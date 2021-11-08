https://ria.ru/20211108/biblioteki-1758022182.html

Для библиотек Ивановской области закупят новые книги

Для библиотек Ивановской области закупят новые книги - РИА Новости, 08.11.2021

Для библиотек Ивановской области закупят новые книги

В 2021 году на комплектование книжных фондов библиотек Ивановской области выделены 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:28

2021-11-08T11:28

2021-11-08T11:28

ивановская область

шуя

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ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. В 2021 году на комплектование книжных фондов библиотек Ивановской области выделены 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Средства поступили из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это позволит обновить фонды библиотек современной литературой, научно-популярными и энциклопедическими изданиями", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области работают 324 библиотеки. В регионе в рамках нацпроекта "Культура" созданы четыре модельных библиотек. Современное библиотечное пространство оборудовано в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже. В учреждениях созданы комфортные пространства для общения, проведения досуга и самообразования детей и взрослых, организованы места для работы с компьютерами, медиазоны, выход в интернет.Также в Ивановской области продолжается подключение учреждений культуры, в том числе библиотек, к Интернету: сейчас доступ к глобальной сети имеют 60% библиотек. В 2021 году в рамках национального проекта "Цифровая экономика" к интернету подключили 124 учреждения культуры, в том числе библиотеки, расположенные в сельской местности.

https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756814242.html

шуя

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