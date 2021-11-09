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Биография Петра Фиалы
Биография Петра Фиалы - РИА Новости, 09.11.2021
Биография Петра Фиалы
Председатель Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно (Чехия). РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:04
2021-11-09T18:04
справки
брно
петр фиала
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Председатель Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно (Чехия). В 1988 году окончил Масариков университет, где изучал чешский язык, литературу и историю на факультете искусств. В 2008 году получил степень магистра корпоративного права в Университете Ноттингем Трент. Профессор политологии (2002).В 1980-х годах участвовал в диссидентской деятельности.В 1988-1989 годах работал историком в Музее Кромержижского региона.В 1990 году занимался журналистской деятельностью, был главным редактором ежедневной газеты "Народная демократия".В 1990-1991 годах – доцент кафедры экономики и политологии факультета искусств, в 1991-2002 годах – доцент кафедры политологии факультета искусств, с 1997 года – факультета социальных исследований в Масариковом университете (МУ). В 1993-2002 годах также был заведующим кафедрой политологии факультета социальных исследований.В 1996-2004 годах возглавлял Международный институт политологии МУ.С 2002 года – профессор кафедры международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.В 2002-2004 годах заведовал кафедрой международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.С 2002 по 2004 год был заместителем декана по международным отношениям и докторантуре факультета социальных исследований МУ.В 2004-2011 годах – директор Института сравнительных политологических исследований факультета социальных исследований МУ.В 2004 году Фиала был деканом факультета социальных наук МУ.В 2004-2011 годах занимал пост ректор Масарикова университета.В 2005-2009 годах он был вице-президентом, а в 2009-2011 годах – президентом Чешской ассоциации ректоров.В 2011-2012 года был проректором по учебной работе в Масариковом университете.В 2011-2012 годах – главный научный советник премьер-министра Чешской Республики.В 2012 году был директором Международного института политологии ФСС МУ.В 2012-2013 годах занимал пост министра образования, молодежи и спорта в правительстве Петра Нечаса.В октябре 2013 года как беспартийный был избран депутатом парламента от Гражданской демократической партии Чехии. В ноябре 2013 года вступил в партию.В январе 2014 года был избран председателем партии. Переизбирался в 2016, 2018 и 2020 годах. По итогам выборов в чешский парламент в октябре 2017 года Гражданская демократическая партия заняла второе место, получив 11,32% голосов избирателей. В ноябре 2017 года Петр Фиала был избран заместителем председателя Палаты депутатов. По итогам парламентских выборов, прошедших в Чехии 8-9 октября 2021 года, победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение.Коалиция набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.9 ноября 2021 года президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство республики.В ходе предвыборной кампании Петр Фиала выступал за ужесточение антироссийских мер и упрекал правящую партию за слишком мягкое отношение к Москве.В своей научной деятельности Петр Фиала специализируется на сравнительной политологии и европейской политике. Он является автором более 300 исследований и нескольких монографий.Он является членом многих научных и академических учреждений в Чешской Республике и за рубежом.За свои научные достижения он был удостоен ряда чешских и международных наград.В 2011 году он был награжден золотой медалью президента Чешской Республики.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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60
справки, брно, петр фиала
18:04 09.11.2021
 

Биография Петра Фиалы

© REUTERS / Bernadett SzaboЧешский политик Петр Фиала
Чешский политик Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Bernadett Szabo
Читать ria.ru в
Председатель Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно (Чехия).
В 1988 году окончил Масариков университет, где изучал чешский язык, литературу и историю на факультете искусств. В 2008 году получил степень магистра корпоративного права в Университете Ноттингем Трент. Профессор политологии (2002).
В 1980-х годах участвовал в диссидентской деятельности.
В 1988-1989 годах работал историком в Музее Кромержижского региона.
В 1990 году занимался журналистской деятельностью, был главным редактором ежедневной газеты "Народная демократия".
В 1990-1991 годах – доцент кафедры экономики и политологии факультета искусств, в 1991-2002 годах – доцент кафедры политологии факультета искусств, с 1997 года – факультета социальных исследований в Масариковом университете (МУ). В 1993-2002 годах также был заведующим кафедрой политологии факультета социальных исследований.
В 1996-2004 годах возглавлял Международный институт политологии МУ.
С 2002 года – профессор кафедры международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.
В 2002-2004 годах заведовал кафедрой международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.
С 2002 по 2004 год был заместителем декана по международным отношениям и докторантуре факультета социальных исследований МУ.
В 2004-2011 годах – директор Института сравнительных политологических исследований факультета социальных исследований МУ.
В 2004 году Фиала был деканом факультета социальных наук МУ.
В 2004-2011 годах занимал пост ректор Масарикова университета.
В 2005-2009 годах он был вице-президентом, а в 2009-2011 годах – президентом Чешской ассоциации ректоров.
В 2011-2012 года был проректором по учебной работе в Масариковом университете.
В 2011-2012 годах – главный научный советник премьер-министра Чешской Республики.
В 2012 году был директором Международного института политологии ФСС МУ.
В 2012-2013 годах занимал пост министра образования, молодежи и спорта в правительстве Петра Нечаса.
В октябре 2013 года как беспартийный был избран депутатом парламента от Гражданской демократической партии Чехии. В ноябре 2013 года вступил в партию.
В январе 2014 года был избран председателем партии. Переизбирался в 2016, 2018 и 2020 годах.
По итогам выборов в чешский парламент в октябре 2017 года Гражданская демократическая партия заняла второе место, получив 11,32% голосов избирателей. В ноябре 2017 года Петр Фиала был избран заместителем председателя Палаты депутатов.
По итогам парламентских выборов, прошедших в Чехии 8-9 октября 2021 года, победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение.
Коалиция набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.
9 ноября 2021 года президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство республики.
В ходе предвыборной кампании Петр Фиала выступал за ужесточение антироссийских мер и упрекал правящую партию за слишком мягкое отношение к Москве.
В своей научной деятельности Петр Фиала специализируется на сравнительной политологии и европейской политике. Он является автором более 300 исследований и нескольких монографий.
Он является членом многих научных и академических учреждений в Чешской Республике и за рубежом.
За свои научные достижения он был удостоен ряда чешских и международных наград.
В 2011 году он был награжден золотой медалью президента Чешской Республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБрноПетр Фиала
 
 
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