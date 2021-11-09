https://ria.ru/20211109/klichko-1758308674.html

Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому

Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2021

Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому

Мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он хотел сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:36

2021-11-09T20:36

2021-11-09T20:36

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он хотел сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в "Квартале 95".Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства."Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы", - рассказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, комментируя информацию о том, что Кличко якобы обещал сломать ногу Зеленскому после шуток в "Квартале 95".Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

https://ria.ru/20211109/klichko-1758297793.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, дмитрий гордон