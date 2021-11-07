КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Великого октября
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь 104-й годовщины Великого октября
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в честь 103-й годовщины Великого Октября
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. КПРФ и ее сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 104-й годовщины Великого октября, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно 7 ноября в России празднуется памятная дата – День Октябрьской революции. В этот день (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.
"Я призываю всех патриотов, сегодня, в день 7 ноября, отметить этот главный праздник. Это праздник трудового народа, это праздник нашей великой государственности. Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения. С праздником", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов после церемонии возложения цветов.
Кроме этого, члены фракции КПРФ в Госдуме, а также представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову.