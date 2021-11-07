https://ria.ru/20211107/dzhonson-1757983080.html
Джонсон осудил покушение на премьера Ирака
Джонсон осудил покушение на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021
Джонсон осудил покушение на премьера Ирака
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с иракским коллегой Мустафой аль-Казими осудил нападение на его резиденцию, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T22:26
2021-11-07T22:26
2021-11-07T22:26
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ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с иракским коллегой Мустафой аль-Казими осудил нападение на его резиденцию, говорится в сообщении канцелярии Джонсона."Он решительно осудил нападение на дом премьер-министра в Багдаде и выразил соболезнования пострадавшим. Он ясно дал понять, что Великобритания поддерживает иракский народ и поддерживает усилия премьер-министра Казими по формированию правительства после выборов, что жизненно важно для долгосрочной стабильности Ирака", - отмечается в сообщении.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Казими в своем Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
https://ria.ru/20211107/irak-1757938587.html
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в мире, ирак, багдад (город), великобритания, борис джонсон
Джонсон осудил покушение на премьера Ирака
Джонсон осудил покушение на премьера Ирака аль-Казими