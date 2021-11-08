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Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд" - РИА Новости, 08.11.2021

Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

Актриса Юлия Снигирь разместила в Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:47

2021-11-08T15:47

2021-11-08T15:47

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Юлия Снигирь разместила в Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".К тексту актриса прикрепила короткий ролик, сделанный в павильоне. На видео она "парит" в образе Маргариты с помощью специального подъемника. К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Помимо столицы, они также проходили в Санкт-Петербурге и на Мальте. Режиссер фильма — Михаил Локшин. Вместе с Юлией Снигирь в фильме задействованы Евгений Цыганов (роль Мастера), Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.Премьера "Воланда" запланирована на 2022 год.

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юлия снигирь, новости культуры, кино и сериалы, санкт-петербург, москва, марат башаров, алексей гуськов, евгений цыганов, игорь верник