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Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому
Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2021
Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому
Мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он хотел сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:36
2021-11-09T20:36
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
дмитрий гордон
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он хотел сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в "Квартале 95".Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства."Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы", - рассказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, комментируя информацию о том, что Кличко якобы обещал сломать ногу Зеленскому после шуток в "Квартале 95".Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, дмитрий гордон
20:36 09.11.2021
 
Кличко ответил на вопрос об обещании сломать ногу Зеленскому

Кличко заявил, что не обещал сломать ногу Зеленскому за неудачную шутку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он хотел сломать ногу президенту Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в "Квартале 95".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
"Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы", - рассказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, комментируя информацию о том, что Кличко якобы обещал сломать ногу Зеленскому после шуток в "Квартале 95".
Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 18:59
Кличко рассказал, почему не стремится стать президентом Украины
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоДмитрий Гордон
 
 
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