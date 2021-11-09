Столтенберг обсудил с Дудой ситуацию на польско-белорусской границе
Столтенберг выразил солидарность НАТО с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и выразил солидарность альянса с польской стороной.
"Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши. Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг в Twitter.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.