского языка

Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, что изменится с обновлением правил русского языка. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:33

2021-11-09T21:33

2021-11-09T21:41

общество

российская академия наук

владимир пахомов

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, что изменится с обновлением правил русского языка."Речь идет о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для пишущих по-русски. <…> Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее", — сказал он.Пахомов отметил, что действующие правила русского языка, принятые в 1956, не охватывают большое количество слов, пришедших в русский язык значительно позже."Как, например, писать слова с первой частью "интернет"? Как писать слова с первой частью "медиа"? Через какую букву писать такие слова, как "бренд", "тренд", "интернет"?" — подчеркнул эксперт.Министерство просвещения ранее предложило актуализировать правила орфографии русского языка. Проект постановления правительства, новые правила и пояснения к ним опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Цель реформы состоит в том, чтобы сделать правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.

https://ria.ru/20210419/gramotnost-1728871463.html

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общество, российская академия наук, владимир пахомов, россия