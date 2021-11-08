https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт

Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт - РИА Новости, 08.11.2021

Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт

Ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:05

2021-11-08T14:05

2021-11-08T18:59

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий."То, что происходит, необычайно серьезно. Ситуацию усугубляет то, что мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики, пойдут ли они на штурм", - заявил он РИА Новости в понедельник.По мнению специалиста, "таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года".Он отметил, что на серьезность ситуации указывает среди прочего то, что на границе с Белоруссией значительно увеличено число солдат Войска Польского, а три бригады Войск территориальной обороны приведены в состояние шестичасовой готовности. "Только что Войска территориальной обороны проинформировали, что солдаты трех бригад находятся в шестичасовой готовности. Это означает, что в течении шести чесов после сигнала они обязаны прибыть в пункты сбора и приступить к действиям по предназначению", - пояснил Калицкий.Ранее Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758034668.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии