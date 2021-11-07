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КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября - РИА Новости, 07.11.2021
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября
КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:58
2021-11-07T15:58
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости.Ежегодно 7 ноября в России празднуется памятная дата – День Октябрьской революции. В этот день (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.Кроме этого, члены фракции КПРФ в Госдуме, а также представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову.
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общество, санкт-петербург, кпрф, россия
15:58 07.11.2021
 
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября

КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь 104-й годовщины Великого октября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-й годовщины Великого Октября
Участники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-й годовщины Великого Октября - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно 7 ноября в России празднуется памятная дата – День Октябрьской революции. В этот день (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.
"Я призываю всех патриотов, сегодня, в день 7 ноября, отметить этот главный праздник. Это праздник трудового народа, это праздник нашей великой государственности. Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения. С праздником", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов после церемонии возложения цветов.
Кроме этого, члены фракции КПРФ в Госдуме, а также представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову.
Праздничный парад на Красной площади - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 07:00Авторы
Главный праздник. Каким был День Октябрьской революцииДень седьмого ноября – снова выходной. Но уже не праздничный – просто суббота. А ведь когда-то это действительно был день народного единения.
 
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