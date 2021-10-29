05:45 29.10.2021 (обновлено: 10:08 29.10.2021)
В Крыму призвали возбудить уголовное дело из-за хищения скифского золота
Молохов призвал возбудить уголовное дело из-за хищения крымской коллекции скифского золота
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. После решения суда в Амстердаме о судьбе скифского золота следует организовать проверку, считает замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
"Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока не установленных лиц на территории Нидерландов", — сказал он РИА Новости.
По его словам, ситуация подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России. В их числе — 164-я ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой") и 190-я ("Невозвращение на территорию страны культурных ценностей").
Скифское золото
Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала это, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.
Двадцать шестого октября этого года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче. Коллекция останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.
27 октября, 15:44В МИД прокомментировали решение суда по скифскому золоту