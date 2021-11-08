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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/voland-1758045660.html
Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"
Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд" - РИА Новости, 08.11.2021
Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"
Актриса Юлия Снигирь разместила в Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:47
2021-11-08T15:47
культура
юлия снигирь
новости культуры
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марат башаров
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Юлия Снигирь разместила в Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".К тексту актриса прикрепила короткий ролик, сделанный в павильоне. На видео она "парит" в образе Маргариты с помощью специального подъемника. К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Помимо столицы, они также проходили в Санкт-Петербурге и на Мальте. Режиссер фильма — Михаил Локшин. Вместе с Юлией Снигирь в фильме задействованы Евгений Цыганов (роль Мастера), Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.Премьера "Воланда" запланирована на 2022 год.
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юлия снигирь, новости культуры, кино и сериалы, санкт-петербург, москва, марат башаров, алексей гуськов, евгений цыганов, игорь верник
15:47 08.11.2021
 
Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

Актриса Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актриса Юлия Снигирь разместила в Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
"Ну вот и все, съемки фильма "Воланд" окончены. Это было удивительное путешествие", — написала Снигирь.
К тексту актриса прикрепила короткий ролик, сделанный в павильоне. На видео она "парит" в образе Маргариты с помощью специального подъемника.
"Как красиво!" — прокомментировала Софья Эрнст; "Ноги", — присоединилась к обсуждению актриса Равшана Куркова; "Браво", — написала актриса Анна Цуканова-Котт.
К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Помимо столицы, они также проходили в Санкт-Петербурге и на Мальте.
Режиссер фильма — Михаил Локшин. Вместе с Юлией Снигирь в фильме задействованы Евгений Цыганов (роль Мастера), Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.
Премьера "Воланда" запланирована на 2022 год.
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