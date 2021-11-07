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Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе
Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе - РИА Новости, 07.11.2021
Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается полностью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T21:32
2021-11-07T22:32
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается полностью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны."Это констатировали также миротворцы, и я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры", — добавил глава правительства.Оценивая выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Пашинян подчеркнул, что война завершилась именно в результате его подписания.По словам Пашиняна, российские миротворцы играют ключевую роль в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе.Кроме того, премьер отметил, что даже после подписания соглашения Армения потеряла много людей в результате приграничных конфликтов."У нас было около 28 жертв — в частности, я имею в виду и жертв инцидента на участке Хцаберд — Хин Тахер. По периметру армяно-азербайджанской границы также были инциденты, у нас были жертвы. И это беспокоит. Также должен сказать, что были случаи военных действий на участках Хцаберд — Хин Тахер, Сотк — Хознавар, что является грубым нарушением трехстороннего заявления. Должен отметить, что из подтвержденных сегодня 40 наших пленных большая часть, 90 процентов, были пленены после заявления 9 ноября", — заявил Пашинян.Он также добавил, что вопреки пункту 8 Азербайджан не возвращает пленных и удерживаемых лиц.Армения и Азербайджан после кровопролитного конфликта в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября 2020 года при посредничестве России достигли соглашения. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html
https://ria.ru/20211107/pashinyan-1757981034.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, никол пашинян, россия
21:32 07.11.2021 (обновлено: 22:32 07.11.2021)
 
Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе

Премьер-министр Армении Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается полностью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
"Это констатировали также миротворцы, и я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры", — добавил глава правительства.
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Оценивая выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Пашинян подчеркнул, что война завершилась именно в результате его подписания.

"Хочу сказать, что очень высоко оцениваю вклад России и президента России Владимира Путина в деле прекращения войны. Также должен констатировать, что один из очень важных пунктов заявления полностью реализован. В Нагорном Карабахе и по периметру Лачинского коридора размещены российские миротворцы, деятельность которых мы высоко оцениваем".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Никол Пашинян
премьер-министр Армении
По словам Пашиняна, российские миротворцы играют ключевую роль в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе.
Кроме того, премьер отметил, что даже после подписания соглашения Армения потеряла много людей в результате приграничных конфликтов.
"У нас было около 28 жертв — в частности, я имею в виду и жертв инцидента на участке Хцаберд — Хин Тахер. По периметру армяно-азербайджанской границы также были инциденты, у нас были жертвы. И это беспокоит. Также должен сказать, что были случаи военных действий на участках Хцаберд — Хин Тахер, Сотк — Хознавар, что является грубым нарушением трехстороннего заявления. Должен отметить, что из подтвержденных сегодня 40 наших пленных большая часть, 90 процентов, были пленены после заявления 9 ноября", — заявил Пашинян.
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Он также добавил, что вопреки пункту 8 Азербайджан не возвращает пленных и удерживаемых лиц.
Армения и Азербайджан после кровопролитного конфликта в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября 2020 года при посредничестве России достигли соглашения. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахНикол ПашинянРоссия
 
 
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