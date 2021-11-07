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Еще одна война. Киев задумал отказ от идентичности
Еще одна война. Киев задумал отказ от идентичности - РИА Новости, 07.11.2021
Еще одна война. Киев задумал отказ от идентичности
Украина может перейти на латиницу. Решение пока не приняли, но споры разгораются. Сторонники реформы уверены: это ускорит вступление в ЕС и НАТО. Противники... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:00
2021-11-07T08:06
в мире
казахстан
киев
азербайджан
молдавия
ислам каримов
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Украина может перейти на латиницу. Решение пока не приняли, но споры разгораются. Сторонники реформы уверены: это ускорит вступление в ЕС и НАТО. Противники считают, что новый алфавит, как ни парадоксально, на руку Владимиру Путину. РИА Новости вспоминает, как меняли письменность в постсоветских республиках, и разбирается, к чему надо приготовиться украинцам.На руку МосквеГлава СНБО Алексей Данилов в радиоэфире рассказывал об оборонном бюджете, войне в Донбассе, строил планы на вступление в НАТО. Но вдруг слушатель задал вопрос, когда Украина перейдет на латиницу и окончательно разорвет связи с Россией."Фундаментальная вещь. Я за два языка в стране. Английский — обязательно", — не раздумывая ответил Данилов. Но мнения разделились. Сторонники евроинтеграции уверены — новый алфавит поможет войти в западные структуры. Однако эта идея — не самая популярная.Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, например, призвал силовое ведомство не вмешиваться в "ситуацию с буквами": "Кириллица адаптирована под украинский язык и латиница ни к чему".Бывший глава МИД Павел Климкин, три года назад сам агитировавший за латиницу, изменил мнение. Теперь он уверен — смена письменности на руку Москве: "Подтвердится логика Владимира Путина о превращении Украины в анти-Россию".Противники латиницы напомнили, что алфавит изменили Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и почти для всех этих стран реформа стала головной болью. Слухи о введении латиницы ходили в Белоруссии, но вопрос замяли.Данилов оправдывался: "Я пригласил к дискуссии, ничего плохого здесь нет. Общество должно быть готово".Связующая нить"Азбучные войны" — так называют споры о кириллице и латинице — начались на Украине в XIX веке. Два столетия назад за переход агитировали поляки и чехи. Местные считали кириллицу символом национальной идентичности. А в советах западных соседей видели попытки разрушить славянское единство.Со временем взгляды менялись. Сторонники латиницы убеждали, что именно она лучше передает западноукраинскую речь. Ученый и священник Иосиф Лозинский даже разработал соответствующий алфавит. За основу он взял польский.Позже чешский славист Йозеф Иречек предложил комбинировать в украинском польские и чешские сочетания букв. Спорили до конца века, но к единому мнению так и не пришли.Письменность обсуждали и при большевиках. Они готовились к мировой революции и уверяли, что привычный стиль —"пережиток русификаторской деятельности царских миссионеров". Кириллицу по всему Союзу внедрили только в начале сороковых.После распада СССР дискуссию возобновили. Но власти спасали экономику и было не до алфавита. В 2010-м появилась транслитерация латиницей для выдачи загранпаспортов.Политолог Константин Скоркин говорит, что такие споры — неотъемлемая часть политического процесса: "Это не про удобства письма, а про культурное размежевание с Россией".В 2017-м в стране запретили обучение в школах на русском языке. Законопроект вызвал много споров. Тогда же заговорили о переходе на латиницу."Схожие процессы и в других постсоветских странах, но без накала эмоций. Российско-украинские отношения обострены до предела, и любая провокационная новость вызывает негатив", — рассуждает Скоркин.Он допускает, что украинский алфавит могут перевести на латиницу. Но это расколет общество. "Пока чиновники лишь соревнуются в ура-патриотизме — кто выдвинет более радикальную инициативу", — заключает он.Незаконченный спорВопрос об алфавите — реалия не только украинская. Молдавия перешла на латиницу в августе 1989-го. В Декларации о независимости сказано, что государственный язык — румынский, а потому алфавит вводят латинский. Но в конституции утверждено обратное: государственный язык — молдавский. Разночтения вызвали раскол.Противники реформы убеждали, что на кириллице писали предки румын. Националисты это отрицали и требовали запретить привычные буквы.Жители левобережной части Молдавии, где говорят в основном на русском, провозгласили Приднестровскую республику. Государственными языками объявили русский, украинский и молдавский. Причем последний остался на кириллице. Спор из-за алфавита стал одной из причин войны в Приднестровье в 1992-м.Интерес к латинице в начале 90-х возник и в Минске. Смена письменности могла ускорить процесс белорусификации. Власти объясняли, что несколько веков назад белорусы пользовались латиницей. Идею поддержали Польша и Прибалтика.Александр Лукашенко провел в 1996-м референдум. Один из вопросов касался сохранения русского языка как государственного. Белорусы проголосовали за. Создание в 1999-м Союзного государства поставило точку в дискуссии."Споры о латинице в нашей стране бессмысленны. Больше 90 процентов белорусов говорят на русском. Даже смена власти и приход националистов не изменит ситуацию", — объясняет белорусский эксперт Денис Мельянцов.Собеседник обращает внимание и на то, что массовая культура звучит именно на русском: "Музыкант Тима Белорусских, группа "Ляпис Трубецкой" — выходцы из Минска. Пробиться на большую сцену без русского и кириллицы было сложно".Чистая фонетикаАзербайджан перешел на другую письменность сразу после распада Союза. Но процесс затянулся. Почти десять лет понадобилось для переиздания учебников. Тяжело было пожилым — за советский период они привыкли читать и писать на кириллице.Помог опыт — на волне национально-освободительных движений на Кавказе в конце XIX века азербайджанский на латинице уже разрабатывали. При Гейдаре Алиеве алфавит адаптировали под новые реалии. И сейчас практически все жители республики читают и пишут на латинице.При этом новый алфавит не воспринимали как разрыв с русским языком, объясняет кавказовед Нурлан Гасымов. На нем продолжали обучать в школах и вузах, издавали книги. Политические, экономические и культурные связи с Москвой развивались."Здесь смена письма — не политический процесс. Фонетически латиница лучше передает азербайджанский язык. После распада СССР русский оставался вторым по популярности. И до сих пор русские слова часто мелькают в речи", — разъясняет Гасымов.Трудный алфавитСложнее всего пришлось Узбекистану. Менять алфавит власти начали в 90-х, но реформа все еще не завершилась. В обиходе два алфавита. Газеты, журналы, книги, учебники, включая онлайн-версии, издают и на латинском узбекском, и на кириллице.Перевести огромный массив литературы — непосильная задача. Латиницу удалось ввести в школах. Но возникла новая проблема: теперь ученики не понимают кириллицу. А большинство художественных или научных книг по-прежнему публикуют именно на ней. Приходится снова садиться за парту и листать старый букварь.Документооборот во многих учреждениях — тоже на кириллице. Объясняют тем, что служащие — люди старшего поколения, им сложно адаптироваться.Даже на банкнотах и монетах сохранили надписи с привычными с советских времен буквами. Названия улиц или станций метро написаны на латинском, но встречаются и другие вывески. Такая же ситуация с афишами театров и субтитрами в кино.При этом в стране по-прежнему много русскоязычных жителей. В школах и вузах желающие могут обучаться на русском.Бытует мнение, что эти люди — главный тормоз реформы письменности. Логика такая: пока в стране издают газеты, журналы и книги на русском, от кириллицы не уйти. Но власти с этим мнением не согласны. Президент Шавкат Мирзиёев не раз повторял, что русскоязычные жители — это достояние страны.Узбекский политолог Рафаэль Саттаров тоже связывает подобные инициативы с политикой. "Ислам Каримов в начале 90-х был в конфронтации с Москвой и не скрывал, что это способ распрощаться с советским прошлым", — рассуждает эксперт.На практике сделали немного. Саттаров говорит, что мировую литературу переводят на узбекский в небольшом объеме. Издательства не видят смысла печатать книги на латинице. Спрос на них невелик. Даже "поколение независимости" — люди, выучившиеся после распада СССР, вынуждены осваивать кириллицу. Иначе доступ в мир знаний для них закрыт. Тот же политизированный путь может выбрать и Украина, не исключает он.Более взвешенно, по его мнению, действуют в Казахстане — поэтапно. Жители имеют возможность читать и писать на кириллическом казахском. Полностью страна перейдет на новый алфавит только к 2031-му.
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в мире, казахстан, киев, азербайджан, молдавия, ислам каримов, нато, верховная рада украины, ляпис трубецкой, прибалтика, гейдар алиев (политик), шавкат мирзиеев, алексей данилов, россия
08:00 07.11.2021 (обновлено: 08:06 07.11.2021)
 

Еще одна война. Киев задумал отказ от идентичности

© AP Photo / Mykola TysПосетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Mykola Tys
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Украина может перейти на латиницу. Решение пока не приняли, но споры разгораются. Сторонники реформы уверены: это ускорит вступление в ЕС и НАТО. Противники считают, что новый алфавит, как ни парадоксально, на руку Владимиру Путину. РИА Новости вспоминает, как меняли письменность в постсоветских республиках, и разбирается, к чему надо приготовиться украинцам.

На руку Москве

Глава СНБО Алексей Данилов в радиоэфире рассказывал об оборонном бюджете, войне в Донбассе, строил планы на вступление в НАТО. Но вдруг слушатель задал вопрос, когда Украина перейдет на латиницу и окончательно разорвет связи с Россией.
"Фундаментальная вещь. Я за два языка в стране. Английский — обязательно", — не раздумывая ответил Данилов. Но мнения разделились. Сторонники евроинтеграции уверены — новый алфавит поможет войти в западные структуры. Однако эта идея — не самая популярная.
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, например, призвал силовое ведомство не вмешиваться в "ситуацию с буквами": "Кириллица адаптирована под украинский язык и латиница ни к чему".
Бывший глава МИД Павел Климкин, три года назад сам агитировавший за латиницу, изменил мнение. Теперь он уверен — смена письменности на руку Москве: "Подтвердится логика Владимира Путина о превращении Украины в анти-Россию".
Противники латиницы напомнили, что алфавит изменили Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и почти для всех этих стран реформа стала головной болью. Слухи о введении латиницы ходили в Белоруссии, но вопрос замяли.
Данилов оправдывался: "Я пригласил к дискуссии, ничего плохого здесь нет. Общество должно быть готово".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Связующая нить

"Азбучные войны" — так называют споры о кириллице и латинице — начались на Украине в XIX веке. Два столетия назад за переход агитировали поляки и чехи. Местные считали кириллицу символом национальной идентичности. А в советах западных соседей видели попытки разрушить славянское единство.
Со временем взгляды менялись. Сторонники латиницы убеждали, что именно она лучше передает западноукраинскую речь. Ученый и священник Иосиф Лозинский даже разработал соответствующий алфавит. За основу он взял польский.
Позже чешский славист Йозеф Иречек предложил комбинировать в украинском польские и чешские сочетания букв. Спорили до конца века, но к единому мнению так и не пришли.
Письменность обсуждали и при большевиках. Они готовились к мировой революции и уверяли, что привычный стиль —"пережиток русификаторской деятельности царских миссионеров". Кириллицу по всему Союзу внедрили только в начале сороковых.
После распада СССР дискуссию возобновили. Но власти спасали экономику и было не до алфавита. В 2010-м появилась транслитерация латиницей для выдачи загранпаспортов.
Политолог Константин Скоркин говорит, что такие споры — неотъемлемая часть политического процесса: "Это не про удобства письма, а про культурное размежевание с Россией".
В 2017-м в стране запретили обучение в школах на русском языке. Законопроект вызвал много споров. Тогда же заговорили о переходе на латиницу.
"Схожие процессы и в других постсоветских странах, но без накала эмоций. Российско-украинские отношения обострены до предела, и любая провокационная новость вызывает негатив", — рассуждает Скоркин.
Он допускает, что украинский алфавит могут перевести на латиницу. Но это расколет общество. "Пока чиновники лишь соревнуются в ура-патриотизме — кто выдвинет более радикальную инициативу", — заключает он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевочка делает уроки в Киеве
Девочка делает уроки в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Девочка делает уроки в Киеве

Незаконченный спор

Вопрос об алфавите — реалия не только украинская. Молдавия перешла на латиницу в августе 1989-го. В Декларации о независимости сказано, что государственный язык — румынский, а потому алфавит вводят латинский. Но в конституции утверждено обратное: государственный язык — молдавский. Разночтения вызвали раскол.
Противники реформы убеждали, что на кириллице писали предки румын. Националисты это отрицали и требовали запретить привычные буквы.
Жители левобережной части Молдавии, где говорят в основном на русском, провозгласили Приднестровскую республику. Государственными языками объявили русский, украинский и молдавский. Причем последний остался на кириллице. Спор из-за алфавита стал одной из причин войны в Приднестровье в 1992-м.
Интерес к латинице в начале 90-х возник и в Минске. Смена письменности могла ускорить процесс белорусификации. Власти объясняли, что несколько веков назад белорусы пользовались латиницей. Идею поддержали Польша и Прибалтика.
Александр Лукашенко провел в 1996-м референдум. Один из вопросов касался сохранения русского языка как государственного. Белорусы проголосовали за. Создание в 1999-м Союзного государства поставило точку в дискуссии.
"Споры о латинице в нашей стране бессмысленны. Больше 90 процентов белорусов говорят на русском. Даже смена власти и приход националистов не изменит ситуацию", — объясняет белорусский эксперт Денис Мельянцов.
Собеседник обращает внимание и на то, что массовая культура звучит именно на русском: "Музыкант Тима Белорусских, группа "Ляпис Трубецкой" — выходцы из Минска. Пробиться на большую сцену без русского и кириллицы было сложно".
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Чистая фонетика

Азербайджан перешел на другую письменность сразу после распада Союза. Но процесс затянулся. Почти десять лет понадобилось для переиздания учебников. Тяжело было пожилым — за советский период они привыкли читать и писать на кириллице.
Помог опыт — на волне национально-освободительных движений на Кавказе в конце XIX века азербайджанский на латинице уже разрабатывали. При Гейдаре Алиеве алфавит адаптировали под новые реалии. И сейчас практически все жители республики читают и пишут на латинице.
При этом новый алфавит не воспринимали как разрыв с русским языком, объясняет кавказовед Нурлан Гасымов. На нем продолжали обучать в школах и вузах, издавали книги. Политические, экономические и культурные связи с Москвой развивались.
"Здесь смена письма — не политический процесс. Фонетически латиница лучше передает азербайджанский язык. После распада СССР русский оставался вторым по популярности. И до сих пор русские слова часто мелькают в речи", — разъясняет Гасымов.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевочка занимается уроками у себя дома в Киеве
Девочка занимается уроками у себя дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Девочка занимается уроками у себя дома в Киеве

Трудный алфавит

Сложнее всего пришлось Узбекистану. Менять алфавит власти начали в 90-х, но реформа все еще не завершилась. В обиходе два алфавита. Газеты, журналы, книги, учебники, включая онлайн-версии, издают и на латинском узбекском, и на кириллице.
Перевести огромный массив литературы — непосильная задача. Латиницу удалось ввести в школах. Но возникла новая проблема: теперь ученики не понимают кириллицу. А большинство художественных или научных книг по-прежнему публикуют именно на ней. Приходится снова садиться за парту и листать старый букварь.
Документооборот во многих учреждениях — тоже на кириллице. Объясняют тем, что служащие — люди старшего поколения, им сложно адаптироваться.
Даже на банкнотах и монетах сохранили надписи с привычными с советских времен буквами. Названия улиц или станций метро написаны на латинском, но встречаются и другие вывески. Такая же ситуация с афишами театров и субтитрами в кино.
При этом в стране по-прежнему много русскоязычных жителей. В школах и вузах желающие могут обучаться на русском.
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Бытует мнение, что эти люди — главный тормоз реформы письменности. Логика такая: пока в стране издают газеты, журналы и книги на русском, от кириллицы не уйти. Но власти с этим мнением не согласны. Президент Шавкат Мирзиёев не раз повторял, что русскоязычные жители — это достояние страны.
Узбекский политолог Рафаэль Саттаров тоже связывает подобные инициативы с политикой. "Ислам Каримов в начале 90-х был в конфронтации с Москвой и не скрывал, что это способ распрощаться с советским прошлым", — рассуждает эксперт.
На практике сделали немного. Саттаров говорит, что мировую литературу переводят на узбекский в небольшом объеме. Издательства не видят смысла печатать книги на латинице. Спрос на них невелик. Даже "поколение независимости" — люди, выучившиеся после распада СССР, вынуждены осваивать кириллицу. Иначе доступ в мир знаний для них закрыт. Тот же политизированный путь может выбрать и Украина, не исключает он.
Более взвешенно, по его мнению, действуют в Казахстане — поэтапно. Жители имеют возможность читать и писать на кириллическом казахском. Полностью страна перейдет на новый алфавит только к 2031-му.
 
В миреКазахстанКиевАзербайджанМолдавияИслам КаримовНАТОВерховная Рада УкраиныЛяпис ТрубецкойПрибалтикаГейдар Алиев (политик)Шавкат МирзиеевАлексей ДаниловРоссия
 
 
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