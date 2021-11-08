https://ria.ru/20211108/polsha-1758089674.html

В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск

В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск - РИА Новости, 08.11.2021

В Польше не готовы к миграционному кризису на границе, заявил Туск

Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:33

2021-11-08T16:33

2021-11-08T19:00

в мире

право и справедливость

белоруссия

польша

ярослав качиньский

дональд туск

мвд польши

станислав жарин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758065367_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_009197bb65361f37b564203728e993bb.jpg

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе."Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать", - сказал Туск журналистам в понедельник.Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации"."Это последний момент, чтобы власть, правительство, президент, председатель (глава PiS Ярослав Качиньский) действительно взялись за дело, представили программу выхода из этого кризиса", - сказал Туск."Я могу со стороны своего окружения сказать, что любое разумное предложение сможет рассчитывать на нашу солидарную поддержку", - заключил он.Ранее стало известно, что польские силовики пресекли штурм границы со стороны Белоруссии. В своем Twitter МВД Польши опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств – палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. К записи он прикрепил видео, сделанное с белорусской стороны, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758088766.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, право и справедливость, белоруссия, польша, ярослав качиньский, дональд туск, мвд польши, станислав жарин