Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T19:23Z
https://ria.ru/20190528/1555039752.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155501/95/1555019582_326:194:1080:618_1036x0_80_0_0_90cbfe226918cc622cacb25503796846.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе

Вчера, 19:00
4552
© Фото : страница Марата Касема в InstagramШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
© Фото : страница Марата Касема в Instagram
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал подробности своего задержания в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности".
Как сообщил журналист, возле пункта пропуска на границе, где сканируют паспорт и лицо, завис сканер, к нему подошли пограничники и попросили показать вещи.

"Перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка".

Марат Касем

"Sputnik'a здесь не будет"

Затем к журналисту подошел другой человек, который, по его мнению, является сотрудником Департамента государственной безопасности и начал задавать вопросы о деятельности журналиста, о том, планирует ли агентство открывать представительство в Литве, как находит контакты спикеров, кто из граждан Литвы работает в Вильнюсе.
Шеф-редактор новостного сайта Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс
7 мая, 15:12
Facebook в четвертый раз удалила аккаунт шеф-редактора Sputnik Латвия
"Естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи. <…> Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза: "Запомните, Sputnik'а здесь не будет", — отметил Касем.

"Переворошили все документы"

Журналиста продержали в аэропорту с 10:00 до 16:00.

"Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом впоследствии мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили".

Марат Касем
Касем рассказал, что в помещении, где ему задавали вопросы, стояла видеокамера, пользоваться телефоном было запрещено. В течение всего времени журналист не ел, а воду давали только из-под крана.
Касема выдворили из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.
Представители властей заявили журналисту, что если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Вчера, 17:20
Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Установка на ограничение работы российских СМИ

В постпредстве России при ОБСЕ задержание Касема назвали очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Касем занимался исключительно журналистской деятельностью.
Секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир заявил РИА Новости, что в Европе, в особенности странах Балтии, закрепилась установка на ограничение работы российских СМИ, которые транслируют альтернативную точку зрения.
Также стало известно, что Касем попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" с пометкой "депортирован из Литвы, как представляющий угрозу национальной безопасности".
Власти балтийских стран неоднократно пытались помешать работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Случаи притеснений СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Здание посольства РФ в Эстонии
29 апреля, 20:54
Sputnik Эстония проверил на себе "новое" состояние свободы слова
62036811
Обсудить 5
МедиавойныSputnikРоссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
РИА
Новости
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Лента
новостей
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Конкурс Евровидение-2019 в Израиле
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
Новоизбранный президент Литвы, экономист Гитанас Науседа
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Автомат Калашникова
"Ростех" назвал условие поставок боеприпасов в США
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Представители Дерипаски назвали обвинения минфина США бездоказательными
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Последствия авиаудара в Сирии
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния