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Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве

Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве - РИА Новости, 06.07.2021

Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве

Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начались в Москве, выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:34

2021-07-06T14:34

2021-07-06T15:12

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начались в Москве, выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года, сообщили в пресс-службе "Марс Медиа"."Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года", - говорится в сообщении.Режиссер-постановщик фильма – Михаил Локшин. В роли Мастера и Маргариты – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В съемках также примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется."Приступая к работе над этим проектом, мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания. Все же "Мастер и Маргарита" – одно из самых культовых произведений, и каждый из почитателей романа, конечно же, лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", - цитирует пресс-служба продюсера Игоря Толстунова.По сюжету фильма известный московский писатель 30-х годов на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи. Вскоре герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный любовью Маргариты писатель создает новый роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Писатель с головой уходит в работу, переставая замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

https://ria.ru/20200708/1574007163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, игорь верник, юлия снигирь, евгений цыганов, алексей гуськов, марат башаров