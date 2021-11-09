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Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере
Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере - РИА Новости, 09.11.2021
Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере
Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали во вторник главы военных ведомств РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:04
2021-11-09T17:04
в мире
казахстан
москва
сергей шойгу
одкб
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали во вторник главы военных ведомств РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов, который в первый раз посетил Москву в ранге министра обороны."Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период", - сказал Шойгу перед подписанием документа. Также министры утвердили план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что отношения между вооруженными силами двух стран носят стратегический характер. "Военное сотрудничество между военными ведомствами развивается, несмотря на все трудности, стабильно, поступательно и в строгом соответствии с имеемыми планами и теми изменениями, которые вносит жизнь, в частности афганская тема", - подчеркнул Шойгу.Шойгу выразил признательность за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане, что особенно важно, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Он поблагодарил казахстанского коллегу за содействие и поддержку в транзите российских военных грузов через территорию республики.Шойгу также напомнил об учебе в российских военных вузах казахстанских военнослужащих, подчеркнув, что уровень образования в них дает курсантам необходимые знания для обеспечения обороноспособности вооруженных сил Казахстана и обслуживания общей системы противовоздушной обороны. По оценке министра, она работает основательно и надежно."В связи с появляющимися новыми угрозами для обороны эта система должна совершенствоваться и пополняться подготовленными молодыми кадрами", - заключил Шойгу.В свою очередь Бектанов отметил важность вопросов безопасности государств Содружества, ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики. "Мы работаем в этом направлении, оказываем посильную, хорошую помощь нашим таджикистанским коллегам", - сказал он, отметив, что обстановка в регионе имеет тенденцию к улучшению.Он также поблагодарил российских коллег за помощь в организации совместных учений в рамках Армейских международных игр. По его словам, в национальном военном ведомстве внимательно изучают боевой опыт российских коллег. В следующем году запланировано несколько двухсторонних учений.
https://ria.ru/20211109/afganistan-1758156699.html
https://ria.ru/20211102/tovarooborot-1757371835.html
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в мире, казахстан, москва, сергей шойгу, одкб, россия
17:04 09.11.2021
 
Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере

Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали во вторник главы военных ведомств РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов, который в первый раз посетил Москву в ранге министра обороны.
"Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период", - сказал Шойгу перед подписанием документа. Также министры утвердили план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.
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Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что отношения между вооруженными силами двух стран носят стратегический характер. "Военное сотрудничество между военными ведомствами развивается, несмотря на все трудности, стабильно, поступательно и в строгом соответствии с имеемыми планами и теми изменениями, которые вносит жизнь, в частности афганская тема", - подчеркнул Шойгу.
Шойгу выразил признательность за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане, что особенно важно, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Он поблагодарил казахстанского коллегу за содействие и поддержку в транзите российских военных грузов через территорию республики.
Шойгу также напомнил об учебе в российских военных вузах казахстанских военнослужащих, подчеркнув, что уровень образования в них дает курсантам необходимые знания для обеспечения обороноспособности вооруженных сил Казахстана и обслуживания общей системы противовоздушной обороны. По оценке министра, она работает основательно и надежно.
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"В связи с появляющимися новыми угрозами для обороны эта система должна совершенствоваться и пополняться подготовленными молодыми кадрами", - заключил Шойгу.
В свою очередь Бектанов отметил важность вопросов безопасности государств Содружества, ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики. "Мы работаем в этом направлении, оказываем посильную, хорошую помощь нашим таджикистанским коллегам", - сказал он, отметив, что обстановка в регионе имеет тенденцию к улучшению.
Он также поблагодарил российских коллег за помощь в организации совместных учений в рамках Армейских международных игр. По его словам, в национальном военном ведомстве внимательно изучают боевой опыт российских коллег. В следующем году запланировано несколько двухсторонних учений.
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