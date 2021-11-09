https://ria.ru/20211109/polsha-1758199803.html

Столтенберг обсудил с Дудой ситуацию на польско-белорусской границе

Столтенберг обсудил с Дудой ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 09.11.2021

Столтенберг обсудил с Дудой ситуацию на польско-белорусской границе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и выразил солидарность альянса с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:18

2021-11-09T12:18

2021-11-09T12:18

в мире

йенс столтенберг

белоруссия

минск

латвия

нато

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758175973_0:141:2916:1782_1920x0_80_0_0_95917ff716b644d333720c587e080332.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и выразил солидарность альянса с польской стороной."Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши. Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг в Twitter.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/provokatsiya-1758185415.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йенс столтенберг, белоруссия, минск, латвия, нато, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии