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Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне"
Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне" - РИА Новости, 08.11.2021
Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне"
Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", передает... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:26
2021-11-08T14:26
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости.Сроки восьмерым обвиняемым по первому делу о пожаре в "Зимней вишней" были объявлены 29 октября. Сегодня суд продолжил оглашение резолютивной части приговора, называя, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков. Ранее суд решил, что работодатель должен заплатить по 1 миллиону рублей каждому близкому родственнику за каждого из 60 погибших в "Зимней вишне"."Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей", - огласил судья одно из множества аналогичных решений по компенсациям близким родственникам погибших.Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.Как пояснила РИА Новости адвокат Генина Светлана Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово
14:26 08.11.2021
 
Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне"

Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших в "Зимней вишне"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" после пожара в Кемерово
Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости.
Сроки восьмерым обвиняемым по первому делу о пожаре в "Зимней вишней" были объявлены 29 октября. Сегодня суд продолжил оглашение резолютивной части приговора, называя, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков. Ранее суд решил, что работодатель должен заплатить по 1 миллиону рублей каждому близкому родственнику за каждого из 60 погибших в "Зимней вишне".
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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"Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей", - огласил судья одно из множества аналогичных решений по компенсациям близким родственникам погибших.
Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.
Как пояснила РИА Новости адвокат Генина Светлана Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.
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Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
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ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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