https://ria.ru/20211107/niderlandy-1757888322.html

Нидерланды спрашивают у России, зачем она их травит

Нидерланды спрашивают у России, зачем она их травит - РИА Новости, 07.11.2021

Нидерланды спрашивают у России, зачем она их травит

"Черный день для свободы слова", "Наступление на западную прессу", "Преследование журналистов в России"… Такими гневными оценками сопровождают сейчас различные... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:00

2021-11-07T08:00

2021-11-07T08:04

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"Черный день для свободы слова", "Наступление на западную прессу", "Преследование журналистов в России"… Такими гневными оценками сопровождают сейчас различные европейские комментаторы новость о том, что московскому корреспонденту голландской газеты De Volkskrant Тому Веннинку не продлили аккредитацию и запретили въезд в Россию до 2025 года.Пресса Нидерландов бурлит, требуя жесткого ответа от своих властей. Газета, которую представлял Веннинк, сделала основным материалом своего номера большой "аналитический" разбор на тему, чего же добивается Россия "атакой" на голландского собкора. Какие только версии в этом обширном материале не выдвигаются!К примеру, главный "эксперт по России" в Нидерландах Хуберт Смейтс посчитал, что Москва так отреагировала на скандальное решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота из крымских музеев Украине. Правда, не пояснил, как отъезд корреспондента может повлиять на что-то.Он же допустил и связь высылки собкора с заседаниями суда Гааги по делу MH17. По словам Смейтса, Москва очень раздражена тем, что в ходе судебного заседания "постоянно всплывают новые факты, а Россия не имеет контроля над позицией Нидерландов в зале суда". Сложно предположить, что имеет в виду эксперт под "новыми фактами". К примеру, заседания Гаагского суда на минувшей неделе как раз выявили вопиющие данные о том, что следствие утаивало показания ценных свидетелей, а аудиозаписи якобы "телефонных перехватов", используемых в качестве базы обвинений, даже не были подвергнуты серьезной экспертизе. Трудно сказать, как это могло отразиться на судьбе репортера.Бывший собкор газеты De Telegraaf Питер Ватердринкер, известный своими поразительными сочинениями о жизни в России, пояснил коллегам, что за высылкой Веннинка может стоять просто желание России "буллить" Запад, то бишь подвергать его травле. С ним согласен Йоост Босман, еще один голландский собкор в Москве. Он полагает, что российские власти завершили процесс подавления отечественной журналистики и теперь принялись преследовать западных корреспондентов. "Я пока не вижу большой международной реакции, поэтому они могут подумать: давайте в следующий раз попробуем сделать это с чехом", — предупредил Босман.Знаете, что поразительнее всего в этом обширном "аналитическом" материале, вынесенном на первую страницу De Volkskrant? Да то, что там даже не упомянута официальная причина непродления Веннинку российской визы: редакция посчитала такие подробности лишними для своего читателя. Что, в общем-то, само по себе является примером откровенной манипуляции — перебирая различные конспирологические теории, можно было хотя бы одним предложением привести объяснения самой России.Для того чтобы пояснить, кто такой Том Веннинк, отметим невероятную страсть голландской прессы к российской тематике. Порой тамошние газеты о нашей стране пишут больше, чем о своей. К примеру, в минувший вторник в Гааге состоялся очередной жесткий разгон совершенно мирной демонстрации местной полицией. А на следующий день голландские газеты, так любящие посвящать целые полосы одиночным пикетам в России, вообще не упомянули об этом. Вместо этого газета NRC, например, отвела разворот демографическим проблемам Дагестана. А спустя три дня она же на полтора разворота опубликовала статью о жилищном кризисе Якутска. Складывается впечатление, что проблемы существуют только в России, но не в Нидерландах.Если же определять чемпиона по русофобии среди голландских газет, De Volkskrant однозначно претендует на этот титул. То, какие невероятные истории о нашей стране публикуются на ее страницах, порой не поддается никакой критике. Вспомним хотя бы недавнюю шестиполосную "сенсацию" от ее корреспондента Хауба Моддерколка, уже не раз уличенного российским МИД в фейках, по поводу "ценных свидетелей по делу MH17", у которых российские спецслужбы якобы убили кота.Сам Веннинк, работавший московским собкором с 2015 года, также не раз прославился своими невероятными "сенсациями" в стиле развесистой клюквы. Больше всего нашумела его статья о том, что бедные москвичи после введения Россией контрсанкций против европейских продуктов питания из-за возникшей нехватки вынуждены перейти на мясо крыс. Он же является соавтором большого "расследования" о попадании в российские супермаркеты голландских груш — тогда Веннинк почему-то решил, что в России эти плоды не растут. А уж сколько материалов он посвятил откровенной дискредитации российской вакцины "Спутник", даже сосчитать сложно — это его любимая тема за последний год. Чего стоит вынесенная в подзаголовок его статьи фраза "Нет никаких доказательств того, что "Спутник" работает".Можно себе представить, что было бы с российским журналистом, если бы он занимался подобной деятельностью в какой-нибудь западной стране. Голландский журналист Эрик ван де Бек в свое время так прокомментировал для РИА Новости деятельность своего соотечественника Ватердринкера: "Он — хороший пример свободы печати в современной России, потому что со всеми его историями он все еще работает здесь". В принципе, то же самое верно было бы сказать о других нидерландских собкорах в Москве.Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Веннинк и его газета сделали все возможное для лишения их аккредитации в России. Однако никто их за это трогать не стал, лишь иногда наш МИД ограничивался опровержением уж слишком безобразных фейков от De Volkskrant.Веннинку же, как следует из его собственных пояснений, было отказано в продлении визы и, соответственно, аккредитации на основании того, что он несколько раз был уличен в административных нарушениях и оштрафован за них. Причем бывший собкор и не отрицает факта нарушений, считая их, правда, "незначительными". Один раз он посетил Чукотку без оформления соответствующих документов. Трудно представить, что опытный собкор мог не знать о том, что данный регион является "территорией с регламентированным посещением для иностранных граждан" и требует особого режима согласований для этого. Потому-то российский МИД и призвал его и других иностранных журналистов не нарушать наше законодательство.Еще одно нарушение Веннинка связано с тем, что он не зарегистрировался по месту пребывания в Москве, как того требует закон. Он поясняет сейчас своей газете: "Россия работает по старым советским миграционным правилам, которые требуют постоянно информировать власти о своем местонахождении". Любопытное утверждение, учитывая тот факт, что, регистрация любых иностранцев, проживающих в Нидерландах (т. н. eerste inschrijving), является не менее обязательной. За нарушение положен штраф в размере 325 евро. И конечно же, в случае неоднократного нарушения законов и предписаний иностранец высылается из страны. Неужели эти правила — тоже наследие тяжелого "советского прошлого" Нидерландов?Уже вернувшись на родину, Веннинк теперь раздает интервью о "преследованиях в России". Так, он рассказал нескольким СМИ, как за ним в разных городах "следили местные спецслужбы". И опять-таки журналист винит в этом СССР: "Это не новость для России, вероятно, дело тут в ее советском прошлом". Сложно верифицировать слова обиженного собкора о "слежке". Но хочется вспомнить, как его же газета открыто признавалась в том, что голландская разведслужба AIVD пыталась выкупить у редакции электронную переписку вашего покорного слуги, незаконно добытую хакерами. Видимо, опять сказалось оно — тяжелое "советское прошлое" Нидерландов.Кстати, упомянутый выше корреспондент этой же газеты Моддерколк в своей вышедшей недавно книге откровенно рассказывает о том, как голландские спецслужбы совместно с американскими коллегами следили за российскими IT-специалистами из "Лаборатории Касперского" и даже тайно вторгались в номера голландского отеля, чтобы установить жучки на их компьютеры. А заодно он подробно описал, как AIVD регулярно взламывает компьютерные сети государственных учреждений в России. И ничего, никто почему-то никаких санкций против Нидерландов за это не вводит, никто шума по этому поводу не поднимает.Зато шум вокруг высылки Веннинка стоит значительный. Целый ряд международных организаций журналистов гневно требуют от Москвы "пересмотреть решение" и разрешить голландцу въезд. Западные журналисты, политики и дипломаты едины в своем порыве. К примеру, посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис едко прокомментировал высылку Веннинка: "Это позор, но не сюрприз, поскольку вписывается в процесс уничтожения Кремлем свободы прессы".А представьте, если бы Россия поступила с голландцем так же, как власти Литвы поступили, скажем, с шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом, когда он был задержан в аэропорту Вильнюса, подвергнут унизительному обыску и выслан на пять лет из страны со словами "Запомните, Sputnik'а здесь не будет". Кстати, давайте попробуем вспомнить такую же гневную реакцию по этому поводу со стороны международных организаций журналистов или европейских политиков, какую они сейчас проявляют в отношении Веннинка. Никто не вспомнил? Еще бы, ведь тогда речь шла действительно о правах российского журналиста, грубо попираемых в "демократической" Европе. А сейчас — о нарушении российских законов европейским журналистом. Потому и такая разница в реакции.

https://ria.ru/20211104/niderlandy-1757721845.html

https://ria.ru/20211102/zhurnalisty-1757305152.html

https://ria.ru/20211101/tsenzura-1757133623.html

https://ria.ru/20211026/assanzh-1756340986.html

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https://ria.ru/20211030/telekanal-1757027767.html

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Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

в мире, авторы, литва, нидерланды, москва, россия, вакцина "спутник v"