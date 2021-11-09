https://ria.ru/20211109/chekhiya-1758261721.html

Земан поручил сформировать новое правительство Чехии

Земан поручил сформировать новое правительство Чехии - РИА Новости, 09.11.2021

Земан поручил сформировать новое правительство Чехии

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство республики, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:29

2021-11-09T16:29

2021-11-09T19:15

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ПРАГА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство республики, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан поручил во вторник, 9 ноября 2021 года, Петру Фиале сформировать новое правительство страны", — сообщил пресс-секретарь.На прошедших 8-9 октября парламентских выборах в Чехии победу одержала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные силы: Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и партию ТОР 09. После голосования лидеры этой коалиции заявили об альянсе с еще одним либеральным объединением, состоящим из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которое заняло третье место. Это позволило им суммарно получить простое большинство в парламенте — 108 депутатских кресел из 200. Главы двух коалиций подписали соглашение о программе нового кабмина. Кандидатом на пост премьера они выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.На прошлой неделе находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге Земан в разговоре по видеосвязи с Фиалой подтвердил, что сделает все необходимое для того, чтобы новое правительство было создано как можно скорее. Он также выразил пожелание встретиться до утверждения состава кабинета не только с Фиалой, но и с некоторыми кандидатами на посты министров.В программе нового правительства, одобренной в понедельник лидерами новой правящей коалиции, намечено пересмотреть отношения с Россией и Китаем, а также увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Согласно документу, внешняя политика Чехии и далее будет опираться на активное участие в структурах ЕС и НАТО. Кроме того, будущий кабмин хочет вести внешнюю политику в традициях первого чешского президента Вацлава Гавела с акцентом на поддержку демократии, прав человека и гражданского общества.

https://ria.ru/20211105/diagnoz-1757835391.html

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чехия, в мире, милош земан, прага