16:29 09.11.2021 (обновлено: 19:15 09.11.2021)
Земан поручил сформировать новое правительство Чехии
Президент Чехии Земан поручил сформировать новый кабинет министров
ПРАГА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство республики, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан поручил во вторник, 9 ноября 2021 года, Петру Фиале сформировать новое правительство страны", — сообщил пресс-секретарь.
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На прошедших 8-9 октября парламентских выборах в Чехии победу одержала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные силы: Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и партию ТОР 09. После голосования лидеры этой коалиции заявили об альянсе с еще одним либеральным объединением, состоящим из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которое заняло третье место. Это позволило им суммарно получить простое большинство в парламенте — 108 депутатских кресел из 200.
Главы двух коалиций подписали соглашение о программе нового кабмина. Кандидатом на пост премьера они выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.
На прошлой неделе находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге Земан в разговоре по видеосвязи с Фиалой подтвердил, что сделает все необходимое для того, чтобы новое правительство было создано как можно скорее. Он также выразил пожелание встретиться до утверждения состава кабинета не только с Фиалой, но и с некоторыми кандидатами на посты министров.
В программе нового правительства, одобренной в понедельник лидерами новой правящей коалиции, намечено пересмотреть отношения с Россией и Китаем, а также увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Согласно документу, внешняя политика Чехии и далее будет опираться на активное участие в структурах ЕС и НАТО. Кроме того, будущий кабмин хочет вести внешнюю политику в традициях первого чешского президента Вацлава Гавела с акцентом на поддержку демократии, прав человека и гражданского общества.