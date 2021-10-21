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https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755627841.html
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией - РИА Новости, 21.10.2021
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией
Сам состав экспертной группы, готовящей внешнеполитическую часть программы новой чешской правящей коалиции, наглядно показывает, что политика Праги в отношении... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:58
2021-10-21T16:58
в мире
прага
чехия
мид чехии
нато
ярослав башта
россия
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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Сам состав экспертной группы, готовящей внешнеполитическую часть программы новой чешской правящей коалиции, наглядно показывает, что политика Праги в отношении России будет носить жесткий и откровенно конфронтационный характер, каждый из этих людей в последнее время об отношениях с Москвой высказывался в негативном ключе, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Чехии, депутат парламента нового созыва Ярослав Башта.Ранее член рабочей группы по подготовке программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, Мартин Дворжак заявил журналистам, что проект документа предусматривает в том числе ревизию отношений с РФ и КНР и принятие так называемого "закона Магнитского". По словам Дворжака, в готовящейся программе также будет сказано о необходимости предотвратить доступ недемократических государств к ключевой инфраструктуре республики и достижении к 2025 году расходов на оборону в размере требуемых в НАТО 2% ВВП."Достаточно взглянуть на личность одного из этих экспертов, а также кандидата на пост главы МИД в будущем кабмине, нынешнего старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа. Это именно он, вопреки протестам общественности, организовал под надуманными предлогами демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в своем районе. По-моему, в отношении Коларжа все еще ведется расследование Следственным комитетом РФ за эти деяния. Предполагаемое выдвижение такого политика на пост главы МИД Чехии иначе, как объявлением холодной войны России назвать невозможно", - сказал Башта.По мнению эксперта, действия будущего чешского кабмина во внешнеполитической сфере во многом будут копировать политику Брюсселя, но еще более – Берлина, который во многих отношениях является примером для таких консервативных чешских политиков, как лидер Гражданской демократической партии и кандидат в премьеры Петр Фиала или лидеры Пиратской партии, не скрывающие свои тесные связи с немецкими "зелеными"."Думаю, что Прага в обозримом будущем может стать, своего рода, "рупором" Брюсселя и Берлина в отношении Москвы. То, что корректные брюссельские или немецкие политики не позволят себе напрямую заявить о России, как я полагаю, с радостью сделают за них в Праге, подтверждая, тем самым, свой колониальный статус некой 17-ой федеральной земли ФРГ", - отметил Башта."На мой взгляд, словарь новых чешских властей в выражении своих взглядов на Россию и ее политику мало чем будет отличаться от того, какой ныне использует в отношении Москвы руководство Украины", - подчеркнул Башта."А заявленная конфронтация с РФ в экономической сфере, якобы ради необходимости "предотвратить доступ недемократических государств к ключевой инфраструктуре республики", сейчас, на фоне разворачивающегося кризиса в сфере энергетики и, судя по всему, мирового общеэкономического кризиса, ничего, кроме глубокого недоумения не вызывает", - сказал в заключение чешский эксперт.Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Коалиция набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и кабмина, они располагают в нижней палате большинством в 108 депутатов (из 200). На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.Первое, организационное заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.
https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html
https://ria.ru/20210927/firmy-1752000998.html
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в мире, прага, чехия, мид чехии, нато, ярослав башта, россия
16:58 21.10.2021
 
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией

Депутат Башта: политика Чехии в отношении России будет носить конфронтационный характер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Сам состав экспертной группы, готовящей внешнеполитическую часть программы новой чешской правящей коалиции, наглядно показывает, что политика Праги в отношении России будет носить жесткий и откровенно конфронтационный характер, каждый из этих людей в последнее время об отношениях с Москвой высказывался в негативном ключе, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Чехии, депутат парламента нового созыва Ярослав Башта.
Ранее член рабочей группы по подготовке программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных партий, Мартин Дворжак заявил журналистам, что проект документа предусматривает в том числе ревизию отношений с РФ и КНР и принятие так называемого "закона Магнитского". По словам Дворжака, в готовящейся программе также будет сказано о необходимости предотвратить доступ недемократических государств к ключевой инфраструктуре республики и достижении к 2025 году расходов на оборону в размере требуемых в НАТО 2% ВВП.
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"Достаточно взглянуть на личность одного из этих экспертов, а также кандидата на пост главы МИД в будущем кабмине, нынешнего старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа. Это именно он, вопреки протестам общественности, организовал под надуманными предлогами демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в своем районе. По-моему, в отношении Коларжа все еще ведется расследование Следственным комитетом РФ за эти деяния. Предполагаемое выдвижение такого политика на пост главы МИД Чехии иначе, как объявлением холодной войны России назвать невозможно", - сказал Башта.
По мнению эксперта, действия будущего чешского кабмина во внешнеполитической сфере во многом будут копировать политику Брюсселя, но еще более – Берлина, который во многих отношениях является примером для таких консервативных чешских политиков, как лидер Гражданской демократической партии и кандидат в премьеры Петр Фиала или лидеры Пиратской партии, не скрывающие свои тесные связи с немецкими "зелеными".
"Думаю, что Прага в обозримом будущем может стать, своего рода, "рупором" Брюсселя и Берлина в отношении Москвы. То, что корректные брюссельские или немецкие политики не позволят себе напрямую заявить о России, как я полагаю, с радостью сделают за них в Праге, подтверждая, тем самым, свой колониальный статус некой 17-ой федеральной земли ФРГ", - отметил Башта.
"На мой взгляд, словарь новых чешских властей в выражении своих взглядов на Россию и ее политику мало чем будет отличаться от того, какой ныне использует в отношении Москвы руководство Украины", - подчеркнул Башта.
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"А заявленная конфронтация с РФ в экономической сфере, якобы ради необходимости "предотвратить доступ недемократических государств к ключевой инфраструктуре республики", сейчас, на фоне разворачивающегося кризиса в сфере энергетики и, судя по всему, мирового общеэкономического кризиса, ничего, кроме глубокого недоумения не вызывает", - сказал в заключение чешский эксперт.
Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Коалиция набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и кабмина, они располагают в нижней палате большинством в 108 депутатов (из 200). На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.
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