https://ria.ru/20211108/biblioteki-1758022182.html
Для библиотек Ивановской области закупят новые книги
Для библиотек Ивановской области закупят новые книги - РИА Новости, 08.11.2021
Для библиотек Ивановской области закупят новые книги
В 2021 году на комплектование книжных фондов библиотек Ивановской области выделены 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:28
2021-11-08T11:28
2021-11-08T11:28
ивановская область
шуя
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ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. В 2021 году на комплектование книжных фондов библиотек Ивановской области выделены 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Средства поступили из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это позволит обновить фонды библиотек современной литературой, научно-популярными и энциклопедическими изданиями", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области работают 324 библиотеки. В регионе в рамках нацпроекта "Культура" созданы четыре модельных библиотек. Современное библиотечное пространство оборудовано в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже. В учреждениях созданы комфортные пространства для общения, проведения досуга и самообразования детей и взрослых, организованы места для работы с компьютерами, медиазоны, выход в интернет.Также в Ивановской области продолжается подключение учреждений культуры, в том числе библиотек, к Интернету: сейчас доступ к глобальной сети имеют 60% библиотек. В 2021 году в рамках национального проекта "Цифровая экономика" к интернету подключили 124 учреждения культуры, в том числе библиотеки, расположенные в сельской местности.
https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756814242.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя
ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. В 2021 году на комплектование книжных фондов библиотек Ивановской области выделены 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Средства поступили из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это позволит обновить фонды библиотек современной литературой, научно-популярными и энциклопедическими изданиями", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области работают 324 библиотеки.
В регионе в рамках нацпроекта "Культура" созданы четыре модельных библиотек. Современное библиотечное пространство оборудовано в Шуе
, селе Ново-Талицы Ивановского района
, Гавриловом Посаде и Пучеже. В учреждениях созданы комфортные пространства для общения, проведения досуга и самообразования детей и взрослых, организованы места для работы с компьютерами, медиазоны, выход в интернет.
Также в Ивановской области продолжается подключение учреждений культуры, в том числе библиотек, к Интернету: сейчас доступ к глобальной сети имеют 60% библиотек. В 2021 году в рамках национального проекта "Цифровая экономика" к интернету подключили 124 учреждения культуры, в том числе библиотеки, расположенные в сельской местности.