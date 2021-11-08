https://ria.ru/20211108/ekoboks-1758072923.html

В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов

В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов - РИА Новости, 08.11.2021

В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов

За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:11

2021-11-08T15:11

2021-11-08T15:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729 килограммов батареек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, пилотный проект по сбору, транспортировке и утилизации отходов I–IV класса опасности реализуется на территории Ленинградской области четвертый год. На данный момент установлены 104 "экобокса".Он также отметил, что центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области неоднократно фиксировал сообщения жителей региона о нехватке контейнеров для сбора батареек. После передачи информации в комитет по обращению с отходами принято решение о расширении сети "экобоксов".

https://ria.ru/20211101/ploschadki-1757180168.html

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