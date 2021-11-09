13:18 09.11.2021 (обновлено: 14:13 09.11.2021)
Уставной капитал: сколько денег нужно, чтобы открыть ООО
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Чтобы организовать компанию в форме ООО, необходимо выполнить обязательное условие — создать уставный капитал на основе вкладов учредителей. О том, какой размер уставного капитала должен быть на старте бизнеса, как распределяются доли между участниками общества и можно ли тратить эту сумму — в материале РИА Новости.
Что такое уставной капитал
Уставной капитал — имущество разных видов организаций (например, ООО) в форме активов, вложенных собственниками. Под активами понимаются как деньги, так и ценные бумаги, например, акции или облигации. Кроме того, капиталом могут быть и права владения и даже товары.
Простыми словами, уставный капитал (УК) — это показатель того, сколько у общества есть активов, обеспечивающих гарантию выполнения обязательств.
“УК — это тот актив организации, который должен быть в компании независимо от различных обстоятельств: ведет ли компания деятельность или временно работа приостановлена, прибыльная или убыточная организация и т.д.”, — поясняет Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам корпоративного права и регистрации юрлиц.
Люди подписывают документы
Зачем нужен
Сумма, которую внесли учредители общества, необходима для старта бизнеса и определения ролей каждого из участников, а также выступает в качестве меры ответственности. В случае банкротства компании первоначально рассчитываются активы фирмы, и если их не хватает для погашения долгов или вовсе они отсутствуют, то для “подстраховки” используется уставной капитал. При этом установленная сумма начальных вкладов совершенно не определяет потенциал фирмы, а только лишь помогает на раннем этапе деятельности.
“Обратите внимание на особенности ответственности учредителей при банкротстве организации. По общему правилу они несут ответственность в размере своих долей в УК”, — прокомментировал эксперт.
По его словам, нередко учредители, когда компания оказывается в бедственном положении, начинают продавать имущество и совершать иные сделки по выводу активов, что снижает возможность покрытия всех долговфирмы. Привлечение к субсидиарной ответственности (дополнительная ответственность учредителя по выплате долгов из собственных средств) — тренд последних лет. Так, ФНС отчиталась, что с контролирующих должников лиц в порядке субсидиарной ответственности в 2020 году арбитражные суды взыскали 730 млн руб. (в 2019 году – 458 млн).
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкНалоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Налоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
Функции
При открытии бизнеса уставной капитал выполняет несколько функций:
- —Распределение ролей — от того, какой вклад сделает участник, зависит его влияние в организации и, соответственно, чем больше сумма, тем больше у него прав на управление бизнесом. Правда, этот момент работает не всегда и может отдельно регулироваться корпоративным договором, фиксирующим все права и роли.
- —Гарант минимальных платежей — в том случае, если компания будет признана банкротом, кредиторы смогут компенсировать хоть какую-то часть потерь за счет ее уставного капитала.
- —Обеспечение компании стартовыми средствами для запуска — часто уставной капитал используют для покупки необходимой мебели, оргтехники, сырья и формирования зарплатного фонда.
- —Создание репутации — размер уставного фонда может быть мерилом привлекательности компании. Если у одного бизнеса капитал 10 тысяч рублей, а у другого — 200 тысяч рублей, то определенно во втором случае организация вызывает больше доверия, хотя это не всегда показатель добросовестности и успешности.
Структура
УК формируется на основе долей участников. Размер вклада каждого из учредителей в процентах указывается в документах организации.
Если владелец один, то и все права принадлежат ему. Но если участников несколько, то может быть, например, такой расклад. Допустим, у фирмы три учредителя. Уставной капитал равен 10 тысячам рублей. Участник №1 внес 6 тысяч, участник №2 — 3 тысячи, участник №3 — 1 тысячу. В процентном соотношении получается, что первому принадлежит 60 процентов компании, второму — 30, а третьему — 10.
Доли участников
Размеры долей учредителей могут меняться, например, третий участник принимает решение об уходе и передает свои 10 процентов второму. Любой из совладельцев может спокойно распоряжаться своим вкладом — продавать, дарить, менять и передавать по наследству.
“Уставами компаний определяются особенности совершения сделок с долями. Например, можно предусмотреть право выкупа долей другими учредителями. Также часто предусматривают возможность продажи долей при наличии согласия других участников”, — объясняет Дмитрий Бурняшев.
Минимальный размер
Государство установило минимальную сумму УК, которая должна быть на счету у организации — 10 тысяч рублей. Это правило предусмотрено только для обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ.
Для отдельных сфер деятельности предусмотрены повышенные размеры уставного капитала. Связано это со значимостью их деятельности.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Например, для других форм организаций требуются следующие суммы:
- —публичное акционерное общество — 100 тысяч рублей;
- —госорганизация — 5 тысяч МРОТ (с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб);
- —муниципальная унитарная организация — 1 тысяча МРОТ;
- —банк с базовой лицензией — 300 млн рублей;
- —страховая компания — 120 млн рублей;
- —производители алкогольной продукции — 10 млн рублей.
При этом, 10 тысяч рублей обязательно должны быть внесены наличными, а другая часть средств допустима в виде прав, акций и имущества.
Виды
Уставный капитал формируется разными средствами — деньгами, долями, вещами и др. За счет того, из чего состоит капитал, определяется его вид.
Складочный капитал
Этот тип формируется на основе полного товарищества или товарищества на вере и не подразумевает устав, образуясь из взносов и долей в денежном или неденежном формате.
Уставной фонд
Этот вид УК используется муниципальными и государственными организациями и предполагает возможность использования нематериальных ценностей (результата интеллектуальной деятельности).
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Паевой фонд
Формируется кооперативным бизнесом за счет паевых взносов (долей участников и их прав) и прибыли, полученной в процессе деятельности.
Уставной капитал
Классический вариант уставного капитала, который используется в ООО, ОАО И ЗАО и состоит из вкладов, обеспечивая гарант платежей.
Договор[1]
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в московскую нотариальную контору
Посетитель у входа в московскую нотариальную контору
Договор купли-продажи доли в уставном капитале представляет собой соглашение, в котором оговариваются условия передачи доли компании другому лицу за определенную сумму. Главные участники соглашения — продавец и покупатель. Обязательное условие для составления такого договора — нотариальное сопровождение. Документ необходимо юридически правильно оформить и заверить.
“Если продавец доли приобретал свою долю в период брачных отношений, то потребуется взять согласие на продажу от другого супруга. Бывают ситуации, что выгоднее не совершать сделку купли-продажи официально. В таких случаях оформляют выход одного из учредителей, вход нового учредителя и распределение свободной доли новому учредителю”, — объясняет эксперт.
По его словам, такой вариант возможен, например, в том случае, если супруг учредителя проживает за пределами страны и ему не хочется тратить время на перелеты, так как нотариальные согласия не всех стран принимают нотариусы России. Это связано с особенностями законодательства государств.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале
Договор купли-продажи доли в уставном капитале
Договор купли-продажи доли в уставном капитале
Договор купли-продажи доли в уставном капитале
Внесение средств
Процедура взноса требует соблюдения нескольких правил:
- —до регистрации общества необходимо открыть накопительный расчетный счет;
- —размер вносимых средств в совокупности должен быть не ниже 50 процентов минимальной суммы (зависит от формы организации);
- —оставшуюся часть суммы необходимо внести в течение года после регистрации.
Хоть сейчас для ООО возможна регистрация бизнеса без созданного расчетного счета, тем не менее, многие юристы не рекомендуют затягивать с этой процедурой, так как в любом случае предстоит уплата налогов, для чего потребуется счет.
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Что касается сроков внесения средств, для каждой формы организации существует свои временные рамки. Например, для ООО срок вкладов равен четырем месяцам, во время которого нужно внести не менее 50 процентов необходимой суммы. Законом не предусмотрены штрафы за нарушение этого срока, но велик риск, что бизнес может быть ликвидирован. К тому же голос участника, который еще не сделал взнос, будет считаться недействительным.
Где хранится
Стоит учесть, что уставной капитал — это не только денежные средства. Но если говорить о сумме, то она должна храниться на расчетном счете в банке или в кассе предприятия.
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Изменения уставного капитала
Уставный капитал может меняться в зависимости от решений учредителей.
Увеличение
Если участники захотели увеличить стартовый капитал, то они могут воспользоваться тремя способами:
- —увеличить собственные вклады — тогда растет не только вклад, но и влияние роли того учредителя, который захотел повысить капитал;
- —увеличить за счет имущества компании — для этого рассчитываются чистые активы (с учетом обязательств) и на эту сумму повышается УК.
- —увеличить за счет привлечения третьих лиц, например, инвесторов — организация находит заинтересованное лицо, готовое предложить свои средства в обмен на участие в капитале.
Процесс увеличения УК подразумевает собрание участников, составление протокола об увеличении капитала, передачу средств, сбор документов для подачи в налоговую (протокол, новый устав, квитанция об оплате госпошлины, заявление по форме P13001, подтверждение взносов) и получение документа об изменениях в ЕГРЮЛ.
Уменьшение
Если же учредители хотят уменьшить уставной капитал и это позволяет ранее внесенная сумма (например, если на счету более 10 тысяч рублей), то это можно сделать двумя способами:
- —уменьшить сами доли участников;
- —погасить доли общества.
“Погашение доли происходит после выхода из состава организации одного или нескольких учредителей. Например, в компании четыре учредителя и у каждого доля по ¼ в 5 тысяч рублей, что в сумме дает 20 тысяч. Один из учредителей вышел, и если эту долю не распределить в дальнейшем, то УК надо будет снизить на эти 5 тысяч рублей”, — прокомментировал юрист.
Процесс уменьшения УК также подразумевает собрание и далее подачу заявления в налоговую по форме P14002, размещение объявления в журнале “Вестник государственной регистрации” с повторной публикацией через месяц, затем сбор и отправка пакета документов по такому же типу, как при увеличении, только с подтверждением публикации объявления в журнале и, как итог, — получение документа об изменениях.
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Можно ли тратить
Капитал как раз и создан для того, чтобы его можно было тратить на разные нужды — выполнение обязательств, покупку оборудования, выплаты сотрудникам и т.д. Но важно помнить, что уставной капитал должен быть не меньше чистых активов компании.
Уставной капитал при ликвидации компании
Ликвидация компании — это принудительное или добровольное закрытие организации. В первом случае это могут сделать госорганы за какие-либо нарушения. Во втором решение принимается учредителями, если те перестали видеть перспективу бизнеса или столкнулись с большими денежными трудностями.
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Во время закрытия фирмы в первую очередь учредители расплачиваются с кредиторами, и если какая-то сумма остается в уставном капитале, она делится между участниками в том процентном соотношении, в котором они вкладывались. Если же долги фирмы превысили УК, то в таком случае владельцы бизнеса остаются ни с чем.