https://ria.ru/20211104/smi-1757694146.html
СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России
СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России - РИА Новости, 04.11.2021
СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России
Голландская газета Volkskrant сообщила в четверг, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:36
2021-11-04T12:36
2021-11-04T19:24
в мире
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_587236b0d4e56cba5cc407a5789f4143.jpg
ГААГА, 4 ноя — РИА Новости. Голландская газета Volkskrant сообщила в четверг, что Россия выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения.Отмечается, что Москва отозвала визу голландскому журналисту и запретила ему въезд в страну до января 2025 года.Причиной высылки, названной российскими властями, как пишет газета, стали "два административных правонарушения, совершенных несколько лет назад". Одно из них касалось въезда в 2020 году в регион на севере страны без разрешения местных властей. А ранее — в 2019-м — журналист не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.По словам Веннинка, пишет газета, в понедельник МИД России сообщил ему, что у него есть три дня на то, чтобы покинуть страну.Комментариями российских властей РИА Новости не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/posolstvo-1752958288.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_76cb0f6e0c71d180a06c2c837db67147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия
12:36 04.11.2021 (обновлено: 19:24 04.11.2021)
СМИ: корреспондента голландской газеты Volkskrant выслали из России
Голландская газета Volkskrant сообщила о высылке ее корреспондента Веннинка из России
ГААГА, 4 ноя — РИА Новости.
Голландская газета Volkskrant сообщила в четверг, что Россия
выслала ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения.
Отмечается, что Москва
отозвала визу голландскому журналисту и запретила ему въезд в страну до января 2025 года.
Причиной высылки, названной российскими властями, как пишет газета, стали "два административных правонарушения, совершенных несколько лет назад". Одно из них касалось въезда в 2020 году в регион на севере страны без разрешения местных властей. А ранее — в 2019-м — журналист не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.
По словам Веннинка, пишет газета, в понедельник МИД России сообщил ему, что у него есть три дня на то, чтобы покинуть страну.
Комментариями российских властей РИА Новости не располагает.