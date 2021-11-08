https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html

Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана

Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана - РИА Новости, 08.11.2021

Российские специалисты обучили более шести тысяч военных Таджикистана

Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:12

2021-11-08T10:12

2021-11-08T10:19

безопасность

республика татарстан (татарстан)

таджикистан

сергей шойгу

одкб

александр лапин

центральный военный округ

россия

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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин."Ведем активную работу по подготовке военных кадров для армии Таджикистана. В этом году российские инструкторы завершили подготовку около 1 тысячи младших специалистов национальных вооруженных сил. Всего на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана", - сказал Лапин.Он напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу определил основные направления по нейтрализации террористических угроз, исходящих из Афганистана. Это совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана, подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы, укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков."С целью реализации поставленных задач мы уже провели девять международных совместных учений воинских контингентов стран-членов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В завершении учебного года с 8 по 12 ноября в Республике Татарстан проведем еще одно совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" с участием воинских контингентов шести стран", - подчеркнул Лапин.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20211107/shoygu-1757946937.html

республика татарстан (татарстан)

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, республика татарстан (татарстан), таджикистан, сергей шойгу, одкб, александр лапин, центральный военный округ, россия