Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал подробности своего задержания в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности".

Как сообщил журналист, возле пункта пропуска на границе, где сканируют паспорт и лицо, завис сканер, к нему подошли пограничники и попросили показать вещи.

"Перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка". Марат Касем

"Sputnik'a здесь не будет"

Затем к журналисту подошел другой человек, который, по его мнению, является сотрудником Департамента государственной безопасности и начал задавать вопросы о деятельности журналиста, о том, планирует ли агентство открывать представительство в Литве, как находит контакты спикеров, кто из граждан Литвы работает в Вильнюсе.

"Естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи. <…> Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза: "Запомните, Sputnik'а здесь не будет", — отметил Касем.

"Переворошили все документы"

Журналиста продержали в аэропорту с 10:00 до 16:00.

"Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом впоследствии мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили". Марат Касем

Касем рассказал, что в помещении, где ему задавали вопросы, стояла видеокамера, пользоваться телефоном было запрещено. В течение всего времени журналист не ел, а воду давали только из-под крана.

Касема выдворили из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.

Представители властей заявили журналисту, что если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть.

Установка на ограничение работы российских СМИ

В постпредстве России при ОБСЕ задержание Касема назвали очередным примером грубого нарушения прав СМИ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24" заявила , что Касем занимался исключительно журналистской деятельностью.

Секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир заявил РИА Новости, что в Европе, в особенности странах Балтии, закрепилась установка на ограничение работы российских СМИ, которые транслируют альтернативную точку зрения.

Также стало известно, что Касем попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" с пометкой "депортирован из Литвы, как представляющий угрозу национальной безопасности".

Власти балтийских стран неоднократно пытались помешать работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.