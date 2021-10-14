https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html

Россию — наказать, Украину — вооружить. Чем грозит новая власть в Чехии

Россию — наказать, Украину — вооружить. Чем грозит новая власть в Чехии - РИА Новости, 14.10.2021

Россию — наказать, Украину — вооружить. Чем грозит новая власть в Чехии

Правительство Чехии сформирует либеральная коалиция "Вместе". На днях с президентом Милошем Земаном встретится ее лидер Петр Фиала. В ходе предвыборной кампании РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:10

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Правительство Чехии сформирует либеральная коалиция "Вместе". На днях с президентом Милошем Земаном встретится ее лидер Петр Фиала. В ходе предвыборной кампании он выступал за ужесточение антироссийских мер и готов идти на полную заморозку отношений. Чего ожидать от Праги, разбиралось РИА Новости.Темная лошадкаРасширить санкции, действовать в отношении России с позиции силы, вывести Чехию из "Северного потока — 2", легализовать поставки оружия на Украину — такие обещания чешская оппозиция давала перед выборами в парламент. И хотя русофобия — не главный пункт в повестке фронды, выпады против Москвы помогли победить.По итогам голосования праволиберальная коалиция "Вместе" набрала 27,78 процента и получила 71 мандат. Правящее движение центристов ANO ("Акция недовольных граждан") уступило сотые доли, но по количеству депутатских кресел на одно превзошло оппозицию — 72 мандата.Несмотря на небольшой разрыв, глава партии и премьер-министр Андрей Бабиш признал поражение. Сформировать правительство большинства ему вряд ли удастся. Традиционные союзники ANO — Социал-демократическая и Коммунистическая партии —не прошли в парламент.Леволиберальная Пиратская партия в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" и партией "Свобода и прямая демократия" (все они преодолели пятипроцентный порог) заранее отказались от сотрудничества с Бабишем. Сейчас они ведут переговоры с коалицией "Вместе" о новом правительстве. Главный вопрос — кто придет на смену Бабишу и займет пост премьера.Наибольшие шансы возглавить правительство у Петра Фиалы, председателя Гражданской демократической партии. В большой политике он с 2013-го, хотя многим известен как преподаватель и профессор политологии. Несколько лет возглавлял Масариков университет в городке Брно. Коллеги по академической работе хвалили его за педантизм, но критиковали за недостаток ораторских навыков. Эту черту подметили и в правительстве, когда Фиала занял пост министра образования.Ему пришлось серьезно поработать над имиджем, чтобы не отставать от харизматичного Бабиша. Наблюдатели отмечали, что публичные выступления Фиалы стали ярче. Раньше они напоминали скучные лекции в университете, теперь он с ходу критикует власть за провал борьбы с пандемией, падение экономики и увлечение популизмом.Антироссийская риторика добавляет красок. Во время предвыборной кампании он упрекал правящую партию за слишком мягкое отношение к Москве. В апреле чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице и ввели санкции (Москва все обвинения отрицает. — Прим. ред.). Но этих мер, по мнению претендента на пост премьер-министра, недостаточно.Президент в реанимацииКонсенсус внутри оппозиции по кандидатуре Фиалы не гарантирует, что его быстро утвердят. Сперва победившие на выборах партии должны обратиться к главе государства Милошу Земану с просьбой позволить им сформировать кабинет. И хотя должность президента в Чехии церемониальная, его одобрение необходимо.Обычно Земан быстро утверждал премьер-министра, но на этот раз подвело здоровье. Через день после выборов он оказался в реанимации. Врачи не раскрывают точный диагноз, но чешские журналисты узнали: в больницу президент попал без сознания. Поползли слухи, что он на грани жизни и смерти.Оппозиция предложила лишить его полномочий, чтобы не затягивать утверждение нового правительства. Но премьер Бабиш выступил против: "Земан болен, но способен выполнять обязанности".Бабиш неожиданно заявил и о готовности взять на себя управление страной. Он не исключил, что Земан поручит ему, а не победившей оппозиции создать новое правительство. Тем более президент не скрывал, что симпатизирует движению центристов ANO.Позже стало известно, что Земан все-таки примет Фиалу. Победившая коалиция "Вместе" с облегчением вздохнула. До этого звучали предложения утвердить кандидатуру премьер-министра в парламенте, минуя президента. Но оппозиция понимала: это создаст политический кризис. Сторонники Бабиша, которых по-прежнему достаточно, обвинят новое правительство в нелегитимности, и доказать обратное будет непросто.Наказать РоссиюПока еще не сложивший полномочия премьера Бабиш действительно остается популярным политиком. Соцопросы показывали: именно его движение ANO победит на выборах. Но за неделю до голосования в интернет попало так называемое Досье Пандоры — сведения об офшорах мировых политиков. Среди них оказался и Бабиш, вложивший 15 миллионов евро в покупку замка и элитных квартир на юге Франции.Жители Чехии всегда знали, что Бабиш — богатый человек. В политику он пришел из бизнеса. До этого возглавлял агрохолдинг Agrofert, но передал управление в трастовый фонд. Еврокомиссия считала, что конфликт интересов все же не устранили. На посту премьера Бабиш ходатайствовал за выделение субсидий собственному холдингу, хотя его состояние превосходило даже доходы бывшего президента США Дональда Трампа.Ежегодно Бабиш входит в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В рейтинге чешских миллионеров — удерживает третью строчку. Его так и прозвали: "чешский Трамп". Неудивительно, что выбивание средств для своего бизнеса переполнило чашу терпения ЕС. Брюссель велел вернуть 20 миллионов долларов, якобы незаконно полученных Agrofert.Оппозиция потребовала отставки Бабиша и призвала уйти на покой президента Земана. Обвинения дополнили тем, что политики недостаточно жестко отреагировали на скандал вокруг Врбетице и "не наказали Россию".Земану припомнили, что он выступал за отмену антироссийских санкций и называл присоединение Крыма свершившимся фактом. Дерзостью сочли и то, что президент в 2017-м встречался с Владимиром Путиным и агитировал чешский бизнес инвестировать в российскую экономику. Не поддержал он и перенос из центра Праги памятника советскому маршалу Ивану Коневу.Отставки удалось избежать, но с премьера и президента взяли обязательства — ужесточить позицию в отношении России, довести до конца расследование во Врбетице и назвать точные имена всех причастных к взрывам на складе боеприпасов. Еще одно условие — не идти наперекор Брюсселю и действовать в унисон единым европейским ценностям.В лоно Европы"Отношения России и Чехии сейчас на самом низком уровне за последние тридцать лет. Кто бы ни возглавил наше правительство, теплее они не станут. Хорошо, если сохраним хотя бы технические контакты диппредставительств. Взрывы во Вбретице в лучшем случае уйдут на второй план. Но в обществе есть запрос на окончательное расследование, поэтому положительной динамики не ожидают", — рассуждает в беседе с РИА Новости профессор Карлова университета в Праге Карел Свобода.Он уверен, что правительство Фиалы сосредоточится на внутренней повестке и новая правящая коалиция "Вместе" отойдет от популизма Бабиша. Для Чехии это будет означать возвращение в лоно Евросоюза. Тем не менее и Бабиш сохранит сильные позиции.Итоги выборов показали, что центристы набрали почти столько же, сколько и либералы. Но Свобода обращает внимание: партия премьера — единая сила, а победители — коалиция и каждая из ее составляющих по отдельности получила значительно меньше, чем центристы. А значит, и с популизмом в Чехии рано прощаться.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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