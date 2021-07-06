https://ria.ru/20210706/voland-1740083225.html
Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве
Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве - РИА Новости, 06.07.2021
Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве
Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начались в Москве, выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:34
2021-07-06T14:34
2021-07-06T15:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
игорь верник
юлия снигирь
евгений цыганов
алексей гуськов
марат башаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156199/21/1561992188_495:54:3072:1504_1920x0_80_0_0_3c3e446415a2f8934b3158e1b83937d5.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начались в Москве, выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года, сообщили в пресс-службе "Марс Медиа"."Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года", - говорится в сообщении.Режиссер-постановщик фильма – Михаил Локшин. В роли Мастера и Маргариты – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В съемках также примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется."Приступая к работе над этим проектом, мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания. Все же "Мастер и Маргарита" – одно из самых культовых произведений, и каждый из почитателей романа, конечно же, лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", - цитирует пресс-служба продюсера Игоря Толстунова.По сюжету фильма известный московский писатель 30-х годов на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи. Вскоре герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный любовью Маргариты писатель создает новый роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Писатель с головой уходит в работу, переставая замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
https://ria.ru/20200708/1574007163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156199/21/1561992188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56d8fd93c204179c9941dfc5dee7bc27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, игорь верник, юлия снигирь, евгений цыганов, алексей гуськов, марат башаров
Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве
14:34 06.07.2021 (обновлено: 15:12 06.07.2021)
Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начались в Москве
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начались в Москве, выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года, сообщили в пресс-службе "Марс Медиа".
"Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года", - говорится в сообщении.
Режиссер-постановщик фильма – Михаил Локшин. В роли Мастера и Маргариты – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В съемках также примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется.
"Приступая к работе над этим проектом, мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания. Все же "Мастер и Маргарита" – одно из самых культовых произведений, и каждый из почитателей романа, конечно же, лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", - цитирует пресс-служба продюсера Игоря Толстунова.
По сюжету фильма известный московский писатель 30-х годов на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи. Вскоре герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный любовью Маргариты писатель создает новый роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Писатель с головой уходит в работу, переставая замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.