В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов
© Фото : Всероссийский природоохранный социальный проект "Экобокс"Экобокс Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс"
© Фото : Всероссийский природоохранный социальный проект "Экобокс"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729 килограммов батареек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, пилотный проект по сбору, транспортировке и утилизации отходов I–IV класса опасности реализуется на территории Ленинградской области четвертый год. На данный момент установлены 104 "экобокса".
"В регионе осуществляется переход на экологические методы обращения с отходами: на фоне сокращения объема захораниваемых отходов и закрытия полигонов старого типа усилен контроль за поступающими отходами на мусороперерабатывающие предприятия нового поколения, оснащенные специальными датчиками и линиями сортировки и обработки", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области неоднократно фиксировал сообщения жителей региона о нехватке контейнеров для сбора батареек. После передачи информации в комитет по обращению с отходами принято решение о расширении сети "экобоксов".
"На данный момент курирующая организация, ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами", готова к расширению проекта экологически безопасной утилизации батареек. Заявки для включения в адресную программу на 2022 год можно направить в Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами. В следующем году также будет рассмотрена возможность организации сбора ртутных ламп и градусников", — заявили в областной администрации.