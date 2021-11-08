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https://ria.ru/20211108/polsha-1758089674.html
В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск
В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск - РИА Новости, 08.11.2021
В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:33
2021-11-08T19:00
в мире
право и справедливость
белоруссия
польша
ярослав качиньский
дональд туск
мвд польши
станислав жарин
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе."Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать", - сказал Туск журналистам в понедельник.Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации"."Это последний момент, чтобы власть, правительство, президент, председатель (глава PiS Ярослав Качиньский) действительно взялись за дело, представили программу выхода из этого кризиса", - сказал Туск."Я могу со стороны своего окружения сказать, что любое разумное предложение сможет рассчитывать на нашу солидарную поддержку", - заключил он.Ранее стало известно, что польские силовики пресекли штурм границы со стороны Белоруссии. В своем Twitter МВД Польши опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств – палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. К записи он прикрепил видео, сделанное с белорусской стороны, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
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в мире, право и справедливость, белоруссия, польша, ярослав качиньский, дональд туск, мвд польши, станислав жарин
16:33 08.11.2021 (обновлено: 19:00 08.11.2021)
 
В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск

Дональд Туск: правительство Польши не знает, что делать с миграционным кризисом на границе

© Фото : Wojska Obrony TerytorialnejВоеннослужащие территориальной обороны Польши
Военнослужащие территориальной обороны Польши - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Wojska Obrony Terytorialnej
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе.
"Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать", - сказал Туск журналистам в понедельник.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации".
"Это последний момент, чтобы власть, правительство, президент, председатель (глава PiS Ярослав Качиньский) действительно взялись за дело, представили программу выхода из этого кризиса", - сказал Туск.
"Я могу со стороны своего окружения сказать, что любое разумное предложение сможет рассчитывать на нашу солидарную поддержку", - заключил он.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Ранее стало известно, что польские силовики пресекли штурм границы со стороны Белоруссии. В своем Twitter МВД Польши опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.
Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств – палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. К записи он прикрепил видео, сделанное с белорусской стороны, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
 
В миреПраво и справедливостьБелоруссияПольшаЯрослав КачиньскийДональд ТускМВД ПольшиСтанислав Жарин
 
 
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