https://ria.ru/20211108/sud-1758062622.html

Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне"

Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне" - РИА Новости, 08.11.2021

Суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей за погибших в "Зимней вишне"

Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", передает... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:26

2021-11-08T14:26

2021-11-08T14:26

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости.Сроки восьмерым обвиняемым по первому делу о пожаре в "Зимней вишней" были объявлены 29 октября. Сегодня суд продолжил оглашение резолютивной части приговора, называя, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков. Ранее суд решил, что работодатель должен заплатить по 1 миллиону рублей каждому близкому родственнику за каждого из 60 погибших в "Зимней вишне"."Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей", - огласил судья одно из множества аналогичных решений по компенсациям близким родственникам погибших.Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.Как пояснила РИА Новости адвокат Генина Светлана Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

https://ria.ru/20211029/kemerovo-1756825754.html

https://ria.ru/20190516/1553471815.html

кемерово

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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово