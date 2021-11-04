https://ria.ru/20211104/smi-1757694146.html

СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России

СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России - РИА Новости, 04.11.2021

СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России

Голландская газета Volkskrant сообщила в четверг, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:36

2021-11-04T12:36

2021-11-04T19:24

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ГААГА, 4 ноя — РИА Новости. Голландская газета Volkskrant сообщила в четверг, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения.Отмечается, что Москва отозвала визу голландскому журналисту и запретила ему въезд в страну до января 2025 года.Причиной высылки, названной российскими властями, как пишет газета, стали "два административных правонарушения, совершенных несколько лет назад". Одно из них касалось въезда в 2020 году в регион на севере страны без разрешения местных властей. А ранее — в 2019-м — журналист не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.По словам Веннинка, пишет газета, в понедельник МИД России сообщил ему, что у него есть три дня на то, чтобы покинуть страну.Комментариями российских властей РИА Новости не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/posolstvo-1752958288.html

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в мире, москва, россия