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Ленинградская область
https://ria.ru/20211108/ekoboks-1758072923.html
В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов
В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов - РИА Новости, 08.11.2021
В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов
За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:11
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ленинградская область
общество
ленинградская область
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729 килограммов батареек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, пилотный проект по сбору, транспортировке и утилизации отходов I–IV класса опасности реализуется на территории Ленинградской области четвертый год. На данный момент установлены 104 "экобокса".Он также отметил, что центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области неоднократно фиксировал сообщения жителей региона о нехватке контейнеров для сбора батареек. После передачи информации в комитет по обращению с отходами принято решение о расширении сети "экобоксов".
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общество, ленинградская область, жкх
15:11 08.11.2021
 

В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов

© Фото : Всероссийский природоохранный социальный проект "Экобокс"Экобокс Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс"
Экобокс Всероссийского природоохранного социального проекта Экобокс - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Всероссийский природоохранный социальный проект "Экобокс"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. За текущий года через расположенные в пяти районах Ленинградской области специальные контейнеры — "экобоксы" для сбора старых опасных отходов – собраны 729 килограммов батареек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, пилотный проект по сбору, транспортировке и утилизации отходов I–IV класса опасности реализуется на территории Ленинградской области четвертый год. На данный момент установлены 104 "экобокса".
"В регионе осуществляется переход на экологические методы обращения с отходами: на фоне сокращения объема захораниваемых отходов и закрытия полигонов старого типа усилен контроль за поступающими отходами на мусороперерабатывающие предприятия нового поколения, оснащенные специальными датчиками и линиями сортировки и обработки", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области неоднократно фиксировал сообщения жителей региона о нехватке контейнеров для сбора батареек. После передачи информации в комитет по обращению с отходами принято решение о расширении сети "экобоксов".
"На данный момент курирующая организация, ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами", готова к расширению проекта экологически безопасной утилизации батареек. Заявки для включения в адресную программу на 2022 год можно направить в Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами. В следующем году также будет рассмотрена возможность организации сбора ртутных ламп и градусников", — заявили в областной администрации.
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