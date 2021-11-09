https://ria.ru/20211109/pravila-1758314757.html
В чем суть новых правил русского языка
Филолог объяснил, что изменится в правилах русского языка - РИА Новости, 09.11.2021
В чем суть новых правил русского языка
Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, что изменится с обновлением правил русского языка. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:33
2021-11-09T21:33
2021-11-09T21:41
общество
российская академия наук
владимир пахомов
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, что изменится с обновлением правил русского языка."Речь идет о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для пишущих по-русски. <…> Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее", — сказал он.Пахомов отметил, что действующие правила русского языка, принятые в 1956, не охватывают большое количество слов, пришедших в русский язык значительно позже."Как, например, писать слова с первой частью "интернет"? Как писать слова с первой частью "медиа"? Через какую букву писать такие слова, как "бренд", "тренд", "интернет"?" — подчеркнул эксперт.Министерство просвещения ранее предложило актуализировать правила орфографии русского языка. Проект постановления правительства, новые правила и пояснения к ним опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Цель реформы состоит в том, чтобы сделать правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.
https://ria.ru/20210419/gramotnost-1728871463.html
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общество, российская академия наук, владимир пахомов, россия
21:33 09.11.2021 (обновлено: 21:41 09.11.2021)
Филолог объяснил, что изменится в правилах русского языка
Филолог Пахомов: обновленные правила русского языка затронут орфографию новых слов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов
рассказал в беседе с RT
, что изменится с обновлением правил русского языка.
"Речь идет о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для пишущих по-русски. <…> Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее", — сказал он.
Пахомов отметил, что действующие правила русского языка, принятые в 1956, не охватывают большое количество слов, пришедших в русский язык значительно позже.
"Как, например, писать слова с первой частью "интернет"? Как писать слова с первой частью "медиа"? Через какую букву писать такие слова, как "бренд", "тренд", "интернет"?" — подчеркнул эксперт.
Министерство просвещения ранее предложило актуализировать правила орфографии русского языка. Проект постановления правительства, новые правила и пояснения к ним опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Цель реформы состоит в том, чтобы сделать правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.
В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН
.