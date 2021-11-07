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КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября

КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября - РИА Новости, 07.11.2021

КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября

КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:58

2021-11-07T15:58

2021-11-07T15:58

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости.Ежегодно 7 ноября в России празднуется памятная дата – День Октябрьской революции. В этот день (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.Кроме этого, члены фракции КПРФ в Госдуме, а также представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/oktyabr-1582668925.html

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