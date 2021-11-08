Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html
Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана
Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана - РИА Новости, 08.11.2021
Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана
Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:12
2021-11-08T10:19
безопасность
республика татарстан (татарстан)
таджикистан
сергей шойгу
одкб
александр лапин
центральный военный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963365_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_0610b18a5213b8bb18c046d1b440437d.jpg
ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин."Ведем активную работу по подготовке военных кадров для армии Таджикистана. В этом году российские инструкторы завершили подготовку около 1 тысячи младших специалистов национальных вооруженных сил. Всего на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана", - сказал Лапин.Он напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу определил основные направления по нейтрализации террористических угроз, исходящих из Афганистана. Это совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана, подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы, укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков."С целью реализации поставленных задач мы уже провели девять международных совместных учений воинских контингентов стран-членов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В завершении учебного года с 8 по 12 ноября в Республике Татарстан проведем еще одно совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" с участием воинских контингентов шести стран", - подчеркнул Лапин.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
https://ria.ru/20211107/shoygu-1757946937.html
республика татарстан (татарстан)
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963365_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e5d6c633e941e1876a827c801f5b2caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, республика татарстан (татарстан), таджикистан, сергей шойгу, одкб, александр лапин, центральный военный округ, россия
10:12 08.11.2021 (обновлено: 10:19 08.11.2021)
 
Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана

Командующий войсками ЦВО Лапин: работаем над подготовкой кадров для армии Таджикистана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКомандующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
"Ведем активную работу по подготовке военных кадров для армии Таджикистана. В этом году российские инструкторы завершили подготовку около 1 тысячи младших специалистов национальных вооруженных сил. Всего на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана", - сказал Лапин.
Он напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу определил основные направления по нейтрализации террористических угроз, исходящих из Афганистана. Это совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана, подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы, укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 14:07
Шойгу отметил очень высокий боевой дух в российской армии
"С целью реализации поставленных задач мы уже провели девять международных совместных учений воинских контингентов стран-членов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В завершении учебного года с 8 по 12 ноября в Республике Татарстан проведем еще одно совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" с участием воинских контингентов шести стран", - подчеркнул Лапин.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
 
БезопасностьРеспублика Татарстан (Татарстан)ТаджикистанСергей ШойгуОДКБАлександр ЛапинЦентральный военный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
11:37Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
11:36В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
11:33Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
11:32В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19
11:32В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек
Лента новостейМолния
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охотеВирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антителВ Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусуНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек