https://ria.ru/20211109/kapital-1758188162.html

Уставной капитал: сколько денег нужно, чтобы открыть ООО

Уставной капитал ООО: что это такое, минимальный размер и доли учредителей

Уставной капитал: сколько денег нужно, чтобы открыть ООО

Чтобы организовать компанию в форме ООО, необходимо выполнить обязательное условие — создать уставный капитал на основе вкладов учредителей. О том, какой размер РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:18

2021-11-09T13:18

2021-11-09T14:13

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Чтобы организовать компанию в форме ООО, необходимо выполнить обязательное условие — создать уставный капитал на основе вкладов учредителей. О том, какой размер уставного капитала должен быть на старте бизнеса, как распределяются доли между участниками общества и можно ли тратить эту сумму — в материале РИА Новости.Что такое уставной капиталУставной капитал — имущество разных видов организаций (например, ООО) в форме активов, вложенных собственниками. Под активами понимаются как деньги, так и ценные бумаги, например, акции или облигации. Кроме того, капиталом могут быть и права владения и даже товары.Простыми словами, уставный капитал (УК) — это показатель того, сколько у общества есть активов, обеспечивающих гарантию выполнения обязательств.Зачем нуженСумма, которую внесли учредители общества, необходима для старта бизнеса и определения ролей каждого из участников, а также выступает в качестве меры ответственности. В случае банкротства компании первоначально рассчитываются активы фирмы, и если их не хватает для погашения долгов или вовсе они отсутствуют, то для “подстраховки” используется уставной капитал. При этом установленная сумма начальных вкладов совершенно не определяет потенциал фирмы, а только лишь помогает на раннем этапе деятельности.По его словам, нередко учредители, когда компания оказывается в бедственном положении, начинают продавать имущество и совершать иные сделки по выводу активов, что снижает возможность покрытия всех долговфирмы. Привлечение к субсидиарной ответственности (дополнительная ответственность учредителя по выплате долгов из собственных средств) — тренд последних лет. Так, ФНС отчиталась, что с контролирующих должников лиц в порядке субсидиарной ответственности в 2020 году арбитражные суды взыскали 730 млн руб. (в 2019 году – 458 млн).ФункцииПри открытии бизнеса уставной капитал выполняет несколько функций:СтруктураУК формируется на основе долей участников. Размер вклада каждого из учредителей в процентах указывается в документах организации.Если владелец один, то и все права принадлежат ему. Но если участников несколько, то может быть, например, такой расклад. Допустим, у фирмы три учредителя. Уставной капитал равен 10 тысячам рублей. Участник №1 внес 6 тысяч, участник №2 — 3 тысячи, участник №3 — 1 тысячу. В процентном соотношении получается, что первому принадлежит 60 процентов компании, второму — 30, а третьему — 10.Доли участниковРазмеры долей учредителей могут меняться, например, третий участник принимает решение об уходе и передает свои 10 процентов второму. Любой из совладельцев может спокойно распоряжаться своим вкладом — продавать, дарить, менять и передавать по наследству.Минимальный размерГосударство установило минимальную сумму УК, которая должна быть на счету у организации — 10 тысяч рублей. Это правило предусмотрено только для обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ.Для отдельных сфер деятельности предусмотрены повышенные размеры уставного капитала. Связано это со значимостью их деятельности.Например, для других форм организаций требуются следующие суммы:При этом, 10 тысяч рублей обязательно должны быть внесены наличными, а другая часть средств допустима в виде прав, акций и имущества.ВидыУставный капитал формируется разными средствами — деньгами, долями, вещами и др. За счет того, из чего состоит капитал, определяется его вид.Складочный капиталЭтот тип формируется на основе полного товарищества или товарищества на вере и не подразумевает устав, образуясь из взносов и долей в денежном или неденежном формате.Уставной фондЭтот вид УК используется муниципальными и государственными организациями и предполагает возможность использования нематериальных ценностей (результата интеллектуальной деятельности).Паевой фондФормируется кооперативным бизнесом за счет паевых взносов (долей участников и их прав) и прибыли, полученной в процессе деятельности.Уставной капиталКлассический вариант уставного капитала, который используется в ООО, ОАО И ЗАО и состоит из вкладов, обеспечивая гарант платежей.Договор[1]Договор купли-продажи доли в уставном капитале представляет собой соглашение, в котором оговариваются условия передачи доли компании другому лицу за определенную сумму. Главные участники соглашения — продавец и покупатель. Обязательное условие для составления такого договора — нотариальное сопровождение. Документ необходимо юридически правильно оформить и заверить.По его словам, такой вариант возможен, например, в том случае, если супруг учредителя проживает за пределами страны и ему не хочется тратить время на перелеты, так как нотариальные согласия не всех стран принимают нотариусы России. Это связано с особенностями законодательства государств.Внесение средствПроцедура взноса требует соблюдения нескольких правил:Хоть сейчас для ООО возможна регистрация бизнеса без созданного расчетного счета, тем не менее, многие юристы не рекомендуют затягивать с этой процедурой, так как в любом случае предстоит уплата налогов, для чего потребуется счет.Что касается сроков внесения средств, для каждой формы организации существует свои временные рамки. Например, для ООО срок вкладов равен четырем месяцам, во время которого нужно внести не менее 50 процентов необходимой суммы. Законом не предусмотрены штрафы за нарушение этого срока, но велик риск, что бизнес может быть ликвидирован. К тому же голос участника, который еще не сделал взнос, будет считаться недействительным.Где хранитсяСтоит учесть, что уставной капитал — это не только денежные средства. Но если говорить о сумме, то она должна храниться на расчетном счете в банке или в кассе предприятия.Изменения уставного капиталаУставный капитал может меняться в зависимости от решений учредителей.УвеличениеЕсли участники захотели увеличить стартовый капитал, то они могут воспользоваться тремя способами:Процесс увеличения УК подразумевает собрание участников, составление протокола об увеличении капитала, передачу средств, сбор документов для подачи в налоговую (протокол, новый устав, квитанция об оплате госпошлины, заявление по форме P13001, подтверждение взносов) и получение документа об изменениях в ЕГРЮЛ.УменьшениеЕсли же учредители хотят уменьшить уставной капитал и это позволяет ранее внесенная сумма (например, если на счету более 10 тысяч рублей), то это можно сделать двумя способами:Процесс уменьшения УК также подразумевает собрание и далее подачу заявления в налоговую по форме P14002, размещение объявления в журнале “Вестник государственной регистрации” с повторной публикацией через месяц, затем сбор и отправка пакета документов по такому же типу, как при увеличении, только с подтверждением публикации объявления в журнале и, как итог, — получение документа об изменениях.Можно ли тратитьКапитал как раз и создан для того, чтобы его можно было тратить на разные нужды — выполнение обязательств, покупку оборудования, выплаты сотрудникам и т.д. Но важно помнить, что уставной капитал должен быть не меньше чистых активов компании.Уставной капитал при ликвидации компанииЛиквидация компании — это принудительное или добровольное закрытие организации. В первом случае это могут сделать госорганы за какие-либо нарушения. Во втором решение принимается учредителями, если те перестали видеть перспективу бизнеса или столкнулись с большими денежными трудностями.Во время закрытия фирмы в первую очередь учредители расплачиваются с кредиторами, и если какая-то сумма остается в уставном капитале, она делится между участниками в том процентном соотношении, в котором они вкладывались. Если же долги фирмы превысили УК, то в таком случае владельцы бизнеса остаются ни с чем.

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деньги, бизнес, россия