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Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт
Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт - РИА Новости, 08.11.2021
Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт
Ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:05
2021-11-08T18:59
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий."То, что происходит, необычайно серьезно. Ситуацию усугубляет то, что мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики, пойдут ли они на штурм", - заявил он РИА Новости в понедельник.По мнению специалиста, "таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года".Он отметил, что на серьезность ситуации указывает среди прочего то, что на границе с Белоруссией значительно увеличено число солдат Войска Польского, а три бригады Войск территориальной обороны приведены в состояние шестичасовой готовности. "Только что Войска территориальной обороны проинформировали, что солдаты трех бригад находятся в шестичасовой готовности. Это означает, что в течении шести чесов после сигнала они обязаны прибыть в пункты сбора и приступить к действиям по предназначению", - пояснил Калицкий.Ранее Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:05 08.11.2021 (обновлено: 18:59 08.11.2021)
 
Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт

Военный эксперт Калицкий: ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Ситуация на границе Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезна, считает польский военный эксперт Ежи Калицкий.
"То, что происходит, необычайно серьезно. Ситуацию усугубляет то, что мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики, пойдут ли они на штурм", - заявил он РИА Новости в понедельник.
По мнению специалиста, "таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года".
Он отметил, что на серьезность ситуации указывает среди прочего то, что на границе с Белоруссией значительно увеличено число солдат Войска Польского, а три бригады Войск территориальной обороны приведены в состояние шестичасовой готовности. "Только что Войска территориальной обороны проинформировали, что солдаты трех бригад находятся в шестичасовой готовности. Это означает, что в течении шести чесов после сигнала они обязаны прибыть в пункты сбора и приступить к действиям по предназначению", - пояснил Калицкий.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
Ранее Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В Кремле оценили ситуацию с мигрантами в Белоруссии
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш БлащакСтанислав ЖаринСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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